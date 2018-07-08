Экономика и нравственность – какая между ними связь?

В условиях, когда в обществе продолжает нарастать напряжение, вызванное шокирующими планами проведения пенсионной реформы, а в центральных СМИ и социальных сетях разворачивается настоящая информационная война между противниками и сторонниками нововведений, полезно увидеть ситуацию в российской экономике в целом, чтобы потом осознанно подходить к оценке такой важной частности, как пенсионная реформа. Предлагаемый вниманию читателей отрывок из работы «Будущее России – Народный проект. (Теоретическая платформа и руководство к действию всех созидающих людей)», как раз и даёт понимание того, в какой ситуации находится экономика России, и какие причины способствовали формированию доминирующих сегодня тенденций. С указанной работой рекомендуем ознакомиться полностью, чтобы не поддаваться на манипуляции СМИ в сфере финансов и не оказаться в ситуации, когда, как говорится, «за деревьями леса не видно».

Деньги, ценности общества и благополучие России

Деньги — явление социальное, используются людьми как предмет технологического совершенствования товарных отношений в социальной среде. Они возникли издавна в процессе развития человеческой цивилизации и служат для того, чтобы облегчить обмен результатами труда между производителями различных товаров и услуг. В древние времена, до появления денег, существовала простая меновая торговля товарами и услугами, что создавало людям ряд проблем и неудобств. Было очевидно, что для облегчения торговли людям требовался «эталон менового товара» или, выражаясь современным языком, — подлинная информация о количестве и качестве произведенного товара, услуг. Вначале в качестве «эталона менового товара»

использовали скот, зерно, металлы, и вскоре научились чеканить, рубить из них монеты, (отсюда — слово «рубль» – наименование русской, а ныне – российской валюты). Позже изобрели бумажные деньги, а в ХХ-м веке деньгами стали цифры в компьютерах, на магнитных и других носителях. Таким образом, стало очевидным, что по своей главной сути, деньги — это информация о признании обществом трудового вклада людей (расходе их жизненной энергии) в общественно-полезной деятельности.

Труд по своему характеру и доминированию в применении можно разделить на физический и умственный, а по своей общественной в целом значимости — на непосредственно производительный и управленческий, (об этом подробнее в главе «Труд»). В процессе труда человек расходует свою жизненную энергию и нуждается в её восполнении. Для этого он должен питаться, отдыхать, иметь жильё, одежду, обувь, содержать семью, растить и воспитывать детей и т. д. На всё это человек должен иметь деньги, которые он зарабатывает, расходуя свою жизненную энергию. И если человек не восстанавливает свою затраченную жизненную энергию, то он не может работать с прежней производительностью, так как ослабевает, болеет и даже может умереть. Деньги, суть их стоимость, — информация об овеществлённом в каком-либо её носителе общественно-полезном труде; это эквивалент умственной и физической энергии людей, затраченной на производство товаров и/или услуг необходимых обществу.

Востребованность обществом — главный элемент управления развитием товарно-денежных отношений. Этим определяется стоимость труда и в этом заключён основной смысл управленческого воздействия через деньги на направление и уровень развития производительных сил общества. Поскольку востребованность обществом товаров и услуг определяется культурными и нравственно-этическими принципами и нормами (традициями), главенствующими в данном обществе, то именно здесь сосредоточен источник управляющего воздействия, и отсюда вытекает всё многообразие функционального применения денег в обществе и регулирование направления развития производительных сил общества теми, кто располагает ими в количествах, значительно превышающих их демографически-обусловленные потребности.

Из этого следует, что функции денег вытекают из природы социально-экономических отношений и господствующей в обществе нравственности. В обществе с извращённой нравственностью и соответствующей ей ложной системой ценностей полезным может быть признан труд без пользы обществу и даже общественно вредный труд, например, производство алкоголя, табачных изделий, спекуляция, ростовщичество и т. п.

Функции денег

В современном обществе деньги выполняют следующие функции:

Деньги — мера стоимости , производимой труженикам продукции (как материальной, так и нематериальной) и оказываемых услуг, это мера труда производителей (мера затрат их жизненной энергии).

, производимой труженикам продукции (как материальной, так и нематериальной) и оказываемых услуг, это мера труда производителей (мера затрат их жизненной энергии). Деньги – средство обращения . В обращении денег должно быть столько, сколько производится товаров и оказывается услуг. Если денег печатается больше, то идёт процесс их обесценивания — инфляция, а если их напечатано меньше — то создаётся ситуация когда «все всем должны» – дефляция. Она опасна сворачиванием и остановкой производства.

