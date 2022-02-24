В 1991-м году Россия запрыгнула на Титаник. Что изменилось? Андрей Фурсов
Историк Андрей Фурсов отвечает на вопросы зрителей. Вторая часть (продолжение следует). В чём плюсы и минусы жизни в России и за её пределами. Почему не стоит сбрасывать со счетов Великобританию. Почему капитализм продержался меньше Античности. Об этом и многом другом на канале ДеньТВ.
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Андрей Фурсов. Все записи 2022-2021 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
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