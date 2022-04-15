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Мы противостоим чрезвычайно изощрённому противнику. Олег Яновский

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Почему ни идеология и ни техника больше решают исход битв. На каком уровне ведётся текущее глобальное противостояние. Каков психоэмоциональный портрет современного человека и почему это нельзя не учитывать. Почему наш язык описания реальности критически устарел. Как с помощью информации можно нанести мозгу реальные повреждения и зачем человека плавно переселяют в ментальную вселенную. О технологиях новых когнитивных войн политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xJ5HyIiU-1I
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