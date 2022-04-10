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Российский флаг над Мариуполем

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Флаг РФ поднят над главным административным зданием Мариуполя – зданием Городского Совета.
Ранее флаги поднимались над администрациями Кальмиусского и Левобережного районов.
Подтверждающие видео у здания Мариупольского Городского Совета по ссылке https://t.me/boris_rozhin/41223

В городе остается 3 основных очага сопротивления:

1. Азовсталь + кусочек на северо-западе Левобережного района.
2. Азовмаш.
3. Часть Мариупольского морского порта и Приморского района.

Полагаю, что сначала дочистят Приморский район и оставшийся кусок порта.
Затем добьют окруженных на "Азовмаше", а уже потом будут заниматься заниматься "Азовсталью".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7550716.html
Метки: война на украине, мариуполь, Россия, Украина, фотографии
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