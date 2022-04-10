Туринская операция Суворова/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Борис Кипнис продолжают цикл про Итальянский поход Александра Суворова. В этот раз речь идёт об операции в Турине. Что давал стратегически контроль над регионом? В чём проявился гений великого полководца? Как Суворов использовал местное население в войне?
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