. В обращении денег должно быть столько, сколько производится товаров и оказывается услуг. Если денег печатается больше, то идёт процесс их обесценивания — инфляция, а если их напечатано меньше — то создаётся ситуация когда «все всем должны» – дефляция. Она опасна сворачиванием и остановкой производства. Деньги — средство платежа , то есть инструмент взаиморасчётов между продавцом и покупателем, когда купля и продажа могут не совпадать по времени и месту.

, то есть инструмент взаиморасчётов между продавцом и покупателем, когда купля и продажа могут не совпадать по времени и месту. Деньги — средство накопления и сбережения . В условиях инфляции накопления и сбережения обесцениваются, что применяется как приём обворовывания честных тружеников. (Так в начале «лихих девяностых» обесценили трудовые сбережения простых честных тружеников, а в 1998 году — обесценили накопления большинства честных предпринимателей).

. В условиях инфляции накопления и сбережения обесцениваются, что применяется как приём обворовывания честных тружеников. (Так в начале «лихих девяностых» обесценили трудовые сбережения простых честных тружеников, а в 1998 году — обесценили накопления большинства честных предпринимателей). Деньги — всемирный эквивалент обмена товаров , то есть — мировые деньги. Нынче таковыми являются доллар США, евро и др. свободно конвертируемые «твёрдые» валюты, признанные таковыми «хозяевами мира», (теми, кто присвоил себе право печатать и определять их «твёрдость», грабить страны и народы мира за счёт обмена своих «фантиков», т. е. ничем не обеспеченной макулатуры, на реальные товары).

, то есть — мировые деньги. Нынче таковыми являются доллар США, евро и др. свободно конвертируемые «твёрдые» валюты, признанные таковыми «хозяевами мира», (теми, кто присвоил себе право печатать и определять их «твёрдость», грабить страны и народы мира за счёт обмена своих «фантиков», т. е. ничем не обеспеченной макулатуры, на реальные товары). Деньги — средство порабощения народов . С помощью денег завоёваны и порабощены многие страны и народы мира. (С 1991 года, то есть со времён развала СССР, в России резко сокращены военные расходы, также уменьшены расходы на науку и дотации сельского хозяйства, многократно снижены расходы на народное образование и здравоохранение. Страна превращена в сырьевой придаток Запада. И всё это сделано без единого выстрела).

. С помощью денег завоёваны и порабощены многие страны и народы мира. (С 1991 года, то есть со времён развала СССР, в России резко сокращены военные расходы, также уменьшены расходы на науку и дотации сельского хозяйства, многократно снижены расходы на народное образование и здравоохранение. Страна превращена в сырьевой придаток Запада. И всё это сделано без единого выстрела). Деньги — средство управления , как отдельными людьми, так и социальными группами, народами и правительствами, странами и коалициями государств. (Банкир Ротшильд не без основания заявил: «Дайте мне возможность управлять деньгами, и мне нет дела до того, кто и какие пишет законы». Пример тому – грузинское руководство, которое находится на содержании у США и проводит проамериканскую политику. С помощью денег можно управлять СМИ, политиками, социальными, экономическими, военными и др. процессами. В условиях глобализации деньги стали выполнять новую функцию, связанную с глобальным финансовым контролем за развитием или развалом отдельных стран и целых регионов).

, как отдельными людьми, так и социальными группами, народами и правительствами, странами и коалициями государств. (Банкир Ротшильд не без основания заявил: «Дайте мне возможность управлять деньгами, и мне нет дела до того, кто и какие пишет законы». Пример тому – грузинское руководство, которое находится на содержании у США и проводит проамериканскую политику. С помощью денег можно управлять СМИ, политиками, социальными, экономическими, военными и др. процессами. В условиях глобализации деньги стали выполнять новую функцию, связанную с глобальным финансовым контролем за развитием или развалом отдельных стран и целых регионов). Деньги — средство обогащения . Эта функция связана со способностью денег при определённых условиях превращаться в капитал. (Делается это за счёт воровского ссудного процента, спекуляции товаров, перепродажи «ценных бумаг», нарко- и прочего «бизнеса». Деньги «делают» деньги даже без расходования жизненной энергии их обладателей).

. Эта функция связана со способностью денег при определённых условиях превращаться в капитал. (Делается это за счёт воровского ссудного процента, спекуляции товаров, перепродажи «ценных бумаг», нарко- и прочего «бизнеса». Деньги «делают» деньги даже без расходования жизненной энергии их обладателей). Деньги – средство достижения и удержания власти . В «демократическом обществе по Западному образцу» участие в выборах во власть стоит больших денег, и как правило, выборные должности в органы власти «покупаются» олигархами для своих ставленников.

