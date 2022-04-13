Укоренившиеся мифы о нацистской Германии, и их разоблачение
Какие мировые бренды поддерживали Вермахт? Как проходила чистка элиты Западной Германии? Кто из высокопоставленных лиц Третьего рейха сохранил и преумножил своё влияние несмотря на Нюрнбергский трибунал? Какую форму на самом деле носили нацисты? Об этом рассказывает историк Константин Залесский. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга К.А. Залесского “Третий Рейх без прикрас” https://den-magazin.ru/utm/1180
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