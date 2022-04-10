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Рабочий человек, 1969

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Фильм рассказывает о сотруднике Челябинского металлургического завода И.Н. Панфиловском.

Народная студия ЧМЗ-Фильм, 1969 г.
Фильм из коллекции Музея ЧМК https://vk.com/metmz
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-OcntogEtBU
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