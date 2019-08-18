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Чудо в Жуковском: как пилотам удалось избежать катастрофы (ВИДЕО)

06:30. 18 августа 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:
Чудо в Жуковском: как пилотам удалось избежать катастрофы (ВИДЕО) | Русская весна

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский 15 августа, должен был приземлиться в Симферополе. Но вместо этого — совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за столкновения с птицами произошла авария. В результате оба двигателя отказали. Один из них загорелся. Airbus А321 пробыл в воздухе 1 минуту и 33 секунды, а после приземлился на кукурузное поле.

На борту лайнера находились 230 человек. Все они остались живы. 75 из них была оказана медицинская помощь, одна женщина до сих пор находится в больнице. А пилотов гражданской авиации Дамира Юсупова и Георгия Мурзина собираются представить к госнаградам. Более подробно об этом в своем репортаже рассказал журналист телеканала «России 1» Илья Филиппов.

В этой ситуации героями были все — и командир воздушного судна, и каждый бортпроводник. После после всех опросов, выездов на место происшествия и медосмотров, им наконец-то дали прийти в себя и отдохнуть.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов в 41 год посадив Airbus в кукурузном поле и убедившись, что все живы, он позвонил жене в Екатеринбург.

«Любимая, привет! Все хорошо, все живы. Я говорю: «Что случилось?» — говорит: «Птица в двигатель попала». Ужас, паника, слезы… Маленький ребенок стал меня успокаивать: «Мама, не плачь», — рассказала жена пилота Наталья Юсупова.

Дамир Юсупов говорит, что себя героем нисколько не ощущает, потому что выполнял то, что должен был выполнить.

«Спасал самолет, пассажиров, экипаж… Я думаю, что это было естественное решение, поэтому я себя героем не считаю. В любой ситуации каждый пилот поступил точно также», — сказал он.

Прежде мужчина несколько лет работал юристом в фонде жилья и ипотеки в Сызрани, но всегда мечтал быть летчиком. Отец — пилот вертолета. Дамир поступил в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, закончил училище в Бугуруслане. Свой выпускной полет сдавал на Ан-2. Вот магия обстоятельств! Ан-2 ведь называют «кукурузник», а летная школа — известная.

Как рассказал Иван Первов, заместитель директора по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации имени Героя СССР П. Ф. Еромасова, Юсупов блестяще закончил училище с красным дипломом.

«Спокойный и выдержанный взрослый человек, умеющий давать оценку своим действиям», — рассказал он Иван Первов.

Второй пилот — Георгий Мурзин, 23 года. Но школа та же — Бугуруслан. Ходил в те же классы, на тот же аэродром. Выпустился всего пару лет назад.

«Оба летали, обучались и выпускались они на современных самолетах. Он гитарист, спокойный… И хочу сказать, с хорошей и отличной успеваемостью», — отметил Иван Первов.

Мгновенные правильные решения нужно было принимать и бортпроводникам. Старший бортпроводник Дмитрий Ивритский, как только ситуация стала безопасной, позвонил домой в Екатеринбург — успокоить родных и друзей.

Но они все должны быть названы поименно: Дмитрий Гончаренко и героические девушки Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

«Мы действовали согласно инструкциям. То есть мы это тоже отрабатываем на тренажерах», — рассказала Надежда Вершинина.

Все члены экипажа когда-то проходили подготовку по тому, как себя вести во внештатной ситуации. Но это тренировки — не каждый день спасают жизни. Но когда понадобилось — они справились, каждый из этих героев.

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На видео с 00:09:10

Источник: https://rusvesna.su/news/1565971451

Метки: Новости

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