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Укоренившиеся мифы о нацистской Германии, и их разоблачение

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Какие мировые бренды поддерживали Вермахт? Как проходила чистка элиты Западной Германии? Кто из высокопоставленных лиц Третьего рейха сохранил и преумножил своё влияние несмотря на Нюрнбергский трибунал? Какую форму на самом деле носили нацисты? Об этом рассказывает историк Константин Залесский. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга К.А. Залесского “Третий Рейх без прикрас” https://den-magazin.ru/utm/1180

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ic9HsAW39Qo
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