«Суждено дойти до Берлина!» — страшная и героическая история одного солдата

Олег Соболев: «Мне было суждено дойти до Берлина!»

В истории каждого государства происходит событие, которое предопределяет судьбу и дальнейшую жизнь его народа. Зачастую, несмотря на стремительное течение времени, значение его не тускнеет, и каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой показывает величие тех событий, которые пережили наши предки.

Одним из таких событий является Великая Отечественная война, которая унесла жизни нескольких десятков миллионов людей. И сегодня, спустя более 70 лет, мы чтим память тех, кто пал на войне смертью храбрых. Мы вспоминаем войну с чувством гордости за свой народ, за тех солдат и офицеров, которые, пройдя через суровые годы войны, вернулись домой с Победой.

Одним из них является Олег Дмитриевич Соболев, который в тяжелых условиях войны, не раз рискуя жизнью, защищая осажденный Ленинград 900 дней и ночей, всегда оставался верен Родине.

Олег Дмитриевич Соболев родился в 1924 году в семье слесаря и медицинской сестры. Жил со своей семьей в однокомнатной квартире в Петергофе, в 30 км от Ленинграда. В школьные годы Олег Соболев активно занимался спортом и был рекордсменом Ленинграда по прыжкам в длину. 22 июня 1941 года, после сдачи экзаменов, 17-летний юноша в компании 5 друзей отправился за город на прогулку в сторону «Розового Павильона» (небольшой дворец, построенный на островке, которое окружает озеро). Но, вернувшись обратно, компания молодых людей узнала о вероломном наступлении фашистской Германии на Советский Союз.

Сам ветеран делит свою жизнь на 2 периода: светлый — довоенный и темный — период Великой Отечественной войны. В июле 41-го года молодой и полный сил Олег Соболев в возрасте 17 лет записывается добровольцем в 78-й истребительный батальон войск НКВД Ленинградской области и прощается со светлым периодом своей жизни.

Свой первый бой Олег Дмитриевич принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в 7 км от Петергофа в сторону Ленинграда. А через год был переведен в 50-ю бригаду морской пехоты, где провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград.

Годы кровопролитной войны Соболев вспоминает с большой печалью. Но именно они показали всю мужественность, храбрость и патриотический дух молодых фронтовиков.

«Помню случай, — рассказывает ветеран, — нашу бригаду переводили на правый фланг и нам пришлось идти по снегу. Было разрешено отдыхать всего 10 минут и снова час идти. Таким образом, весь батальон заболел воспалением лёгких, и я попал в госпиталь».

Восстановив здоровье и набравшись сил, Соболев не ушел с войны, а был направлен в 125-ю стрелковую Красносельскую Краснознамённую дивизию, которая взяла город Нарву и форсировала её реку. С этой дивизией с ленинградского фронта он попал на 3-й белорусский фронт, где в дальнейшем молодой фронтовик получает ранение и контузию.

А было это вот как.

В 1944 году, при наступлении на Таллин в ходе очередного задания в бою Соболев залез в одну из пехотных ячеек. Здесь начался обстрел. Через некоторое время, почувствовав опасность, он выпрыгнул из нее, а другой солдат, увидев свободную ячейку, запрыгнул на его место. Сослуживцы Олега Соболева увидели, как туда попал снаряд, а Соболев, получив контузию, потерял слух и попал в эвакоприемник.

«После взрыва на меня упал какой-то груз. Открыв глаза, я обнаружил, что это были части тела того солдата, который запрыгнул на мое место. Я понимал, что на его месте должен был быть я, а не он».

На следующий день родители Олега Дмитриевича получили похоронку. «Мать поседела сразу… — вспоминает Олег Дмитриевич, — а в похоронке говорилось: 2Ваш сын… пал смертью храбрых…” и отмечалось, что я был убит осенью 44-го года и похоронен в Эстонии у деревни Кадака, ряд второй, могила номер № 28».

Переписка с родителями после этого случая у солдата прервалась, поскольку вместе с гимнастёркой он потерял и новый адрес родителей. Так его родители несколько лет жили с мыслями о смерти сына.

Несмотря на эти события, Олегу Соболеву всё же было суждено дойти до Берлина и Праги и вернуться домой с Победой. За свою служебно-боевую деятельность ветеран войны был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма» и другими медалями.

Семью Соболев нашел в 1946 году в Латвии, в городке Весите. Там и показала мать молодому солдату его похоронку.

В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде. Через несколько лет он начинает свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года он поступает на работу в редакцию газеты «Точикистони Сурх», а через год работает помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он работает в газетах «Комсомолец Таджикистана» и «Сталинобод».

Несложно заметить ностальгию ветерана по родным краям и детству в Петергофе и о том, как всё изменилось в его жизни. Об этом ветеран пишет в своем стихотворении «Однокласснику Павлу Герману», который он прочитал нам в личной беседе:

«Мы расстались с тобой в 41-м,

Мы прошли и войну, и хаос,

Перемены трепали нам нервы,

Но теперь уж не в этом вопрос.

Петергофских парней не осталось:

Ты, да я, да ещё кое-кто.

Вспомни, друг, как тебе воевалось,

Как гражданское сбросил пальто.

Ты навек ленинградцем остался,

Я, как видишь, теперь «азиат»

Я к таджикской земле присосался,

Хоть и бывший, но всё ж «старший брат»!

Есть почетное званье, заслуги,

И написано несколько книг,

А в России живут мои внуки,

И не видеть их я уж привык.

Но я помню дворцы Ленинграда,

Петергофский стареющий дом,

Огород за штакетной оградой

И сирень по весне под окном.

Всё давно это в прах превратилось,

На том месте — другие дома.

И потеря слезами излилась —

Для меня в Петергофе — зима.

Кто там помнит, что я — доброволец,

Как и все, город свой защищал?

Я со школы ведь был комсомолец

И задачу свою понимал.

Мне порой снится старенький домик, —

«Я живу в Петергофе опять!»

Я ж оттуда, хоть стал я отломок…

Ну, а время не движется вспять…

Мне сдается — под праздник Победы

Ты получишь моё письмецо,

Я желаю: забудем про беды,

Озарит пусть улыбка лицо!

О. Д. Соболев»

Сегодня ветерану 93 года, за его плечами огромнейший опыт работы в сфере журналистики. Он проработал более 50 лет в НИАТ «Ховар», где прошел путь от корреспондента до главного редактора. Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан. И является автором таких книг, как: «Утро семилетки», «О воде с любовью», «Тебе, молодой журналист!».

В 2005 году выходит сборник стихов «Ты — женщина!». Далее издаёт книги: «Очерки об учёных Таджикистана», «Встречи с интересными людьми», «Война, Победа, сердце, боль», «Грани естественных наук». А в 2013 году выходит книга «Под Ленинградом в дни блокады».

Более 50 лет Соболев являлся членом Союза журналистов СССР, а в последующем Союза журналистов РТ. В 2014 году Олег Дмитриевич был награжден Почетной Грамотой Академии наук Республики Таджикистан.

В настоящее время Олег Дмитриевич — пенсионер. Девять лет, как лишён зрения. В работе ему помогает его супруга Валентина Филипповна Кондракова — ветеран НИАТ «Ховар».

Нилуфар Усманова, для «Русской Весны»

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