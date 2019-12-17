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Гусли — инструмент души. Елена Андреева и Илья Ахрамеев

12:22. 17 декабря 2019 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Гусли – один из самых интересных русских народных инструментов. Во времена наших предков они звучали в повседневной жизни, во время обрядов, на пирах.

Елена Андреева и Илья Ахрамеев

В этой программе руководитель студии «Русские гусли» и основатель «Живого музея народных искусств» – Илья Владимирович Ахрамеев поделился с нами интересными фактами об этом народном инструменте.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e4CIN5DjSaY

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