. В «демократическом обществе по Западному образцу» участие в выборах во власть стоит больших денег, и как правило, выборные должности в органы власти «покупаются» олигархами для своих ставленников. Деньги — средство психического и идеологического воздействия на людей. В деньгах материализована умственная и физическая энергия многих миллионов людей, они привлекают к своему владельцу массы других людей и их помыслы. Сами деньги и обладатели больших состояний оказывают огромное психологическое воздействие на отдельных людей и на общество в целом. Люди и даже целые страны «сходят с ума» под воздействием денег: одни от недостатка, другие от их избытка. Расстройства психики людей под влиянием избытка денег, материальных благ и роскоши, можно назвать медицинскими терминами: «синдром денег», «синдром богатства». А при их недостатке: «синдром бедности», «синдром нищеты». Особенно сильно психологическое и идеологическое воздействие денег в странах Западной цивилизации, где господствует культ обогащения, при котором деньги являются главной ценностью в жизни людей, а потому многие там считают: «для добычи денег — все средства хороши», «много денег — много счастья» и т.д.

Основные способы узаконенного воровства, паразитизм

Существует два способа заиметь деньги: честный и без честный (воровство, паразитизм).

Законный не означает честный. Эти понятия будут совпадать только тогда, когда в обществе право и праведность, преступность и порочность станут синонимами, то есть когда будет построено не правовое, а нравственно-правовое государство. В добронравном обществе могут быть узаконены только честные способы получения денег в соответствии с реальным вкладом людей в производство общественно полезных товаров и услуг. А в обществе, где господствует извращённая нравственность (псевдонравственность, злонравие), там узаконено воровство, а производство вредной продукции и услуг признаётся общественно полезным. (В СССР ростовщичество, спекуляция, валютные махинации, проституция, наркобизнес, азартные игры и т. п., были уголовно наказуемы, а в нынешней России, после проведённых «реформ», всё это узаконено).

В псевдонравственном (злонравном) обществе честные труженики, производящие полезную продукцию и услуги, за свой труд получают зарплату на уровне прожиточного минимума, а порой даже меньше, потому они зачастую находятся за гранью физиологического выживания. По существу они полностью отстранены от возможности влиять на общественные процессы через деньги. В тоже время — другие, стоящие у власти и проживающие в этом обществе, но не производящие полезную продукцию и услуги, живут без бедно. И это наблюдается потому, что часть без честных способов присвоения денег ими узаконено. Эти паразиты постоянно совершенствуют узаконенные без честные способы присвоения денег и «изобретают» новые. При этом они обучают «мастерству» паразитизма свои поколения и передают им свой «наработанный» опыт.

В «демократических по Западному образцу» странах мира, в том числе в России, узаконены и используются для обогащения следующие способы обворовывания честных тружеников:

Ростовщичество

Ростовщичество — кредит под ссудный процент. Это самый древний и изощрённый способ воровства с целью обогащения и овладением власти над людьми. Он даже рекомендуется «священным писанием» – Библия, Ветхий Завет, доктрина Второзакония-Исайи, (см. Глава 5, раздел «Библия — как средство информационного оружия и управления»). Этой «рекомендацией» «священного писания», с древних времён и по ныне, «успешно» пользуется международная сионистская мафия, создавшая глобальную ростовщическую систему. В эту «систему» входит «Международный валютный фонд», «Всемирный банк реконструкции и развития», другие якобы международные банки, а по сути — воровские организации частных лиц, «хозяев мира», в распоряжении которых находится «Федеральная резервная система (ФРС) США», печатающая «мировую валюту» – доллары США. (Коран считает ростовщичество тягчайшим грехом, что и является основной причиной вражды между мусульманами и иудеями. В Китае и в Японии национальные банки также, как и во многих мусульманских странах, играют роль инвестиционных фондов и участвуют в производстве товаров и услуг).

Печатание фальшивых денег, монет

Это один из самых доходных видов воровства, так как расходы на краску, бумагу и печатание денег несравнимо меньше их номинальной стоимости. (Все богатства США могут обеспечить только 4% всей долларовой массы, имеющей хождение по всему миру. Парламенты, президенты и правительства стран «демократии по Западному образцу», в том числе — России, не имеют власти над частными «конторами печатных станков», типа – «Федеральной резервной системы США», «Цетробанка России», и других якобы «национальных банков», являющихся по сути «дочерними конторами ФРС». Выпускаемая этими «дочерними конторами ФРС» «национальная валюта» является «суррогатной» по отношению к «мировой валюте» – доллару США.

Замаскированные своим названием под «национальные банки» эти частные «конторы печатного станка» действуют согласно Конституций соответствующих стран, и соответствуют понятию – «вор в законе», так как имеют эксклюзивное законное право на печатание «национальной валюты», тогда как другие воры, пытающиеся использовать этот способ воровства жизненной энергии честных тружеников, жестоко караются правоохранительными органами этих государств. Караются и инициаторы национализировать эти воровские «конторы». Например, ещё в первый срок своего президентства со стороны В.В.Путина была предпринята попытка национализировать ЦБ РФ, однако она была «успешно» провалена Госдумой РФ. А вот президент США Джон Кенеди за подобную инициативу поплатился своей жизнью, был публично убит, а расследование его убийства было заведено в тупик.

