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Собянин выступил против идеи о выплатах всем россиянам из бюджета

16:33. 3 апреля 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов, передает РИА Новости.
“Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее”, – заявил Собянин в интервью “Первому каналу”.
“Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников – ред.) по отпускам”, – считает он.
Он отметил, что “речь идет пока о месяце”. “Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда”, – сказал мэр. Вместе с тем он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке.
“Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь”, – отметил мэр.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50921-sobyanin-vystupil-protiv-idei-o-vyplatah-vsem-rossiyanam-iz-byudzheta.html

Метки: Россия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13030 9818
    Sergeev 3 апреля 2020 в 19:26

    Следующий правильный ход отменить выплаты в Москве.

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  • 7877 6319
    марина 3 апреля 2020 в 19:44

    А почему не обсуждается это:
    “Сразу после телеобращения Владимира Путина начались примечательные отставки.

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    еще и ненецкий округ потерял руководителя ,вообще каждый день летят портфели и не заметно.

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