Мы противостоим чрезвычайно изощрённому противнику. Олег Яновский
Почему ни идеология и ни техника больше решают исход битв. На каком уровне ведётся текущее глобальное противостояние. Каков психоэмоциональный портрет современного человека и почему это нельзя не учитывать. Почему наш язык описания реальности критически устарел. Как с помощью информации можно нанести мозгу реальные повреждения и зачем человека плавно переселяют в ментальную вселенную. О технологиях новых когнитивных войн политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский.
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