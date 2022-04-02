Главная » Видео, Политика, Экономика

Молекулы Свободы: США хотят ОСТАВИТЬ ЕВРОПУ БЕЗ ГАЗА из России | Геоэнергетика Инфо

91 1

This video is available with subtitles! Enjoy watching it!
Молекулы Свободы: США хотят ОСТАВИТЬ ЕВРОПУ БЕЗ ГАЗА из России. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Евросоюз увеличит закупки #СПГ из США для замены российского газа.
Еврокомиссия рассчитывает на получение дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.
Еврокомиссия на фоне российской спецоперации на Украине и угрозы прекращения поставок газа из РФ намерена увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в 2021 году с Соединенными Штатами были согласованы поставки порядка 22 миллиардов кубических метров СПГ в Европу. Сейчас в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10% от объемов российского газа, поступающих в ЕС ежегодно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XAlnvJ_UIQ8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Реальные интересы США, России и ЕС на европейском газовом рынке
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
Характеристики объектов.
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
Третье откровение инсайдера
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8930 6622
    малыш 22 мин. назад

      Буйные разговорчивые друзья из ЕС и Украины дошли до ручки кассы.
      Германия потребляет половину газа из России. Есть еще и те, кто потребляет из России весь потребный. На кассе нужно либо оплачивать, либо положить товар обратно. Буйные и эмоциональные выступления не помогут.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru