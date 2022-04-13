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Гусли — инструмент наших Предков

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Цикл из 4 передач. Беседа 1.

Из первой передачи вы узнаете о пути Кирилла Богомилова в музыку.
О его детстве, о судьбоносной встрече, которая стала решающей в выборе пути жизни и инструмента.

Саша и Кирилл поговорили о коллективной памяти людей, и о «глуботе» славянской души, обсудили, куда же пропали гусли, и даже затронули важную тему о том, как победить дракона!

А что именно стоит за образом «дракона», вы узнаете, посмотрев нашу передачу.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#гусли #КириллБогомилов #АлександраМалявина #инструментпредков
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5ie7k91ZAbE
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