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Доллар 74

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Курс доллара сегодня показал всем западным аналитикам сложнейшую и редчайшую фигуру теханализа – Кремль. 

https://t.me/mincerchannel/1550

kremlin

Доллар – 74
Евро – 80.
Интересно, где все это остановится.
Экономисты пишут, что спуск ниже 65-70 рублей за доллар для экономики не выгоден.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7547115.html
Метки: деньги, доллары., рубль, экономика
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 8954 6642
    чужой три часа назад

      Спуск ниже 65 невыгоден был тогда.
      Сейчас расчеты в рублях.
      либо экономические эксперты работают по старым конспектам, либо умышленно выдумывают старые статьи по заказу.

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      • 5359 4149
        Игорьчужой три часа назад

          Кто то расчитался в рублях. Какой ин банк перевел в сбер рубли или купил у сбера рубли. Там еще в схеме был брокер нарисован типа через него. У брокера рубли мешками на дипломаты баксов меняет?

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