Раскручивание инфляции

В результате безудержной работы частных «контор печатного станка» происходит превышение денежной массы над произведённым товаром и услугами, что обесценивает заработанные средства и сбережения честных тружеников страны, в которой раскручивается инфляция. По этой же причине обесценивается продукция предприятий с длинным и сложным циклом её производства. В итоге предприятия страны разоряются и выкупаются за бесценок обладателями «твёрдой» валюты, в основном — иностранцами. Напуганные обесцениванием отечественной валюты честные труженики страны вынужденно используют для сохранения своих скудных средств «твёрдую» валюту, предложенную и установленную быть таковой владельцами частной «конторы печатного станка», – ФРС США. (Именно по этой «схеме» в «лихих девяностых» была осуществлена «операция разграбления России», сопровождающаяся гиперинфляцией, «денежной реформой», вбросом долларов США в отечественную КФС, монопольным завышением стоимости курса доллара и «прихватизацией»

за бесценок предприятий. Сама же инфляция порождается не чем иным, как ростовщичеством, потому этот способ ограбления честных тружеников может быть организован в разных вариантах и масштабах, что определяется плановой «операцией ограбления», организуемой владельцами частных «контор печатного станка»).

Рынок «ценных бумаг»

Рынок «ценных бумаг», (акции, облигации, векселя и т.п.) – обогащение происходит за счёт продажи «ценных бумаг» по более дорогой цене, чем были приобретены. Существует целая «наука» обогащения за счёт «ценных бумагах», но «крупный игрок», задающий тон «игре» на рынке «ценных бумаг», либо являющийся наиболее осведомлённым в предстоящих делах того или иного эмитента, бывает в выигрыше чаще других.

Сдача в аренду

Сдача в аренду (земли, недвижимости, техники, оборудования и т. п.) – за завышенную плату, многократно превосходящую стоимость сдаваемого в аренду объекта. Это позволяет арендатору обогащаться за счёт труда и расхода жизненной энергии производителя. (Будет справедливо передать арендатору в собственность арендуемый объект после погашения арендодателю его полной стоимости в процессе выплаты арендной платы. Земля, её недра, водоёмы, и всё другое, что создано Богом, а не руками людей, не могут быть объектами частной собственности и купли-продажи, а только – объектами пользования).

Спекуляция

Спекуляция (товарами, «ценными бумагами» и т.п.) – средство обогащения за счёт искусственного создания дефицита на товар востребованный в обществе, либо использование сложившегося дефицита в целях получения непроизводственной прибыли путём перепродажи товаров, «ценных бумаг» и т. п., по цене многократно превышающей понесённые материальные и трудовые затраты. (В отличие от спекулянта наценка на товар у торговца не зависит от спроса, она соответствует его понесённым материальным затратам и расходам жизненной энергии).

Недоплата производителю за его труд

И не важно кто недоплачивает – частный предприниматель или государство, всё равно это — воровство. В бытность СССР столь большой недоплаты трудящимся, как это есть в наше время, не наблюдалось. Разница в зарплате квалифицированных рабочих и работников аппарата управления (АУП) советских предприятий была не столь велика как сейчас, и к тому же, часть заработанных средств шла в фонды общественного потребления. Однако следует отметить, что зарплата рабочих сферы производства была сдельная, а зарплата работников АУП представляла собой стабильные оклады никак не зависящие от средней зарплаты рабочих сферы производства, и в дополнение к зарплате (гарантированному окладу) работникам АУП, в случае выполнения определённых производственных показателей, выплачивались немалые премиальные. (Общественные фонды потребления — блага, предоставляемые гражданам СССР бесплатно или на основе частичной оплаты, по потребности, но в пределах возможностей экономики. В процессе развития социализма доля потребления из общественных фондов должна была нарастать и с переходом к коммунизму общественные фонды потребления должны были стать единственным источником удовлетворения потребностей людей. В настоящее время многих этих фондов потребления уже нет, их отменили проведённой в России «монетизацией льгот»).

