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Человек труда

18:14. 31 января 2019 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:


По наводке Бабкина babkin_k – конкурсные работы фестиваля художников "Время вперед" посвященные современному человеку труда.
Основной посыл конкурса, показать современного человека труда в условиях капитализма.
По содержанию нельзя не отметить тягу к образам и стилистики советской эпохи в отображении рабочего человека.
Некоторые работы весьма и весьма.





































































































Смотреть все работы на сайте конкурса - http://vvfest.ru/raboti
Конкурс идет до 25 февраля – условия участия вот здесь http://vvfest.ru/usloviya_uchastiya

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4743513.html

Метки: живопись, картины, конкурсы, крестьяне, пролетариат, рабочие, рабочий класс, труд
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