Гусли — инструмент наших Предков
Цикл из 4 передач. Беседа 1.
Из первой передачи вы узнаете о пути Кирилла Богомилова в музыку.
О его детстве, о судьбоносной встрече, которая стала решающей в выборе пути жизни и инструмента.
Саша и Кирилл поговорили о коллективной памяти людей, и о «глуботе» славянской души, обсудили, куда же пропали гусли, и даже затронули важную тему о том, как победить дракона!
А что именно стоит за образом «дракона», вы узнаете, посмотрев нашу передачу.
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#гусли #КириллБогомилов #АлександраМалявина #инструментпредков
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