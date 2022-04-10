Немного московских машин
1934. Такси «Рено»
1939. Стоянка такси у ВСХВ
1952. Такси у Ярославского вокзала
1954. Большая Садовая улица
1955. Площадь Свердлова. Стоянка маршрутных такси для экскурсий по городу
1956. 1-й Коптельский переулок. Центральная подстанция скорой помощи
1956. 8-я подстанция скорой медицинской помощи г. Москвы. Бригада скорой помощи направляется к машине
1956. Маршрутное такси на площади Свердлова
1956. Пушкинская площадь. Маршрутное такси
1964. Подстанция скорой помощи № 7
1971. Советская площадь
1971. Улица Разина
1979. 14-я подстанция скорой помощи. Бригада готовится к выезду по вызову
1987. На Калининском проспекте
1991. Дежурная часть медицинского вытрезвителя Черемушкинского района Москвы