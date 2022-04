This video is available with subtitles! Enjoy watching it!

Молекулы Свободы: США хотят ОСТАВИТЬ ЕВРОПУ БЕЗ ГАЗА из России. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо

Евросоюз увеличит закупки #СПГ из США для замены российского газа.

Еврокомиссия рассчитывает на получение дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

Еврокомиссия на фоне российской спецоперации на Украине и угрозы прекращения поставок газа из РФ намерена увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в 2021 году с Соединенными Штатами были согласованы поставки порядка 22 миллиардов кубических метров СПГ в Европу. Сейчас в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10% от объемов российского газа, поступающих в ЕС ежегодно.