Главная » Политика

Приоритетные ресурсы у россиян

142 1


Приоритетные ресурсы у россиян

Минцифры России составило перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.
Отмечается, что сервисы разделены на 15 категорий. В ведомстве отметили, что большинство ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений.

Так, согласно перечню, вместо соцсетей и мессенджеров корпорации Meta* предлагается использовать соцсети VK, «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», а также мессенджеры Telegram, «ТамТам», TenChat, ICQ и Frisbee.

Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать, в частности, сервисы «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK» и «Яндекс.Телемост».

Для работы с документами вместо сервисов Google.Docs — «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360».

Вместо EBay можно совершать покупки при помощи маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

https://russian.rt.com/russia/news/987581-mincifry-spisok-rossiiskih-analogov – цинк

Из упомянутого использую ВК, Одноклассники, Телеграм, Ozon.
С другой стороны, в силу наличия VPN, по факту, доступ к подавляющему числу западных сервисов сохраняется, а необходимое программное обеспечение при желании, можно легко брать на торрентах (кроме тех случаев, когда могут быть проблемы с онлайн-активацией).
Лично я не вижу проблем для перехода на отечественные сервисы там, где они предоставляют схожий функционал и удобство работы, как и у зарубежных аналогов.

Кстати, хорошо, что в свое время сервера Живого Журнала перевезли в Россию. А то сейчас бы блоги тут тоже удалялись бы щелчку, как это происходит в Твиттере или на Ютубе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7547358.html
Метки: импортозамещение, Интернет, программное обеспечение, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Негосударственные санкции, защита прав россиян за рубежом и борьба с государственным терроризмом
Рейтинг Путина. Крым, неонацизм и Олимпиада для россиян приоритетнее дырявых карманов
Собянин выступил против идеи о выплатах всем россиянам из бюджета
Финансовый геноцид Кудрина
Глобальная суета
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru