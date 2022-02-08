С 1 февраля работодатели предполагается повысить оклады с учетом инфляции и роста потребительских цен не менее, чем на 8,39%. И хотя, как разъясняет Роструд, на законодательном уровне порядок такой индексации не определён, это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию.

Однако заставить директора повысить зарплату хоть на 1%, если это никак не отражено в договоре, не может даже министр. Пока не принят соответствующий закон, повышение зарплаты будет зависеть от воли хозяев. Так стоит ли удивляться, что у нас в стране растет разрыв в оплате труда не только между кучкой богатых и миллионами бедных, но и между номинальными зарплатами бюджетников и средними зарплатами по регионам? Так, по данным Росстата, разница в оплате труда учителей и врачей по стране составляет 5 и более раз, одни культработники получают меньше других в 4,5 раза.

Попытки правительства РФ уравнять хотя бы зарплаты бюджетников предпринимаются несколько лет, но пока существенных успехов не приносят. Что же касается зарплат топ-менеджеров госкорпораций, измеряющихся десятками миллионов, то их урезать никто не собирается, объясняя это стоимостью их услуг на международном рынке труда.

При этом никто не собирается и отечественным специалистам платить в соответствии со стоимостью их услуг на международном рынке труда.

Среднемесячная же заработная плата в стране благодаря высоким заработкам «элитных» работников (по данным с 2011 по первое полугодие 2021 года) выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей. С ростом заработков увеличивается и «зарплатное неравенство». В объявлениях на сайте «Труд» зоотехникам в Курской области, например, предлагают зарплату от 16 до 40 тысяч рублей, а калужане не могут найти зоотехника на оклад 100 тысяч рублей.

Работая на одной, постоянной работе многие думают о том, где бы подработать еще. Отстояв у станка 8 часов, работяга бежит клеить обои, копать колодцы, ставить заборы, крыть крыши соседям по даче. Хотя, казалось бы, он должен быть полностью обеспечен всем необходимым. Заработанных денег должно хватить на то, чтобы прокормить и одеть жену и детей, обеспечить их жильем. На оборонных предприятиях заработками довольны. А, если на других зарплата не превышает 30-40 тысяч в месяц, то ни о чем мечтать не приходится. Как свидетельствует тот же Росстат, многие получают и того меньше.

В большинстве регионов многие люди живут скромно, хотя количество рабочего времени в год у них одно из самых высоких в Европе. Нижегородские экономисты Виктор Жмачинский и Рената Чернева в своей исследовательской работе доказывают, что оплата труда российских работников занижена по отношению к производительности их труда. В итоге низкие заработки влекут за собой множество не только экономических (недостижение высокого уровня и качества жизни), но и социальных проблем – хроническую бедность, высокий уровень преступности, смертности, алкоголизм и наркоманию. Все это негативно влияет на структуру потребления, а также на мотивацию к труду.

Ученые делают вывод, что отставание по производительности труда в России по сравнению с развитыми странами составляет примерно 3-3,5 раза, а по часовой оплате труда 10 и более раз. При этом отчисления во внебюджетные фонды страхования увеличивают сумму заработной платы в структуре затрат на производство на 34%. Отсюда и доля оплаты труда в ВВП у нас выше, чем, скажем, в Норвегии, Южной Корее, Польше, да и на руки после всех вычетов многие получают гроши.

К схожим выводам пришли и ученые ИНП РАН в докладе «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 года». По оценке экономистов, с ростом уровня заработной платы, как правило, возрастают эффективность экономики и производительность труда.

Однако некоторые экономисты убеждены, что повышать уровень доходов населения нельзя, а тем более опережающими темпами. Иначе опять надуется пузырь, наступит перегрев, разгонится инфляция. Угроза инфляции от роста зарплат, как доказывает главный аналитик агентства TeleTrade, сильно преувеличена, что подтверждается текущей практикой. Например, за первые шесть месяцев 2021 года, на которые пришлось основное ускорение инфляции, расходы россиян даже после проведенных ранее бюджетных выплат уменьшились. Таким образом, инфляция опережала рост доходов, и не они выступали ее ключевой причиной.

