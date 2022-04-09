Уходят последние из могикан. Да, это политик времен расстрела парламента в октябре 1993-го. Тогда были первые выборы в Государственную думу. Ельцинисты думали, что сейчас все за Гайдара проголосуют. И вдруг чуть ли не 25 процентов за Жириновского! Это был, что ни говори, человек-эпоха…

Он прошел свою закалку в 1990-е. Человек абсолютно неординарный, очень яркий, необычный. Захочешь сыграть под Жириновского и не сможешь. Иногда это было просто на грани фола. Он мог что угодно сказать, прокричать! Именно в России такие яркие фигуры имеют успех. Как говорил Пушкин о народе, что ему нравится «безответственная отвага». У Жириновского всегда была смесь блистательных, метких и очень точных аналитических замечаний пополам с каким-то примешанным туда гротеском, легендой, мифом, чем-то фантазийным, порой шокирующим.

Я помню, когда партия «Родина» ворвалась в Госдуму с неожиданно приличным результатом, а могло быть еще больше, тогда он почувствовал конкуренцию – поскольку появилась открыто патриотическая партия, да еще с акцентом на униженное положение русского народа. И он, конечно, нападал всячески. Хотя ко мне он относился хорошо, поглядывал с уважением. Один раз, проходя мимо нашей фракции, пальцем ткнул и как всегда резко: «Вот – единственный приличный человек во фракции!». Он всегда шел в окружении «оруженосцев» – молодых парней, таких он и приводил во фракцию. Ребята у него были очень своеобразные, некоторые из глубинки, вполне добродушные и открытые. Как-то с такими мне довелось ездить в Мексику на сессию Межпарламентского союза.

В чем была его безусловная важная роль? Он ломал табу. Потому что на русские патриотические темы в 1990-е годы было говорить невозможно без того, чтобы тебя немедленно не записали в «красно-коричневые» маргиналы. И все обходили эту тематику. Он действительно ломал такие преграды!

А русский народ, униженный либерально-западнической идеологией, совершенно тоталитарной и овладевшей тогда всем информационным полем, находился действительно в моральном и физическом упадке.

У Владимира Вольфовича, повторю, всегда пополам были и очень выразительные, меткие и глубокие суждения, и масса другого, что могло вызвать оторопь, что невозможно было повторить. Но он реально ломал преграды и табу. И потом, уже на респектабельном поле, уже без табу, можно было обсуждать эти темы. И в этом, безусловно, была его заслуга.

Еще нельзя не отметить, каким фантастическим было его геополитическое чутье! Он предсказывал все, что Запад сделает против России, он предсказывал (впрочем, как и автор этих строк) во что неизбежно превратят милую Украйну…

Мне помнится, как я вела с ним на президентских выборах 2012 года дебаты вместо Путина. Тогда он витийствовал как всегда ярко и бурно, у него был ролик, где Россия – в санях и осла погоняет, а тот артачится. С него все было как с гуся вода, ему можно было не волноваться, как о нем будут говорить, он ведь выбрал особый неповторимый жанр, который для других был бы самоубийством не только себя, но и своих идей. Но даже если бы кто-то захотел подражать – не смог бы никогда. Жириновским надо родиться! Потом, когда мы выходили из студии, я была удовлетворена, он же как всегда со свитой молодых соратников-«оруженосцев», бросил мне: «Наталия Алексеевна-то молодец!».

Сейчас, конечно, очень печалит его смерть. О нем все мы горюем, горюют искренне даже те, кто никогда в жизни не голосовал за ЛДПР, но ведь что скрывать, порой нам очень даже нравилось, что кто-то смеет публично раздавать пощечины врагам России и русских.

С незабвенным и неповторимым Жириновским – безусловно, патриотом великого места России и русских в мировой истории, уходит человек-эпоха нашего бурного, ломающего все каноны политической борьбы времени…

Кстати, во фракцию свою Жириновский ведь весьма мудро набирал целый ряд очень спокойных, высокопрофессиональных и очень достойных людей, которые в Думе делали свое серьезное дело и никогда не участвовали ни в каких эскападах. Из фракции Жириновского вырос глава Центризбиркома В.Е. Чуров – умница, историк, бессребреник. И других я многих знаю из его окружения. С Алексеем Островским, который сейчас успешный губернатор Смоленской области, мы недавно наладили контакт по исторической памяти, а когда-то были вместе в Совете Европы в Парламентской Ассамблее. Ну а бессменный думский блестящий международник, яркий полемист и борец – Леонид Слуцкий! Тоже представитель ЛДПР и такой теплый человек, прекрасный товарищ, соратник в главных делах без всяких фракционных предпочтений, который всегда готов прийти на помощь, поддержать.

Феномен Жириновского – это явление именно нашей российской политической жизни, которая всегда будет особой стихией, полной задора, ярости, риска и презрения к расчетливому благоразумию. Наша политическая жизнь всегда будет непохожей на европейскую, а другой истории быть и не может. Жириновский – это яркий сверкающий кристалл в огромной глыбе российской породы, которая всегда поражает многогранностью и неожиданными находками.

Когда уходит такой человек – это безвозвратная утрата. А когда его знал, то тем более горько. Конечно, он был патриотом. Безусловно, он возбуждал в обществе чувство гордости и желание защитить страну. Он восстанавливал самоуважение у нашего народа – и это его великая заслуга. Правда и то, что он шел и на компромиссы, и голосовал так, как я бы лично никогда не проголосовала. В этом его удивительное своеобразие.

…Похоже, Жириновский пал жертвой проклятого ковида, который до сих пор не подчиняется единому протоколу, что питает сомнения в его природе. Огромное количество вопросов вызывает и его распространение, и явная мировая стратегия использовать его для обнуления ролей в мировой экономике и политике. Ковид конечно есть, от него умирают люди, но вдруг сейчас о нем все забыли! Вот вам и вакцинация! Ведь Жириновский, не боявшийся ничего, безумное количество раз вакцинировался. И, как утверждают в США, во Франции и в России все оппозиционные принудительной вакцинации врачи, многократная вакцинация убивает собственный иммунитет…

Мы же помолимся о Владимире Вольфовиче искренне, чтобы Господь принял его душу, простил ему грехи вольные и невольные и сотворил ему вечную память…