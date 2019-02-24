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А.И. Фурсов: За счет разграбления соцлагеря Запад 15 лет хорошо пожил

22:11. 24 февраля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

На днях в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom (русскоязычное радио в Латвии, 93.9 FM) состоялось интервью (по скайпу) с известным российским историком, социальным философом и публицистом Андреем Фурсовым…

…Так например, один из слушателей поинтересовался у Фурсова: "Какой строй собирается строить Россия в ближайшие 50 лет: коммунистический, социалистический, капиталистический, феодальный?"

Историк ответил:

Есть такой анекдот, который заканчивается фразой: "Таки никто никуда не ползет". Я думаю, что у нас никто ничего не строит. Строить очень сложно.

…Поскольку Россия после 1991 года стала зависимым элементом глобальной системы, которая рушится на наших глазах. …Когда рушится система, то рушатся вместе с ней все подсистемы.


Любопытный нюанс: по мнению историка, на Западе тоже ничего не строят. "Западные верхушки элиты, – подчеркнул Фурсов, – пытаются продлить свое существование:

…Вот в 1991 году они [верхушки элиты] воспользовались ситуацией и продлили свое безбедное существование на 15 лет за счет разграбления советской зоны.

У нас мало кто знает, что в 1981 году, когда Р. Рейган стал президентом и еще даже не въехал в Белый дом, он поручил трем независимым группам проанализировать ситуацию в мире на ближайшие 10-15 лет.

Группы дали совершенно одинаковый прогноз: в 1987-1988 году волна мирового кризиса накроет абсолютно всех. Вторая волна согласно их прогнозу должна была прийти в 1993-1995 году.

Представители всех групп сошлись во мнении, что соцлагерь переживет кризис значительно легче, чем Запад: падение производства в нем будет на уровне 10-12%, на Западе 20-25%.

Политические последствия будут таковы: в Италии и во Франции к власти придут коммунисты, либо в союзе с социалистами, либо без них. В Англии – левые лейбористы, а США (в крупнейших городах) начнутся негритянские бунты.

С этого момента пошло резкое ослабление СССР вплоть до его разрушения.

"В 2002 году, – отметил Фурсов, – "Юнеско" опубликовал доклад о бедности. – Там совершенно потрясающие цифры: в 1989 году в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, за чертой бедности жило 14 млн. человек. – Всего! – Это очень немного.

- В 1996 году, когда горбачевщина уже закончилась, а ельцинщина была в самом разгаре, за чертой бедности проживало уже 168 млн человек! – В докладе было сказано, что это самый страшный погром среднего класса за всю историю существования капиталистической системы.

И действительно, если мы вспомним, кого пустили под нож реформы 90-х годов? Это были квалифицированные рабочие, учителя, врачи, инженеры. Вот за счет 15-ти летнего разграбления социалистического лагеря Запад 15 лет хорошо пожил. Но, как говорили древние римляне: "Судьба ничего не дает навечно".

В 2008 году грянул кризис. И он носит теперь терминальный характер. Если уже доктор Клаус Шваб, хозяин и организатор Давоса, говорит, что капитализм не соответствует современному миру, то действительно видно, что система ломается.

Причем капитализм ломается не потому, что он плохой: он выполнил свою историческую программу, он достиг своих исторических пределов. И как система он больше не гарантирует максимума прибыли и сохранения привилегий верхушке.

Можно, конечно, печатать деньги. Кризис 2008 года залили деньгами. Но это уже не деньги, если их можно напечатать. В этом смысле прогноз Карла Маркса по поводу отмирания денег при капитализме, он безусловно сработал.

Что еще интересно: в интервью была затронута и такая важная тема, как нарастание социального неравенства в мире. Комментируя ее, Фурсов сказал:

…Мы видим, что во всем мире стремительно растет количество бедных с одной стороны и сверхбогатых с другой. Причем, когда мы говорим о капиталистической системе здесь ни в коей случае не надо ограничиваться ее ядром.

Это был жульнический трюк, которым пользовалась перестроечная шпана в 80-е годы, которая говорила: "Посмотрите, как люди живут во Франции и как в США, и сравните, как в СССР, а значит капитализм лучше чем социализм".

Но дело в том, что капитализм – это мировая система и капитализм – это не только США, Швеция и Франция – это еще и Гаити, Нигерия – это периферийный капитализм, но это капитализм. Но почему-то люди, которые у нас мутили перестройку и были прикрытием процесса легализации капиталов, они продавливали вот эту идею: "Смотрите, вы будете жить, как во Франции".

А на самом деле то, что мы видим в современном мире за последние 30 лет – это резкое нарастание неравенства. Причем это неравенство транслируется во всех сферах, например, оно транслируется в сферу образования.

В 2006 году аппарат ООН подготовил очень интересный документ, в котором откровенно говорилось о том, что самая большая проблема современного мира – это избыточное образование. И там была потрясающая фраза в этом документе, что люди с избыточным образованием, они претендуют на большее количество ресурсов, а вот малообразованные люди, они уже ни на что не претендует.

Вывод: нужно понизить уровень образования. Т.е. сама сфера образования стала средством отсечения значительной части населения от общественного пирога.

Что интересно: Фурсов убежден, что "игла Кащеевой смерти современного капитализма" спрятана в бедноте. Точнее в ее мигрантском сегменте, который все больше и больше растет в Евросоюзе. Историк заметил:

По мнению культуроантропологов, наличие в обществе 15 % и более инокультурных, инорасовых, иноэтнических элементов, особенно если они до 40 лет, меняет кардинально и необратимо данную систему даже, если базовый язык остается прежним. Наличие этого сегмента – это серьезный фактор дестабилизации.

По оценкам западных социологов одна страна уже прошла точку невозврата – это Германия. Близки к ней Бельгия, Франция и Великобритания.

Мы видим, как в США и Европе растет низовая группа, которую называют прекариат. Это люди от слова прекариос – хрупкие, у которых практически нет средств к существованию. Это те, кого нанимают на 4 часа, чтоб они потаскали ящики в магазине. И число таких людей растет.

Фурсов уверен, что если "верхушка" не найдет способ инкорпорации низов в некоторые социальные процессы, то ее ждет не революция. "Скорее всего потому, – сказал он, – что время революций, в том старом смысле прошло. – Ее ждет нечто типа того, чем закончился Древний Рим: нашествие варваров, к которым присоединится и местное население".

"В этом отношении, – констатировал историк, – перспектива западной верхушки не очень хорошая. – Но они предпринимают некоторые попытки выхода из сложившейся ситуации: сокращение населения до 2 млрд. человек, чтобы оно было управляемым, плавучие города". "Посмотрим, что из этого получится", – резюмировал Фурсов.

Вот такая пища для размышлений.


Андрей Фурсов


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4342506.html

Метки: Запад, история, капитализм, кризис, Культура, образование, общество, оон, революция, социализм, ссср, США, Фурсов

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