Следует отметить, что в СССР в виде одной из множества возможных форм паразитизма наблюдалось следующее: начиная с «хрущёвских времён», партийная «элита» страны сняла с себя ответственность за качество управления. В результате чего рост прожиточного уровня в СССР стал отставать от роста прожиточного уровня передовых капиталистических стран мира, так как одни делали вид, что хорошо управляют, а другие делали вид, что хорошо работают. И при этом, те и другие были недовольны оплатой своего труда, у тех и других возникало ощущение недоплаты за свой труд. Кажущуюся недоплату за свой труд каждая сторона компенсировала посвоему: партийная «элита», используя своё должностное положение и «телефонное право», украдкой от трудящихся стала безмерно пользоваться общими благами, увеличивая свой «аппетит» с каждым годом. А так как «шила в мешке не утаить», то по «примеру» партийной «элиты» многие рабочие предприятий также стали компенсировать себе недоплату за свой труд, но по своему: небрежным отношением к своим обязанностям, опозданиями на работу, прогулами, выносом с предприятий продукции («несуны» – так их тогда именовали). И только честные труженики не позволяли таким вот образом «компенсировать себе недоплату» за свой труд, а потому оказывались обворованными. Но если посмотреть на это глубже, то обворовывались не только честные труженики, а разворовывалось общее достояние страны, что вскоре отразилось в целом на экономическом состоянии СССР и сыграло свою роковую роль в его разрушении. То есть, народное достояние не приумножалось, а «проедалось», или иначе — поколение детей «проедало» наследие своих отцов.

Аналогично тому сейчас наблюдается в глобальном масштабе, когда нынешнее поколение человечества проедает ресурсы всей планеты, безмерно их транжиря в удовлетворение своих деградационно-паразитических потребностей, а грядущим поколениям остаётся невосполнимое.

Задержка в оплате труда

Большие потери честный труженик несёт в условиях инфляции, когда деньги быстро обесцениваются. (В СССР, за задержку зарплаты на день – два, руководителя и главного бухгалтера предприятия строго наказывали, и даже снимали с должности. В «лихих девяностых» люди не получали зарплату по несколько месяцев, а на некоторых предприятиях – более года).

Завышенная оценка труда управленцев

Это один из самых распространённых способов воровства жизненной энергии тружеников, применяется как самими управленцами, одновременно являющимися собственниками предприятий, так и «хозяевами» частных предприятий, осуществляющих, таким образом, подкуп управленцев-производственников. Однако мировая статистика отмечает, что качество управления от этого не зависит.

Введение в государстве чужой валюты

Это фактически означает передачу функции управления экономическими процессами иностранному государству. Покупка иностранной валюты отечественными предприятиями и гражданами страны – вложение средств в чужую экономику, в конечном итоге — обворовывание себя, своего государства и народа. (В настоящее время в России по существу нет собственной государственной валюты. Те рубли, которыми оплачивается труд граждан нашей страны, – это ничем не обеспеченные суррогатные «фантики», выделенные России системой над государственного управления. Валюта СССР обеспечивалась имуществом государства: на 10-ти рублёвых купюрах и выше, имелась надпись валюта Государственного Банка СССР», а на одно-, трёх- и пятирублёвых купюрах имелась надпись – «государственный казначейский билет СССР»).

Приватизация государственной (общенародной) собственности

В массовых масштабах она может быть «организована» владельцами частных «контор печатного станка» на фоне гиперинфляции, сопровождающейся обесцениванием отечественной валюты, разорением предприятий и скупкой их за бесценок. Приватизация, то есть продажа рентабельных предприятий в частную собственность без волеизъявления народа и трудовых коллективов предприятий — преступление против народа и государства.

Экспорт энергоносителей и сырья за доллары

Экспорт энергоносителей и сырья за доллары, «еврики», другие ничем не обеспеченные «фантики», и хранение денежных вкладов в зарубежных банках. За годы «реформ» Россию превратили в сырьевой придаток Запада. Экспортируя за рубеж энергоносители и сырьё в обмен на «фантики», Россия вынужденно закупает в этих же странах готовую продукцию, в себестоимость которой включается труд иностранного производителя. Стоимость этого труда вновь оплачивается энергоносителями и сырьём, а «фантики», полученные в оплату за представленное сырьё и энергоносители воровская российская «элита» вывозит из России, пряча их от народа в зарубежных банках. Хранение же денежных средств в зарубежных банках — это вложение средств в чужую экономику.

Производство и продажа алкогольной и табачной продукции.

Производство и продажа этой «продукции», (сознательно или несознательно нанося вред здоровью их потребителям), позволяет производителю извлекать баснословные барыши, наживаться и обогащаться на горе и беде сограждан страны. (Ещё в советские времена себестоимость одного литра спирта составляла около 10 копеек, а пол литра (одна бутылка) водки стоила около 4-х рублей. Нынче соотношение затрат и доходов этой «продукции» не афишируется, однако, надо полагать, что оно никак не уменьшилось. Отсюда можно сделать расчёт изымаемых барышей «водочными королями». В то же время, ориентируясь на подсчёты наносимых убытков пьяницами в советские времена (1 рубль, получаемой прибыли, давал государству 3-4 рубля убытков), можно подсчитать и наносимые убытки России в нынешнее время. С учётом многократного увеличения объёма продаж алкогольной продукции убытки России будут в десятки раз больше, чем это было в бытность СССР).

