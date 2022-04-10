Российский флаг над Мариуполем
Флаг РФ поднят над главным административным зданием Мариуполя – зданием Городского Совета.
Ранее флаги поднимались над администрациями Кальмиусского и Левобережного районов.
Подтверждающие видео у здания Мариупольского Городского Совета по ссылке https://t.me/boris_rozhin/41223
В городе остается 3 основных очага сопротивления:
1. Азовсталь + кусочек на северо-западе Левобережного района.
2. Азовмаш.
3. Часть Мариупольского морского порта и Приморского района.
Полагаю, что сначала дочистят Приморский район и оставшийся кусок порта.
Затем добьют окруженных на "Азовмаше", а уже потом будут заниматься заниматься "Азовсталью".