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Немного московских машин

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1934. Такси «Рено»
1934. Такси «Рено»

1939. Стоянка такси у ВСХВ.jpg
1939. Стоянка такси у ВСХВ

1952. Такси у Ярославского вокзала.jpg
1952. Такси у Ярославского вокзала

1954. Большая Садовая улица.jpg
1954. Большая Садовая улица

1955. Площадь Свердлова. Стоянка маршрутных такси для экскурсий по городу.jpg
1955. Площадь Свердлова. Стоянка маршрутных такси для экскурсий по городу

1956. 1-й Коптельский переулок. Центральная подстанция скорой помощи.jpg
1956. 1-й Коптельский переулок. Центральная подстанция скорой помощи

1956. 8-я подстанция скорой медицинской помощи г. Москвы. Бригада скорой помощи направляется к машине.jpg
1956. 8-я подстанция скорой медицинской помощи г. Москвы. Бригада скорой помощи направляется к машине

1956. Маршрутное такси на площади Свердлова.jpg
1956. Маршрутное такси на площади Свердлова

1956. Пушкинская площадь. Маршрутное такси.jpg
1956. Пушкинская площадь. Маршрутное такси

1964. Подстанция скорой помощи № 7.jpg
1964. Подстанция скорой помощи № 7

1971. Советская площадь.jpg
1971. Советская площадь

1971. Улица Разина.jpg
1971. Улица Разина

1979. 14-я подстанция скорой помощи. Бригада готовится к выезду по вызову.jpg
1979. 14-я подстанция скорой помощи. Бригада готовится к выезду по вызову

1987. На Калининском проспекте.jpg
1987. На Калининском проспекте

1991. Дежурная часть медицинского вытрезвителя Черемушкинского района Москвы.jpg
1991. Дежурная часть медицинского вытрезвителя Черемушкинского района Москвы
Источник: https://humus.livejournal.com/8343432.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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