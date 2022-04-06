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Мировая система рушится: почему это хорошо. Андрей Школьников

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Торгово-экономическая война идёт полным ходом: в чём просчитался Запад, а в чём Россия. Кто является главным “потерпевшим” в сложившемся геополитическом раскладе. Почему “похабный мир” (“Хасавюрт 2.0″) мог бы уничтожить не только Россию, а весь Западный Мир. Какой сценарий развития событий мы перекрыли введением газорубля. Как обрушение нынешнего миропорядка может лишить власти наших главных противников и какие факты говорят о том, что “Империя Добра” надорвалась, а инструменты её влияния на исходе. Об этом и многом другом рассказывает геостратег Андрей Школьников. Ведущий Илья Титов.

Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus
Канал газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
YouTube-канал А. Школьникова https://www.youtube.com/channel/UCKIMqskV9v4NICqfaMFP0DQ/videos

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=99c7V1y4BZ4
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