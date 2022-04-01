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Удар по нефтебазе в Белгороде

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Коротко по Белгороду.

1. 2 ударных вертолета Ми-24 на предельно малой высоте (чтобы снизить вероятность обнаружения средствами ПВО) прошли к нефтебазе в Белгороде и нанесли удар. Горит несколько резервуаров с горючим. По данным Роснефти, пострадавших не было. Для тушения пожара 170 человек и 50 единиц техники.
2. На конец марта по данным МО РФ у ВСУ еще остается около половины от изначального числа вертолетов – более 70 различных машин, включая Ми-8 и Ми-24. Соответственно, надо просто методично продолжать сбивать или уничтожать на земле.
3. В целом, выглядит как элемент недооценки действий противника, как и в случае с запуском "Точки-У" по Миллерово в начале кампании, после чего ПВО уже работало как надо. Полагаю, что выявленная активность вертолетов приведет к усилению тактической ПВО на данном направлении. Впрочем, недооценивать такие попытки нанести ущерб разумеется не стоит, дабы не удивляться неприятным сюрпризам.

Трансляция событий на Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (там же есть еще фото и видео по Белгороду)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7531291.html
Метки: Белгород, вертолеты, война на украине, Россия, Украина
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27 16
    Иван час назад

      Ну и где ответка?.. Только в рифму не отвечайте

    • 3794 3218
      Андрей Попов 57 мин. назад

        Думаю история с двумя сбитыми и тремя успешно улетевшими вертолётами ВСУ в Мариуполе это результат кулуарного договорняка с Макроном по вывозу иностранных военных специалистов. В 2014 тоже ни одного официально не поймали хотя были тысячи сотрудников иностранных ЧВК в котлах. День привычно сменяет ночь, здесь тоже ничего не изменилось, за исключением того что бойцы ЛНДР были не в теме договорняка, а может наоборот в курсе слива и сбили трофейными стингерами. Думаю что об освобождении наших сотрудников ЧВК где нибудь в Африке, разговор на государственном уровне не будет идти.
        Почему скорее всего договорняк? Семейство модификаций Тор, вот например: “автономный боевой модуль (АБМ) ЗРК “Тор-М2КМ”, можно установить на любую платформу соответствующей грузоподъёмности, будь то автомобильное шасси, автомобильный полуприцеп или прицеп, железнодорожная платформа, палуба корабля, крыша зданий и сооружений.
        ЗРК «Тор-М2КМ» способен защитить объекты, занимающие большую площадь. Так, один АБМ прикрывает объект общей площадью до 200 кв. км.
        Нижняя граница перехвата целей у “Тор-М2КМ” составляет 5 метров, а время реакции менее 5 секунд.”
        ещё раз: нижняя граница 5 метров, отмаз в СМИ про сверхмалую высоту полёта вертолётов и потому недоступность для ПВО, не прокатывает.

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      • 3794 3218
        Андрей Попов 43 мин. назад

          Что то пропаганда молчит про хитрый план и что это победа, как было в 2014-м, никаких усилий не видно, боюсь тему из повестки будут вытеснять другими методами, например очередным ковидлом или ценами, а может и голодом. Как и с ковидом, достаточно пугать голодом в сми. Или тема резко исчезнет из сми после вывода войск, как исчезла тема с 300 млрд золота и валюты изъятых западом. Хотя былы попытки заявить это как хитрый план и победу над западом.

        • 18108 9084
          BlackCat 26 мин. назад

            У Мариуполя не было ПВО ВС РФ.

          • 18108 9084
            BlackCat 22 мин. назад

              Вместе с контратакой ВСУ явно намечается волна всепропальщичества в России.
              Уже сейчас видно, что лелеятся надежды поднять бучу на теме договорняка.
              Собственно, коли повылезали спецы по КБ – вероятно уже скоро.
              Ждем-с.

            • 18108 9084
              BlackCat 6 мин. назад

                …а ведь я говорил (а), а ведь я предупреждал (а), но меня никто не послушал”?…

                Думаю так готова Мари постить в ЯП текста о том, что ВС РФ не справляются, договорняк и т.д.
                Под радостный разворот мнении на ЯП о сути спецоперации ВС РФ в Украине.
                Ну и, конечно же, одобрительное “обкашливание” Жорой этой темы.

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