Удар по нефтебазе в Белгороде
Коротко по Белгороду.
1. 2 ударных вертолета Ми-24 на предельно малой высоте (чтобы снизить вероятность обнаружения средствами ПВО) прошли к нефтебазе в Белгороде и нанесли удар. Горит несколько резервуаров с горючим. По данным Роснефти, пострадавших не было. Для тушения пожара 170 человек и 50 единиц техники.
2. На конец марта по данным МО РФ у ВСУ еще остается около половины от изначального числа вертолетов – более 70 различных машин, включая Ми-8 и Ми-24. Соответственно, надо просто методично продолжать сбивать или уничтожать на земле.
3. В целом, выглядит как элемент недооценки действий противника, как и в случае с запуском "Точки-У" по Миллерово в начале кампании, после чего ПВО уже работало как надо. Полагаю, что выявленная активность вертолетов приведет к усилению тактической ПВО на данном направлении. Впрочем, недооценивать такие попытки нанести ущерб разумеется не стоит, дабы не удивляться неприятным сюрпризам.
Трансляция событий на Украине как обычно тут https://t.me/boris_rozhin (там же есть еще фото и видео по Белгороду)
Ну и где ответка?.. Только в рифму не отвечайте
Ждите
Думаю история с двумя сбитыми и тремя успешно улетевшими вертолётами ВСУ в Мариуполе это результат кулуарного договорняка с Макроном по вывозу иностранных военных специалистов. В 2014 тоже ни одного официально не поймали хотя были тысячи сотрудников иностранных ЧВК в котлах. День привычно сменяет ночь, здесь тоже ничего не изменилось, за исключением того что бойцы ЛНДР были не в теме договорняка, а может наоборот в курсе слива и сбили трофейными стингерами. Думаю что об освобождении наших сотрудников ЧВК где нибудь в Африке, разговор на государственном уровне не будет идти.
Почему скорее всего договорняк? Семейство модификаций Тор, вот например: “автономный боевой модуль (АБМ) ЗРК “Тор-М2КМ”, можно установить на любую платформу соответствующей грузоподъёмности, будь то автомобильное шасси, автомобильный полуприцеп или прицеп, железнодорожная платформа, палуба корабля, крыша зданий и сооружений.
ЗРК «Тор-М2КМ» способен защитить объекты, занимающие большую площадь. Так, один АБМ прикрывает объект общей площадью до 200 кв. км.
Нижняя граница перехвата целей у “Тор-М2КМ” составляет 5 метров, а время реакции менее 5 секунд.”
ещё раз: нижняя граница 5 метров, отмаз в СМИ про сверхмалую высоту полёта вертолётов и потому недоступность для ПВО, не прокатывает.
Что то пропаганда молчит про хитрый план и что это победа, как было в 2014-м, никаких усилий не видно, боюсь тему из повестки будут вытеснять другими методами, например очередным ковидлом или ценами, а может и голодом. Как и с ковидом, достаточно пугать голодом в сми. Или тема резко исчезнет из сми после вывода войск, как исчезла тема с 300 млрд золота и валюты изъятых западом. Хотя былы попытки заявить это как хитрый план и победу над западом.
У Мариуполя не было ПВО ВС РФ.
Вместе с контратакой ВСУ явно намечается волна всепропальщичества в России.
Уже сейчас видно, что лелеятся надежды поднять бучу на теме договорняка.
Собственно, коли повылезали спецы по КБ – вероятно уже скоро.
Ждем-с.
…а ведь я говорил (а), а ведь я предупреждал (а), но меня никто не послушал”?…
Думаю так готова Мари постить в ЯП текста о том, что ВС РФ не справляются, договорняк и т.д.
Под радостный разворот мнении на ЯП о сути спецоперации ВС РФ в Украине.
Ну и, конечно же, одобрительное “обкашливание” Жорой этой темы.