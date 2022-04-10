Пересдача карт. Где может возникнуть новый экономический центр силы?
Когда экономика Запада встала на антихристианскую позицию. Почему сохранить однополярность экономического мира им не удастся. Есть ли у России шансы стать новым экономическим центром силы. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Нагаев и экономист Евгений Балацкий.
ДеньТВ на других площадках:
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297