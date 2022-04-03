По ситуации с гражданской авиацией.
По ситуации с гражданской авиацией.
31 марта состоялось дважды отложенное совещание у Президента РФ.
Сухая выжимка решений:
- иностранные самолёты лизингодателям не отдадут
- они будут летать в России и покрывать внутреннюю рейсовую сетку
- все их принудительно перевели в российский реестр (на сейчас – ок. 800 лайнеров)
- и перестраховали российскими страховщиками
- решение по запчастям и ТО найдено, но публично его не озвучивают
- в долгосрочном плане сделана ставка на собственное авиапроизводство
- МС-21 сдвигается на 1-2 года "вправо" (из-за доп. импортозамещения)
- Ростех обещает до 500 самолётов "больших" моделей к 2030 г.
- в среднесрочном плане начнут серийно производить Ту-214 и Ил-96-400, это уже в 2022-23 гг.
- запущена программа "авиакэшбека" (т.е. компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Финансирование будет выделено в объеме 100 млрд руб)
Подробней тут:
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/59403.html
https://t.me/periskop_pacific/285 – цинк