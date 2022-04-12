Многие из нас помнят обитель в Никольском, основанную старцем схиархимандритом Зосимой (Сокуром), цветущей, красивой. В нашем мирском понимании – похожей на рай. Где все были объяты любовью и утешены. До сих пор тяжело осознать, что все кошмары, происходящие сегодня на нашей земле, являются не фильмом ужасов протяженностью в восемь лет, а явью…

Более двух недель насельники обители и беженцы, укрывшиеся в монастыре (общим числом около трёхсот человек), удерживались в заложниках у националистического батальона «Айдар»*. Всех мужчин призывного возраста ВСУшные генералы пытались отправить на войну. Наконец, 13 марта российские военные освободили заложников. При освобождении ни заложники, ни строения монастыря не пострадали.

Мы все тогда радовались, но практически сразу же начался следующий «круг ада». Обитель оказалась на передовой. Ежедневные жестокие обстрелы со стороны ВСУ стали систематическими, что привело к большим разрушениям.

На дорогах, ведущих к обители, вместо полевых цветов, «расцвели» смертельные минные поля, посеянные неонацистами. Они везде, откуда бегут эти нелюди, стараясь нанести как можно больше ущерба.

10 апреля, впервые за долгое время вышла на связь настоятельница Свято-Николаевского монастыря игуменья Анна (Морозова). Как оказалось, у матушки Анны перелом руки, а 28 марта в монастыре, при обстреле был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий (викарий Донецкой епархии).

…Обстрелы порой такие сильные, что невозможно из одной части монастыря попасть в другую. Уже продолжительное время монахи лишены электричества, т.к., нет топлива для генератора. Жить приходится впотьмах, в подвалах. Теперь стало очевидным, почему старцы из Донбасса всегда советовали чадам пожить некоторое время в подвалах и научиться обходиться неким минимумом, необходимым для жизни современного, избалованного благами цивилизации человека.

«Война прошла по мне…» – часто повторял мой дедушка Николай Константинович Волков – дитя ВОВ, поэт Донбасса. Большую часть своего творчества посвящал Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Всю глубину высказывания деда я прочувствовала только теперь.

Лишь спустя годы мне дано понять, как это больно, когда по-живому, режут твоё сердце. Когда ты стоишь перед фактом, что самые родные, близкие, знакомые находятся между жизнью и смертью, а ты не в силах ничего изменить. И надеешься только на чудодейственную силу молитвы. Короткое сообщение игуменьи Анны – еще одно тому подтверждение:

«Во время одного из обстрелов снаряд ВСУ попал в сестринский корпус, в келию на втором этаже, расположенную над моей игуменской келией. В тот самый момент мы с келейницей находились как раз под местом падения снаряда… Он просто чудом не угодил в нас! Господь уберёг! Нас только обдало взрывной волной».

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится» – то, что сразу приходит на ум верующему человеку. Известнейшие строки из Ветхого Завета (Псалтыри), 90-й псалом. Ветхозаветный царь и пророк Давид написал текст в качестве благодарности и хваления Богу после чудесного избавления израильского народа от эпидемии моровой язвы.«Мы чудом все живы! – первое, что сообщила игуменья Анна. – Просим молитв».

В обители есть вода и пища. Нет хлеба, но слава Богу, ежедневно совершается Божественная литургия, а это – «Ось мира», как утверждает святой праведный Иоанн Кронштадтский.



P.S. Из истории обители

Свято-Васильевский мужской и Свято-Николаевский женский монастыри расположены на месте бывшего сельского Свято-Васильевского прихода, в котором в 1912 году на средства прихожан и благодетелей вместо старой деревянной церкви был построен каменный храм, освященный во имя святителя Василия Великого. В 1954 году храм, сильно пострадал от безбожников, позже был восстановлен. По предсказаниям святых, в 1980-е сюда пришел монах Савватий (впоследствии схиархимандрит Зосима), молился и служил, нередко, бывало, руки к чаше со святыми Дарами Христа примерзали… Все испытания перенёс монах, его молитвами не просто возродился Васильевский храм, но миллионы душ человеческих. Выросло две обители. Построен братский корпус, устроена богадельня, дом милосердия для ухода за немощными и престарелыми. В 2001 году Свято-Николаевской сестринской общине села Никольское был дан статус монастыря, в 2002 году – зарегистрирован Свято-Васильевский мужской монастырь.