Иностранные инвестиции

Однажды вложенные средства (в виде долларов или «евриков») на строительство предприятия, дают безвременное право владельцам этого предприятия распоряжаться выпускаемой продукцией и изымать прибыль во много раз превышающую уплаченных государству налогов, обогащаясь за счёт использования достояния народа: территории, экологии, сырья, трудовых ресурсов и др. «Рабам» предоставляются лишь «рабочие места». Это ли не воровство?..

Посредничество и реклама

Посредники и рекламодатели ничего не производя, получают немалые доходы, и тем самым в разы увеличивают цену товаров и услуг. Сырьё, энергия и готовая продукция проходят длинную цепочку паразитов-посредников. К тому же, рекламодатели способны изменять общественное мнение в угоду собственной безнравственности, и таким образом воздействовать на культуру в безнравственном плане. Чтобы потребителя и производителя вывести «напрямую», необходимо создать автоматизированную систему учёта производимых полуфабрикатов, товаров и услуг, которая замкнёт производителей и потребителей, минуя паразитов-посредников.

Выше по тексту перечислены основные способы узаконенного воровства, используемые паразитами по отношению к честным труженикам. Это далеко не полный их список, но нет смысла его продолжать. Здравомыслящим людям и без того понятно, что в дальнейшем эти способы узаконенного воровства в псевдонравственном (злонравном) обществе будут только приумножаться и совершенствоваться, а вместе с этим будет приумножаться и численность паразитов. Что касается незаконных, уголовно-наказуемых способов воровства, то их рассматривать даже нет необходимости, но следует лишь учитывать, что в псевдонравственном обществе им всегда есть и будет место, и они также будут только приумножаться и совершенствоваться. Очевидно и то, что честным труженикам жить в таком обществе будет всё труднее и их состав, в борьбе за выживание, изменится и по качеству, и по количеству.

В итоге, паразитов в обществе будет только больше, причём на столько больше, что такого количества себе подобных им самим бы не хотелось иметь.

Вывод:

Существующее управление современным обществом и сам образ жизни современного общества порождает и неотвратимо приближает глобальный кризис. Перед каждым здравомыслящим человеком, перед всем народом России и человечеством в целом стоит не праздный вопрос: как будем жить дальше?..

Нравственная сторона вопроса о деньгах и богатстве, ценности общества

Возникает вопрос: хорошо или плохо быть богатым и иметь много денег?.. Ответ на него зависит от того, каким путём добыто богатство и деньги, для чего и как используется богатство, (на какие цели расходуются деньги), то есть – это вопрос нравственности.

Деньги и богатство никогда не были главными ценностями в жизни русского человека. Об этом свидетельствует множество русских народных пословиц: «не в деньгах счастье», «за деньги здоровья не купишь», «не имей сто рублей, а имей сто друзей», «деньгами душу не выкупишь», «беда деньгу родит», «не хвались серебром, хвались добрыми делами», «дай Бог подать, и не дай Бог просить» и множество других т. п. И ведь действительно, есть много жизненно-необходимых вещей, которые нельзя купить ни за какие деньги: любовь, знания, талант, уважение, мудрость, счастье, честь, совесть, доблесть, дружба, порядочность, милосердие и многие другие качества личности и жизни.

Издавна в культуре русских людей выработалась народная мудрость, мнение, нравственная оценка жизни и материального благополучия:

«Жить в нищете», – это очень и очень плохо. В нищете, как правило, живут отъявленные лентяи, пьяницы и бездельники. (Проживание в нищете святых праведников и юродивых осуждать не следует, так как видимая их нищета — следствие оценки их «мира» обывательскими стандартами, принятыми в обществе. Но сами они об этом не говорят и на свою жизнь не жалуются, потому что оценивают окружающий мир своими мерилами).

«Жить в бедности», – тоже плохо. Но русские народные пословицы говорят: «бедность — не порок», «от сумы не зарекайся». К бедным на Руси отношение всегда было сочувственным и милосердным. В случае войны, пожара, засухи, наводнения, и других стихийных бедствий, русские люди приходили друг другу на помощь и выручали из беды «всем миром».

«Жить в достатке», – это значит иметь всё то, что необходимо для нормальной и достойной жизни психически- и нравственно-здоровому человеку и его семье. Живущий в достатке с удовлетворением трудится, и своим трудом и результатами своего труда он удовлетворяет себя и свою семью всеми необходимыми для жизни каждодневными потребностями. И кроме того, у него достаточно свободного времени и средств для полноценного отдыха, личностного развития и самосовершенствования.

