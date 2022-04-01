9) переходные предложения , состоящие из трёх участников: субъекта, предиката и объекта, то есть предмета, на который переходит или направлено действие субъекта [1].

8) непереходные предложения , состоящие из двух участников события: сущности, производящей действие или пребывающей в состоянии ( субъекта ), и характеризующего эту сущность действия или состояния ( предиката );

6) местоимения , указывающие на языковые значения, но не называющие их;

Язык народа представляет собой самобытный способ познания, осознания и передачи чувства и мысли в знаках. Языковые семьи Присвоение отдельному языку имени означает его выделение как особой знаковой системы общения, имеющей сравнительно независимое грамматическое строение и свой словарный ( лексический ) состав в виде языковых значений, заключающих означаемые ими понятия и выражаемых в речи означающими их звуковыми последовательностями. Выделение языкознанием в настоящее время более семи тысяч живых языков является признанием несоответствий в членении народами окружающей их единой непрерывной ( континуальной ) действительности на национальные словарные понятия и представления ( лексические значения и концепты ) и устойчивых определяющих различий в особой организации связи ( синтаксическом строе ) этих понятий в виде законченной мысли. Наиболее сущностные несовместимые различия отмечены делением языков на языковые семьи и на языки, стоящие особняком ( изоляты ).

В статье проведено сравнение строения и состава системных уровней языков мира, являющихся орудиями психической деятельности и общественного сознания народов . Рассмотрены их всеобщности и различия. Установлена связь типологического строения языков с тремя основными уровнями человеческого мышления ( логики ). Сделан вывод о том, что единство и различия в строении и составе языков задают особенности и пределы мышления народов как разновидных общностей ( социальных систем ), образующих единство и многобразие социального царства человеческого рода.



На этом достаточно внешнее (формальное) единство в строении знаковых систем языков, как подчиняющихся общим законам сознания способов отражения познаваемого мира, и возникающее благодаря общности их назначения (функции), а также являющееся следствием некоторой схожести восприятия окружающей действительности по причине определённого телесного подобия органов чувств и мозга у представителей человеческого рода (Homo sapiens sapiens) заканчивается.

Действительное наполнение и проявление языковых всеобщностей в языках мира очень сильно и сущностно различается.



Практически каждый язык использует свою особую систему согласных (консонантизм) и гласных (вокализм) звуков.



Наборы используемых звуков очень сильно различаются как по их количеству, так и по способу произношения.



Для сравнения, в настоящее время в русском языке 21 согласная, а в языках мира в совокупности насчитывается около 140 согласных звуков.

Но гораздо важнее, что на деле все выражаемые звуками определённого языка языковые значения, содержащие особые понятия и представления (термины и концепты), не имеют в иных языках точных смысловых (семантических) соответствий, т. к. каждый народ по-своему членит на понятия смысловое поле воспринимаемой органами чувств единой непрерывной (континуальной) картины действительности.



Недаром поэтесса Марина Цветаева отмечала, что «…иные вещи на ином языке не мыслятся» [2].



По утверждению А. Вежбицкой исследования в XX веке говорят о том, что словари различных языков полны «абсолютно чуждых нам понятий», слова имеют разные значения, не могут быть истолкованы, поскольку значения, содержащиеся в естественных языках, в основном «расплывчатые», как и человеческое мышление вообще.

По имеющимся оценкам развитые русский и английский языки имеют каждый около половины млрд слов.



При этом по мнению А. Вежбицкой полный набор предполагаемых простейших понятий, входящих в словари всех языков мира, состоит лишь из 52-х первичных смыслов (семантических примитивов):

«Последние эмпирические данные дают основание полагать, что, включает следующие элементы:

[субстантивы] Я, ТЫ, НЕКТО, НЕЧТО, ЛЮДИ;

[детерминаторы, кванторы] ЭТО, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ, ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ, МАЛО, ВЕСЬ/ВСЕ;

[ментальные предикаты] ДУМАТЬ, ХОТЕТЬ, ЗНАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ; [речь] СКАЗАТЬ;

[действия, события, движение] ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ;

[существование, жизнь] ЕСТЬ (ИМЕЕТСЯ), ЖИТЬ;

[оценки] ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ;

[дескрипторы] БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ;

[интенсификатор] ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ;

[пространство] ГДЕ, СТОРОНА, ВНУТРИ, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, ВЫШЕ/ НАД, НИЖЕ/ПОД;

[время] КОГДА, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ;

[таксономия, партономия] ВИД/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ; [сходство] ВРОДЕ/КАК;

[связки между частями сложного предложения] ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ, ПОТОМУ ЧТО/ИЗ-ЗА;

[метапредикат] МОЧЬ» [3].

