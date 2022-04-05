Поддержать выпуск новых видеоматериалов «Специнформа» и подписаться нужно здесь: https://sponsr.ru/spezinform/?tab=levels5 мая 1941 года товарищ Сталин неоднократно выступал с речью. В этот день на банкет в Кремль были приглашены преподаватели и выпускники военных академий, к которым и обращался Иосиф Виссарионович. Как положено, историки до сих пор не сошлись во мнениях относительно точного содержания и наличия подлинной стенограммы выступления вождя советского народа. Но в главном оказались едины. Сталин произносил тосты во здравие Красной Армии.Нашлись у него важные слова и для артиллеристов: «Артиллерия — самый важный род войск. Артиллерия — бог современной войны». Спустя несколько лет похожая формулировка появилась и на страницах главной советской газеты. Говорят, аналогичную мысль ещё до Сталина высказывал один французский генерал, но в газете «Правда» об этом ничего не писали, так что подтвердить эту гипотезу не могу. А вот обратиться с рядом вопросов к офицеру-артиллеристу, командовавшему в Афганистане 3 «рейдовой» батареей 1060 артиллерийского полка 5 гвардейской мотострелковой дивизии — могу.«Суворовец», затем выпускник Ленинградского высшего артиллерийского командного училища имени Красного Октября, Александр Меледин начинал свою службу командиром взвода миномётов и комендантом сооружения в 15 укпрепрайоне 5 армии Дальневосточного военного округа. Кстати, об этом любопытном этапе удалось побеседовать довольно подробно.С Дальнего Востока Александр Александрович был направлен в ГДР — командиром взвода, старшим офицером батареи, командиром батареи. После служил в Эстонии, а в июле 1983 года прибыл в Афганистан, в Шинданд, в расположение 1060 артиллерийского полка 5 гвардейской мотострелковой дивизии. Вооружены артиллеристы были 122-мм гаубицами Д-30, а позднее и 152-мм самоходными гаубицами 2С3 «Акация».Батарея капитана Меледина постоянно участвовала в боевых операциях, перемещаясь вместе с войсками, потому и именовалась «рейдовой». За боевые действия в ходе операции в апреле-мае 1984 года в провинции Гильменд Александр Меледин был награждён орденом Красной Звезды. Сложно себе представить, но в Афганистане капитан Меледин воевал преимущественно карандашом и картой, в полном смысле этого слова профессионально решая задачи, поставленные перед «богами войны».«Пушки к бою едут задом, это сказано не мной». Это сказано подполковником Александром Твардовским, автором поэмы «Василий Тёркин». С тех пор кое-что в артиллерии поменялось вплоть до состояния «наоборот», но вклад артиллеристов в общий успех на войне так и остался колоссальным. «Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою».✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma✅ LiveJournal: https://onepamop.livejournal.com/⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform✅ Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia✅ Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023Специальная благодарность «Специнформа» фотографу Илье Власову за оперативную фотоподдержку: https://vk.com/i.s.vlasov#афган #специнформ #мывоеваливафгане #афганистан #армия #ссср #ветеран #артиллерия #снаряд #пехота #автомат #шурави #батарея #пушка #война