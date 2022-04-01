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Единство и различие языков мира как инструментов национального сознания

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Аннотация

В статье проведено сравнение строения и состава системных уровней языков мира, являющихся орудиями психической деятельности и общественного сознания народов. Рассмотрены их всеобщности и различия.

Установлена связь типологического строения языков с тремя основными уровнями человеческого мышления (логики).

Сделан вывод о том, что единство и различия в строении и составе языков задают особенности и пределы мышления народов как разновидных общностей (социальных систем), образующих единство и многобразие социального царства человеческого рода.

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Язык народа представляет собой самобытный способ познания, осознания и передачи чувства и мысли в знаках.

          Языковые семьи

Присвоение отдельному языку имени означает его выделение как особой знаковой системы общения, имеющей сравнительно независимое грамматическое строение и свой словарный (лексический) состав в виде языковых значений, заключающих означаемые ими понятия и выражаемых в речи означающими их звуковыми последовательностями.

Выделение языкознанием в настоящее время более семи тысяч живых языков является признанием несоответствий в членении народами окружающей их единой непрерывной (континуальной) действительности на национальные словарные понятия и представления (лексические значения и концепты) и устойчивых определяющих различий в особой организации связи (синтаксическом строе) этих понятий в виде законченной мысли. Наиболее сущностные несовместимые различия отмечены делением языков на языковые семьи и на языки, стоящие особняком (изоляты).

Рассматриваемые отвлечённо как орудия мысли и общения, все человеческие языки имеют следующие языковые всеобщности (лингвистические универсалии):

1) гласные и согласные звуки (фонемы), произносимые в заданной последовательности;

2) слоги, как относительно слитные произносительные закономерно повторяющиеся (ритмические) последовательности звуков;

3) языковые значения, в виде определённых для каждого языка звуковых последовательностей, выражающих означаемые ими понятия;

4) сочетания языковых значений;

5) имена собственные;

6) местоимения, указывающие на языковые значения, но не называющие их;

7) устойчивые сущностные понятия (термы) и обозначающие их свойства и отношения неустойчивые изменяющиеся сущностные понятия (предикаты);

8) непереходные предложения, состоящие из двух участников события: сущности, производящей действие или пребывающей в состоянии (субъекта), и характеризующего эту сущность действия или состояния (предиката);

9) переходные предложения, состоящие из трёх участников: субъекта, предиката и объекта, то есть предмета, на который переходит или направлено действие субъекта [1].


На этом достаточно внешнее (формальное) единство в строении знаковых систем языков, как подчиняющихся общим законам сознания способов отражения познаваемого мира, и возникающее благодаря общности их назначения (функции), а также являющееся следствием некоторой схожести восприятия окружающей действительности по причине определённого телесного подобия органов чувств и мозга у представителей человеческого рода (Homo sapiens sapiens) заканчивается.

Действительное наполнение и проявление языковых всеобщностей в языках мира очень сильно и сущностно различается.

Практически каждый язык использует свою особую систему согласных (консонантизм) и гласных (вокализм) звуков.

Наборы используемых звуков очень сильно различаются как по их количеству, так и по способу произношения.

Для сравнения, в настоящее время в русском языке 21 согласная, а в языках мира в совокупности насчитывается около 140 согласных звуков.

Но гораздо важнее, что на деле все выражаемые звуками определённого языка языковые значения, содержащие особые понятия и представления (термины и концепты), не имеют в иных языках точных смысловых (семантических) соответствий, т. к. каждый народ по-своему членит на понятия смысловое поле воспринимаемой органами чувств единой непрерывной (континуальной) картины действительности.

Недаром поэтесса Марина Цветаева отмечала, что «…иные вещи на ином языке не мыслятся» [2].

По утверждению А. Вежбицкой исследования в XX веке говорят о том, что словари различных языков полны «абсолютно чуждых нам понятий», слова имеют разные значения, не могут быть истолкованы, поскольку значения, содержащиеся в естественных языках, в основном «расплывчатые», как и человеческое мышление вообще.

По имеющимся оценкам развитые русский и английский языки имеют каждый около половины млрд слов.

При этом по мнению А. Вежбицкой полный набор предполагаемых простейших понятий, входящих в словари всех языков мира, состоит лишь из 52-х первичных смыслов (семантических примитивов):

«Последние эмпирические данные дают основание полагать, что, включает следующие элементы:

[субстантивы] Я, ТЫ, НЕКТО, НЕЧТО, ЛЮДИ;

[детерминаторы, кванторы] ЭТО, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ, ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ, МАЛО, ВЕСЬ/ВСЕ;

[ментальные предикаты] ДУМАТЬ, ХОТЕТЬ, ЗНАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ; [речь] СКАЗАТЬ;

[действия, события, движение] ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ;

[существование, жизнь] ЕСТЬ (ИМЕЕТСЯ), ЖИТЬ;

[оценки] ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ;

[дескрипторы] БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ;

[интенсификатор] ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ;

[пространство] ГДЕ, СТОРОНА, ВНУТРИ, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, ВЫШЕ/ НАД, НИЖЕ/ПОД;

[время] КОГДА, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ;

[таксономия, партономия] ВИД/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ; [сходство] ВРОДЕ/КАК;

[связки между частями сложного предложения] ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ, ПОТОМУ ЧТО/ИЗ-ЗА;

[метапредикат] МОЧЬ» [3].

Но ещё более значимыми и определяющими сознание народов, чем различия на нижних субсистемных уровнях состава, являются различия языков на высших уровнях строения, получившие строгие чёткие определения в сравнительной типологической классификации Вильгельма фон Гумбольдта.

В отличие от звукового (фонематического) и словарного (лексического) состава они являются устойчивой сущностной и формообразующей основой, определяющей возможные пределы (парадигму), область применения (функционал), правила и характеристики мышления (логические алгоритмы).

Строй языка выражает отношения и связи языковых значений, образующих мысль, а потому определяет логические характеристики сознания народа, его понимания причинно-следственных связей, сущностных, бытийных и познавательных основ действительности.

Д-р филос. наук Е.П. Борзова указывает на три основные формы или ступени мышления [4].

1. Низший первый уровень составляет опытный рассудок (эмпирическая рефлексия), не способный к отвлечённому познанию и потому отрицающий существование весьма распространённых многих общих понятий ввиду их непостижимости опытным путём.

Данный вид науки мышления (логики) описан в трудах Ф. Бэкона, Д. Локка и Д. Юма. Отражён и закреплён в грамматическом строе значительного числа языков первобытных народностей.

2. Второй уровень отвлечённого рассудка (метафизической рефлексии), отражающий логику противопоставлений и борьбы (антиномий и конфликта), составления косного целого путём поглощения и подавления деятельной творческой воли (субъектности) его частей.

С помощью отвлечённых познавательных действий разделения и составления (абстрактных операций анализа и синтеза) способен к выработке на основе обобщения опытно наблюдаемых вещей и явлений единых отвлечённых понятий косной природы, в которых части целого не имеют субъектности.

Сущностно разделяет носителя действия (субъект) и предмет, на который действие направлено (объект), противопоставляет мышление и бытие, причину и следствие.

В социально-политическом бытии реализует модель диалога «я» — «оно» как нечто, что надо покорить, изменить или переделать.

Данная логика описана Р. Декартом, Б. Спинозой и Г.В. Лейбницом. Отражёна и закреплена в языках, где связь расчленённых (изолированных) языковых значений для построения мысли осуществляется внешним жёстким порядком и служебными словами.

На основе языков этого уровня уже становится возможным и сравнительно успешным научное исследование косной стороны природных явлений преимущественно в области естествознания.

3. Третий уровень преодоления рассудка живым разумом (триалектическая, триадологическая рефлексия). Раскрыт Г.В.Ф. Гегелем в «Науке логики».

Здесь разум снимает противоположности отвлечённого рассудка путём их согласования (диалектики, триалектики) в нераздельно-неслиянном всеобщем единстве живого целого (организма).

Результатом чего устанавливается сущностное единство, родство источника и предмета действия (субъекта и объекта), мышления и бытия, причины и следствия.

Определён и отражён в индоевропейских языках небольшой устойчивой группы, сохранивших гибкое целостное сплавленное (флективное синтетическое фузионное) строение, где мысль-предложение выстраивается путём предельно развитого внутреннего согласования языковых значений.

Многозначные и точные словоизменительные характеристики (грамматические морфологические категории) отношений между языковыми значениями (словами) в флективно-фузионных языках с развитой морфологией — это по существу системно высший уровень значений (3-я сигнальная суперсистема), надстраивающихся над уровнем словарных (лексических) значений (2-я сигнальная система), что позволяет языкам живого разума производить не только исследования в естествознании, но и успешно решать наиболее сложные задачи, связанные с живыми сущностями и их общностями в области социальных и гуманитарных наук.

По замечанию Э. Сепира, «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [5].

В своё время А.А. Потебня также подчеркивал, что «Язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» [6], а известный советский психолингвист Л.С. Выготский очень метко указал: «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове» [7].

Таким образом, грамматическое строение естественных языков определяет устойчивые характеристики и границы мышления народов.

Имеющийся словарь (тезаурус) родного языка, упорядоченный синтаксическим строем, формирующий раз и навсегда в раннем детстве речевые структуры мозга, образует парадигмальный кокон и характеристики национального сознания человека и общественных форм сознания народа.

Установленное единство и различие языков характеризует сущностное единство и различие народов как многообразных социальных видов (социумов), составляющих единство социального царства человеческого рода.

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Андрей Кинсбурский


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5995413.html
Метки: лингвистика, логика, смысл, философия, язык
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