«Жить в богатстве». Богатство, по мнению русского человека, честным путём достигается весьма редко. И по этому поводу русские народные пословицы говорят: «трудом праведным не нажить палат каменных», «пусти душу в ад, будешь богат», «богатство — вещь, без которой можно жить счастливо». Конечно бывает исключение, например, когда по наследству передаются дорогостоящие семейные ценности и реликвии, в том числе – недвижимость, картины, иконы, драгоценности и т.п. Получившему такое наследство следует пользоваться с пониманием того, что оно заработано честным трудом и талантом его предков, а потому относиться к нему следует с особым трепетом и бережливостью, не транжирить его в угоду своим телесным удовольствиям. Многие русские люди, особенно в трудное для Отчизны и народа время, жертвовали своим богатством во благо Отечества, тем самым приумножали славу своих предков и рода, народа и Родины.

«Жить в роскоши», – эта ступень материального благополучия всегда связана с воровством, распутством, потерей стыда, совести и порядочности, а потому русскими людьми, даже из числа богатых, всегда презиралась, не приветствовалась и осуждалась. Эти чуждые русскому человеку «ценности» всегда были присущи образу жизни Запада, и именно это манило и соблазняло вороватую и бессовестную «элиту» Руси-России.

Вывод:

1. Богатство и роскошь — это ценности «общества потребителей», цивилизации Запада. Они неразрывно связаны с удовлетворением деградационно-паразитических потребностей, с паразитизмом и порабощением одних другими, с деградацией общества в целом, что и привело современное человечество на грань разрушения Биосферы и гибели всего живого на Земле. 2. Безопасность России, жизнь и благополучие народов Русской многонациональной цивилизации напрямую зависят от жизненных ценностей общества: развитие России путём «западных ценностей» — без перспективно и смертельно опасно, а развитие путём исконно русских ценностей — обеспечит России здравие и благополучие. 3. Возрождение Руси-России, её нравственное преображение и истинный прогресс всего человечества возможны только на основе косолидирующей идеи справедливости — всем стать Человеками и искоренить всякого рода паразитизм и эксплуатацию «человека человеком» в глобальных масштабах.

Основной механизм грабежа народов

Каждому здравомыслящему человеку понятно, что источником всех благ в обществе является созидательный труд его граждан, и, чтобы жить достойно, необходимо созидательно трудиться. А для этого, как минимум, надо иметь место работы в производственной отрасли страны.

Основные рабочие места производственных отраслей страны даёт промышленность и сельское хозяйство, годовой прирост которых в своей совокупности составляет обычно 2-3%, в хорошие времена не превышает 5%. Именно эти отрасли и создают основное богатство России. Но производительный сектор экономики современной России в должной мере не работает, за исключением ресурсодобывающих (вывозящих) отраслей, по той причине, что ещё в 90-е годы прошлого века он был разорён и разрушен.

Разорение российского производителя было осуществлено с помощью независимого от государства Центрального Банка РФ и проведённой правительством А.Гайдара «шоковой терапии» народного хозяйства страны, суть которой свелась к многократному повышению цен на все товары. В результате этой «шоковой терапии» в стране были обнулены оборотные средства производящего сектора экономики. Попытки производителей восстановить их, взяв ссуду в банке, блокировались ЦБ РФ, установившим тогда ставку рефинансирования выше всяких разумных пределов – до 210% годовых, в то время, когда более 1% в год сельское хозяйство и более 5% годовых промышленность выплатить за взятую ссуду не в состоянии. Это и явилось главной причиной разорения народного хозяйства страны. По той же причине оно не работает в должной мере и до сих пор, так как и по ныне, ставка рефинансирования ЦБ РФ не опускалась ниже 9%.

Независимость ЦБ РФ от государства объясняется тем, что основная функция ЦБ РФ была определена принятой в то «смутное время» Конституцией РФ ст.75, п.2, где оговорено более чем странное условие её исполнения: «защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция ЦБ РФ, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». А это означает, что в России создано центральное финансовое учреждение, независимое от Правительства и Президента страны, которое подчиняется корпорации международных банковских кланов и выполняет функцию посредника от имени этой «мировой мафии». Есть все основания утверждать, что независимый от российского руководства страны ЦБ РФ зависит от корпорации международных банковских кланов, подчинён им и является инструментом грабежа России с их стороны. Становится понятным, для чего в Конституцию РФ включено явное противоречие. В ст.71 говорится: «В ведении Российской Федерации находятся: … денежная эмиссия». А ст.75 определено: «… денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ РФ».

ЦБ РФ фактически бесконтрольно занимается коммерческой деятельностью на самом ликвидном товаре – деньгах, который сам же бесконтрольно их и печатает (« …монопольно осуществляет эмиссию наличных денег…» ст.4 Федерального Закона о ЦБ РФ от 27.06.2002 года.). То есть, по существу вопросы денежной эмиссии в России решает совет директоров ЦБ РФ. В чьих интересах он это делает, можно понять из заявления М.Ротшильда: «дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто издаёт в ней законы».

По научному эта схема осуществления рабовладения именуется «валютное правление», суть которого заключается в следующем. В экономике есть известное равенство: товарная масса (количество товара, умноженное на его цену) должна соответствовать денежной массе. Денег больше – инфляция (переполнение каналов товарно-денежного обращения денежной массой), денег меньше – дефляция (изъятие денежных средств из оборота). До либерализации цен на товары денег во внутреннем обороте страны было достаточно, чтобы купить всё произведённое. В период проведения «шоковой терапии» цены на товары в стране были увеличены в 30 раз в то время, как денег напечатали лишь в 2.2 раза больше (по данным бывшего в то время председателя ЦБ РФ В.Геращенко). Таким образом, денег во внутреннем обороте страны стало катастрофически не хватать, не спасал и бартер. «Демократизаторы» того времени, лукавили, поставив «дистрофику» диагноз: «ожирение», и приступили к «лечению» народного хозяйства страны «голодом», то есть – к сокращению денежной массы. В поддержку их СМИ того времени были заполнены воплями о том, что в России инфляция, и поэтому нельзя запускать печатный станок. Явно, что «демократизаторы» того времени и центральные СМИ – «одна команда». Этой преступной «команде» возразил, поставив тогда свой верный диагноз «больной экономике» страны, российский учёный Игорь Нит: «Мы имеем дело с продолжением дефляционной политики, которая уничтожает производственный потенциал России», – заявил он. (После обнародования своих выводов Игорь Нит, видный экономист страны, при странных обстоятельствах скоропостижно скончался. В.Чередник, математически обосновавший выводы И.Нита, также скончался после своей статьи в СМИ: «Инфляции в России нет»).

Из всего этого напрашивается вывод: «лечение» народного хозяйства страны инфляцией, в то время, когда оно было «больно» дефляцией, было сделано исключительно для того, чтобы созданный в стране «денежный голод» утолить долларами США и посадить Россию на иглу внешних заимствований под проценты.

В результате проведённой в 90-х годах прошлого столетия «либерализации цен» в России оказалась 1/3 мирового объёма «зелёной макулатуры», что не уступает её объёму в США. Разница лишь в том, что в США получают эту «зелёную бумагу» (доллары) нажатием кнопки печатного станка, а Россия за 10 кг стодолларовых купюр отдаёт Западу 100кг золота или эквивалентно этому золоту – нефть, газ, лес и т.п. Такова схема грабежа России, в претворении которой ЦБ РФ и предательское правительство РФ 90-х годов прошлого столетия сыграло ключевую роль. Эта же схема грабежа действует и по сей день. Доллары, а теперь и «еврики», внедряются в финансовую систему страны через ЦБ РФ, и происходит это быстрее, чем производители нашей страны производят свои товары и добывают сырьё. Но и это ещё не всё: для ЦБ РФ существует одно «сладкое» слово – сеньорадж. Это – разница между номиналом напечатанной бумаги и её себестоимостью. Если на листе бумаги, стоимостью в один рубль напечатать две однотысячные купюры, то сеньорадж составит 1999 рублей. Раньше это был доход государства, а теперь это доход независимого от нашего государства ЦБ РФ. В качестве примера приведём 2003 год, в котором долг России увеличился на 18,8% и составлял 182 млрд. долларов, а проценты по нему получали не только «лондонские» и «парижские» клубы, но и ЦБ РФ. Из этого следует, что наличие золотовалютных запасов ЦБ РФ выражает сумму ограбления трудящихся России.

Все эти средства переводятся ЦБ РФ в Федеральную Резервную Систему США, такую же «частную лавочку», как и сам ЦБ РФ. И в то время, когда экономика России задыхается, умирают целые отрасли страны, независимый от государства ЦБ РФ инвестирует экономику других стран.

В завершение вышеизложенной схемы грабежа следует также отметить, что она дополняется искусственно устанавливаемым соотношением резервной валюты (долларом США), с валютами стран, входящих поневоле в мировую кредитно-финансовую систему, и Россия здесь – не исключение. Таким вот образом, «мировая мафия», с помощью мировой кредитно-финансовой системы и доллара США, словно гигантским насосом перекачивает созданные блага трудящимися всего мира себе на счета, паразитируя на труде созидающего большинства. Такова порочная схема скупки мира и грабежа России, разрушения её производительного сектора экономики.

Источник: Отрывок из книги «Будущее России – Народный проект»

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