Бывший министр труда РФ Сергей Калашников убежден, что зарплаты в России занижены в пять-семь раз. В странах Организации экономического сотрудничества, куда в основном входят государства Европы с развитыми экономиками, уровень оплаты труда составляет 65-75% от конечной цены товаров. В России этот уровень, по словам экс-министра, составляет 11-15%, хотя официально заявляется о 25-28%. Самым дорогим составляющим продукции должен быть живой труд людей, но об этом забывают собственники, эксплуатирующие рабочую силу.

В этом и надо искать основную причину того, почему сегодня трудящиеся нашей страны с трудом сводят концы с концами, а рабочие четырех из пяти скандинавских стран, которых ставят в пример всему миру, живут как, в идеале, при развитом социализме. Заработок одного швейцарца равен получки десяти болгар, семи хорватов, пяти жителей Словении или двух шведов.

Секрет швейцарского «зарплатного чуда» прост: владельцы заводов платят людям высокие зарплаты, а государство за это не душит их налогами. Невысокие зарплаты у финнов компенсируют доступные цены в магазинах и стабильность на рынке труда.

Найти разумный баланс между трудом и капиталом развитым западным странам помог опыт СССР. За рубежом давно поняли, что самые справедливые зарплаты были в Советском Союзе и вовремя переориентировали свой класс имущих на помощь бедным, перестроили свою экономику так, чтобы трудящийся человек не чувствовал себя ущемленным ни в правах, ни в зарплате.

Вспомним свою историю: рывок в годы индустриализации обеспечивал не труд заключенных ГУЛАГа, а заинтересованность рабочего человека трудиться на конечный результат. Стимулом служила система оплаты труда. Были провозглашены «шесть условий победы» на пути коренной перестройки зарплаты, в которых ставилась задача уничтожить уравниловку, сделать оплату труда по факту, на основе сдельщины, при этом создать стимул у рабочего повышать свою квалификацию.

Советское государство стремилось не только правильно организовать зарплату, но и улучшить бытовые условия рабочих. Первым делом решили перестроить старую тарифную сетку, существенно увеличив разницу в оплате между высшими и низшими разрядами. Чтобы получать больше, рабочий страны Советов стремился повысить свою квалификацию, работать без брака. Именно благодаря такой системе оплаты труда заработная плата рабочих за пять лет выросла более чем в два раза.

Рыночные реформы девяностых катком прокатились по рабочему классу, сделав его труд унизительным и непрестижным. Крестовый поход на производителя закончился разорением колхозов, совхозов, заводов и фабрик. Но некоторым трудовым коллективам все же удалось выстоять и дожить до наших дней.

Акции крупнейшего налогоплательщика города Набережные Челны – картонно-бумажного комбината, выпускающего туалетную бумагу – символ капитализма, принадлежат не толстосумам, а трудовому коллективу. Опытные рабочие получают здесь по 70 тысяч рублей и больше. Пенсионеры в зависимости от стажа получают от комбината от двух до пяти миллионов в год. «Народное предприятие ЗНАМЯ» (г. Сухой Лог) одно из крупнейших по производственным мощностям и единственное на Урале и в Сибири, выпускающее полный ассортимент асбестоцементной продукции, сохранило столовую, физкультурный комплекс, здравпункт, базу отдыха. «Знамя» строит малоэтажные дома по собственному проекту. Квартиру можно приобрести от предприятия за пять- шесть лет по беспроцентной рассрочке. В народном предприятии колхозе «Терновский» (Ставропольский край) механизаторы получают в среднем 65 тысяч рублей в месяц. Колхоз профинансировал ремонт местной больницы, благодаря этому ее не «оптимизировали».

