Не роскошь, а жизненная необходимость. Судостроение: расклад в цифрах. Борис Марцинкевич
Сколько мы теряем денег ежедневно из-за того, что пользуемся чужими кораблями для перевозки энергоресурсов и почему именно сейчас настала пора изменить это. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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