Но ещё более значимыми и определяющими сознание народов, чем различия на нижних субсистемных уровнях состава, являются различия языков на высших уровнях строения, получившие строгие чёткие определения в сравнительной типологической классификации Вильгельма фон Гумбольдта.



В отличие от звукового (фонематического) и словарного (лексического) состава они являются устойчивой сущностной и формообразующей основой, определяющей возможные пределы (парадигму), область применения (функционал), правила и характеристики мышления (логические алгоритмы).



Строй языка выражает отношения и связи языковых значений, образующих мысль, а потому определяет логические характеристики сознания народа, его понимания причинно-следственных связей, сущностных, бытийных и познавательных основ действительности.

Д-р филос. наук Е.П. Борзова указывает на три основные формы или ступени мышления [4].

1. Низший первый уровень составляет опытный рассудок (эмпирическая рефлексия), не способный к отвлечённому познанию и потому отрицающий существование весьма распространённых многих общих понятий ввиду их непостижимости опытным путём.



Данный вид науки мышления (логики) описан в трудах Ф. Бэкона, Д. Локка и Д. Юма. Отражён и закреплён в грамматическом строе значительного числа языков первобытных народностей.

2. Второй уровень отвлечённого рассудка (метафизической рефлексии), отражающий логику противопоставлений и борьбы (антиномий и конфликта), составления косного целого путём поглощения и подавления деятельной творческой воли (субъектности) его частей.



С помощью отвлечённых познавательных действий разделения и составления (абстрактных операций анализа и синтеза) способен к выработке на основе обобщения опытно наблюдаемых вещей и явлений единых отвлечённых понятий косной природы, в которых части целого не имеют субъектности.



Сущностно разделяет носителя действия (субъект) и предмет, на который действие направлено (объект), противопоставляет мышление и бытие, причину и следствие.



В социально-политическом бытии реализует модель диалога «я» — «оно» как нечто, что надо покорить, изменить или переделать.



Данная логика описана Р. Декартом, Б. Спинозой и Г.В. Лейбницом. Отражёна и закреплена в языках, где связь расчленённых (изолированных) языковых значений для построения мысли осуществляется внешним жёстким порядком и служебными словами.



На основе языков этого уровня уже становится возможным и сравнительно успешным научное исследование косной стороны природных явлений преимущественно в области естествознания.

3. Третий уровень преодоления рассудка живым разумом (триалектическая, триадологическая рефлексия). Раскрыт Г.В.Ф. Гегелем в «Науке логики».



Здесь разум снимает противоположности отвлечённого рассудка путём их согласования (диалектики, триалектики) в нераздельно-неслиянном всеобщем единстве живого целого (организма).



Результатом чего устанавливается сущностное единство, родство источника и предмета действия (субъекта и объекта), мышления и бытия, причины и следствия.



Определён и отражён в индоевропейских языках небольшой устойчивой группы, сохранивших гибкое целостное сплавленное (флективное синтетическое фузионное) строение, где мысль-предложение выстраивается путём предельно развитого внутреннего согласования языковых значений.

Многозначные и точные словоизменительные характеристики (грамматические морфологические категории) отношений между языковыми значениями (словами) в флективно-фузионных языках с развитой морфологией — это по существу системно высший уровень значений (3-я сигнальная суперсистема), надстраивающихся над уровнем словарных (лексических) значений (2-я сигнальная система), что позволяет языкам живого разума производить не только исследования в естествознании, но и успешно решать наиболее сложные задачи, связанные с живыми сущностями и их общностями в области социальных и гуманитарных наук.

По замечанию Э. Сепира, «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [5].



В своё время А.А. Потебня также подчеркивал, что «Язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» [6], а известный советский психолингвист Л.С. Выготский очень метко указал: «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове» [7].

Таким образом, грамматическое строение естественных языков определяет устойчивые характеристики и границы мышления народов.



Имеющийся словарь (тезаурус) родного языка, упорядоченный синтаксическим строем, формирующий раз и навсегда в раннем детстве речевые структуры мозга, образует парадигмальный кокон и характеристики национального сознания человека и общественных форм сознания народа.



Установленное единство и различие языков характеризует сущностное единство и различие народов как многообразных социальных видов (социумов), составляющих единство социального царства человеческого рода.

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3. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М.: Яз. славян. культуры, 2001. – С. 20–21.

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5. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. – С.193.

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Андрей Кинсбурский



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