Идея создания народных предприятий принадлежит известному офтальмологу и предпринимателю Святославу Федорову. Он предложил передавать государственные предприятия частным лицам «посредством распределения его акций исключительно между работниками данного предприятия». Если бы идея Федорова прижилась, то народные предприятия стали бы альтернативой ваучерной приватизации.

В первоначальном виде закон о народных предприятиях содержал более 50 статей, на основе которых могла быть создана устойчивая правовая база, защищающая трудящихся-собственников от посягательства на их капитал. Однако руководители Госкомимущества, которых наставляли советники из-за рубежа, сочли закон несвоевременным, побоялись, что он затормозит ускоренный переход страны к рынку. В результате основополагающий нормативно-правовой акт был сокращен до 16 статей, нарушилась его внутренняя структура, появились многочисленные пробелы, которые привели к возникновению правовых коллизий.

Сегодня в стране насчитывается около 150 предприятий с коллективной собственностью. По показателям они намного эффективнее капиталистических, потому что не кормят олигархов, не содержат английские футбольные клубы, а все заработанные деньги оставляют в коллективах.

Инвестиции увеличивают стоимость активов, растет стоимость акций, и это, так или иначе, сказывается на карманах работников через зарплаты, премии, либо дивиденды.

Идею развития народных предприятий (НП) несколько лет назад подхватила Липецкая область, один из немногих российских регионов, где поддерживают в рамках госпрограммы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности». С их помощью удалось поднять ЖКХ и транспортные услуги. Не случайно именно депутаты из Липецкой области еще в 2016 году внесли на рассмотрение профильного комитета Госдумы проект закона, упрощающего организацию народных предприятий по всей стране. Подспорьем законопроекту, предложенному липецкими депутатами, могли бы послужить изменения в Трудовой кодекс. Депутаты Госдумы Андрей Исаев и Михаил Тарасенко предлагали в ст. 53 Трудового кодекса прописать, что работники любого предприятия должны получить возможность участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления с правом совещательного голоса. По мнению экономиста, депутата Госдумы Михаила Делягина, для того, чтобы вернуть власть рабочих на предприятии, достаточно сделать обязательным членство трудового коллектива в совете директоров с правом вето по всем вопросам, касающимся условий и оплаты труда, а также социальных гарантий.

Не так давно президент Российского Союза народных коллективных предприятий Павел Дорохин на круглом столе в комитете Госдумы по вопросам собственности перечислял преимущества народных предприятий не только для самих сотрудников, но и для работодателей. «Сотрудники, владеющие акциями предприятия, заинтересованы в его развитии на качественно другом уровне, чем просто наемные. В результате увеличивается производительность труда, сокращаются издержки, внедряются рационализаторские предложения. По факту не менее половины прибыли направляется на модернизацию производства. В целом повышается эффективность и конкурентоспособность, следовательно, растет стоимость активов». Что же мешает отдавать предпочтение таким предприятиям, закрепив право рабочих самих выбирать форму собственности заводов и фабрик, оказавшихся на грани банкротства ли вновь создаваемых?

Поправки к залежавшемуся в Госдуме закону о народных предприятиях должны были пройти первое чтение в декабре этого года. Но принятие законопроекта в очередной раз отложили. Побоялись обидеть тех, кто привык сидеть на шее у своих работников? А может, посчитали, что принятие такого закона подорвет основу капиталистических отношений в стране?

Почему же тогда в США (в этой стране немало народных предприятий) ничего подобного не случилось? Страна с высокоразвитой экономической системой, не собирается отказываться от программы акционирования работников под названием ESOP (Employee stock ownership plan), принятой еще в конце семидесятых годов прошлого века. Американский опыт говорит, что акционерные общества работников обладают высоким экономическим потенциалом, слабой зависимостью от других юридических лиц и устойчивостью к кризисным явлениям. Эти качества могли бы стать и у нас фундаментом отечественной экономики и помогли бы, наконец, государству победить «зарплатное неравенство».





