Человек труда
18:14. 31 января 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
По наводке Бабкина babkin_k – конкурсные работы фестиваля художников "Время вперед" посвященные современному человеку труда.
Основной посыл конкурса, показать современного человека труда в условиях капитализма.
По содержанию нельзя не отметить тягу к образам и стилистики советской эпохи в отображении рабочего человека.
Некоторые работы весьма и весьма.
Смотреть все работы на сайте конкурса - http://vvfest.ru/raboti
Конкурс идет до 25 февраля – условия участия вот здесь http://vvfest.ru/usloviya_uchastiya
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4743513.html
loading...
Денег нет, в 45 за ворота.