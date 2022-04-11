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Не роскошь, а жизненная необходимость. Судостроение: расклад в цифрах. Борис Марцинкевич

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Сколько мы теряем денег ежедневно из-за того, что пользуемся чужими кораблями для перевозки энергоресурсов и почему именно сейчас настала пора изменить это. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rqEMjBNLyc0
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