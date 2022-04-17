МО РФ про иностранных наемников на Украине
МО РФ про иностранных наемников на Украине
Официальные данные МО РФ по количеству иностранных наемников на Украине.
1. В данный момент на территории "Азовстали" окружены порядка 400 иностранных наёмников;
2. Большинство — граждане европейских стран и Канады;
3. Всего на Украину прибыло 6824 наёмника из 63 государств;
4. Больше всего из Польши – 1717;
5. 193 наёмника прибыло из сирийского Идлиба;
6. В настоящий момент на территории Украины находится 4877 наёмников,
7. 1035 уничтожены в боевых действиях, 912 бежали из страны.
PS. На заглавной фотографии еще один пленный британский наемник попавший в плен в Мариуполе (после капитуляции сил противника на заводе имени Ильича).