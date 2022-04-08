Приоритетные ресурсы у россиян
Приоритетные ресурсы у россиян
Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.
Отмечается, что сервисы разделены на 15 категорий. В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений.
Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta* предлагается использовать соцсети VK, «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», а также мессенджеры Telegram, «ТамТам», TenChat, ICQ и Frisbee.
Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».
Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs — «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».
Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.
https://russian.rt.com/russia/news/987581-mincifry-spisok-rossiiskih-analogov – цинк
Из упомянутого использую ВК, Одноклассники, Телеграм, Ozon.
С другой стороны, в силу наличия VPN, по факту, доступ к подавляющему числу западных сервисов сохраняется, а необходимое программное обеспечение при желании, можно легко брать на торрентах (кроме тех случаев, когда могут быть проблемы с онлайн-активацией).
Лично я не вижу проблем для перехода на отечественные сервисы там, где они предоставляют схожий функционал и удобство работы, как и у зарубежных аналогов.
Кстати, хорошо, что в свое время сервера Живого Журнала перевезли в Россию. А то сейчас бы блоги тут тоже удалялись бы щелчку, как это происходит в Твиттере или на Ютубе.
https://t.me/boris_rozhin/40837
ИПСО ВСУ и диванные войны Украины готовят провокации в ТГ.
Притворяясь гражданами России планируют разжигать недовольство спецоперацией.
Играют в путинсилов.