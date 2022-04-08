Доллар 74
Курс доллара сегодня показал всем западным аналитикам сложнейшую и редчайшую фигуру теханализа – Кремль.
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Доллар – 74
Евро – 80.
Интересно, где все это остановится.
Экономисты пишут, что спуск ниже 65-70 рублей за доллар для экономики не выгоден.
Спуск ниже 65 невыгоден был тогда.
Сейчас расчеты в рублях.
либо экономические эксперты работают по старым конспектам, либо умышленно выдумывают старые статьи по заказу.
Кто то расчитался в рублях. Какой ин банк перевел в сбер рубли или купил у сбера рубли. Там еще в схеме был брокер нарисован типа через него. У брокера рубли мешками на дипломаты баксов меняет?