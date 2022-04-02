В программе Радио «Комсомольская Правда» участвует Анатолий Вассерман, политик, депутат Государственной думы.

Ведущий: Владимир Ворсобин.

У нас сегодня особый гость, депутат Государственной Думы Вассерман Анатолий Александрович.

Есть исследования проведенные группой западно-европейских экономистов в конце тысяча девятьсот семидесятых годов о том, что если население рынка на который выпускается новая разработка меньше некоего порога, то эта разработка заведомо не окупится. К сожалению, я знаком с самим фактом исследования, но не знаком с его текстом. Поэтому мне пришлось воссоздать его логику самостоятельно. Ну и получается, что если вот тогда в момент публикации в западно-европейских условиях порог составлял примерно триста миллионов человек, то в нынешних постсоветских условиях примерно двести миллионов. Ну вот, с Украиной эти двести миллионов набирались бы. Правда оговорюсь, с Украиной мирного времени. Правда в мирное время население там тоже упало с пятидесяти двух до сорока миллионов человек. Ну а сейчас на Украине в конце двадцать первого года жили, если судить по косвенным показателям, вроде скажем, потребления хлеба от двадцати до двадцати пяти миллионов. Но с учётом всего Евразийского Экономического Союза действительно подключение Украины обеспечило бы окупаемость новых разработок.

Анатолий Александрович, видите я всё таки старательно ищу логику в происходящих событиях, я всё пытаюсь объяснить. Это не экономическое? Что это по вашему?

Это не экономическое. Главная проблема Украины то, что она русская. То что украинский язык за полтора века интенсивных разработок так и не удалось вывести из спектра диалектов русского языка, то что даже если не обращать на это внимание, то вот по данным социологической службы Gallup за две тысячи восьмой год доля русских по родному языку в Российской Федерации и на Украине одна и та же, пять человек из шести.

Вы сейчас объясняете этот кошмар, который сейчас происходит. Да, я так понимаю?