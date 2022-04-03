Главная » Политика, Экономика

По ситуации с гражданской авиацией.

118 0


По ситуации с гражданской авиацией.

31 марта состоялось дважды отложенное совещание у Президента РФ.
Сухая выжимка решений:
- иностранные самолёты лизингодателям не отдадут
- они будут летать в России и покрывать внутреннюю рейсовую сетку
- все их принудительно перевели в российский реестр (на сейчас – ок. 800 лайнеров)
- и перестраховали российскими страховщиками
- решение по запчастям и ТО найдено, но публично его не озвучивают
- в долгосрочном плане сделана ставка на собственное авиапроизводство
- МС-21 сдвигается на 1-2 года "вправо" (из-за доп. импортозамещения)
- Ростех обещает до 500 самолётов "больших" моделей к 2030 г.
- в среднесрочном плане начнут серийно производить Ту-214 и Ил-96-400, это уже в 2022-23 гг.
- запущена программа "авиакэшбека" (т.е. компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Финансирование будет выделено в объеме 100 млрд руб)

Подробней тут:
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59403.html

https://t.me/periskop_pacific/285 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7535528.html
Метки: авиация, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разгром без боя: почему Россия потеряла свою авиацию и двигателестроение
Крушение самолёта в Египте
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2018
Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2016
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru