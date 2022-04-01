Единство и различие языков мира как инструментов национального сознания
Аннотация
В статье проведено сравнение строения и состава системных уровней языков мира, являющихся орудиями психической деятельности и общественного сознания народов. Рассмотрены их всеобщности и различия.
Установлена связь типологического строения языков с тремя основными уровнями человеческого мышления (логики).
Сделан вывод о том, что единство и различия в строении и составе языков задают особенности и пределы мышления народов как разновидных общностей (социальных систем), образующих единство и многобразие социального царства человеческого рода.
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Язык народа представляет собой самобытный способ познания, осознания и передачи чувства и мысли в знаках.
Языковые семьи
Присвоение отдельному языку имени означает его выделение как особой знаковой системы общения, имеющей сравнительно независимое грамматическое строение и свой словарный (лексический) состав в виде языковых значений, заключающих означаемые ими понятия и выражаемых в речи означающими их звуковыми последовательностями.
Выделение языкознанием в настоящее время более семи тысяч живых языков является признанием несоответствий в членении народами окружающей их единой непрерывной (континуальной) действительности на национальные словарные понятия и представления (лексические значения и концепты) и устойчивых определяющих различий в особой организации связи (синтаксическом строе) этих понятий в виде законченной мысли. Наиболее сущностные несовместимые различия отмечены делением языков на языковые семьи и на языки, стоящие особняком (изоляты).
Рассматриваемые отвлечённо как орудия мысли и общения, все человеческие языки имеют следующие языковые всеобщности (лингвистические универсалии):
1) гласные и согласные звуки (фонемы), произносимые в заданной последовательности;
2) слоги, как относительно слитные произносительные закономерно повторяющиеся (ритмические) последовательности звуков;
3) языковые значения, в виде определённых для каждого языка звуковых последовательностей, выражающих означаемые ими понятия;
4) сочетания языковых значений;
5) имена собственные;
6) местоимения, указывающие на языковые значения, но не называющие их;
7) устойчивые сущностные понятия (термы) и обозначающие их свойства и отношения неустойчивые изменяющиеся сущностные понятия (предикаты);
8) непереходные предложения, состоящие из двух участников события: сущности, производящей действие или пребывающей в состоянии (субъекта), и характеризующего эту сущность действия или состояния (предиката);
9) переходные предложения, состоящие из трёх участников: субъекта, предиката и объекта, то есть предмета, на который переходит или направлено действие субъекта [1].
На этом достаточно внешнее (формальное) единство в строении знаковых систем языков, как подчиняющихся общим законам сознания способов отражения познаваемого мира, и возникающее благодаря общности их назначения (функции), а также являющееся следствием некоторой схожести восприятия окружающей действительности по причине определённого телесного подобия органов чувств и мозга у представителей человеческого рода (Homo sapiens sapiens) заканчивается.
Действительное наполнение и проявление языковых всеобщностей в языках мира очень сильно и сущностно различается.
Практически каждый язык использует свою особую систему согласных (консонантизм) и гласных (вокализм) звуков.
Наборы используемых звуков очень сильно различаются как по их количеству, так и по способу произношения.
Для сравнения, в настоящее время в русском языке 21 согласная, а в языках мира в совокупности насчитывается около 140 согласных звуков.
Но гораздо важнее, что на деле все выражаемые звуками определённого языка языковые значения, содержащие особые понятия и представления (термины и концепты), не имеют в иных языках точных смысловых (семантических) соответствий, т. к. каждый народ по-своему членит на понятия смысловое поле воспринимаемой органами чувств единой непрерывной (континуальной) картины действительности.
Недаром поэтесса Марина Цветаева отмечала, что «…иные вещи на ином языке не мыслятся» [2].
По утверждению А. Вежбицкой исследования в XX веке говорят о том, что словари различных языков полны «абсолютно чуждых нам понятий», слова имеют разные значения, не могут быть истолкованы, поскольку значения, содержащиеся в естественных языках, в основном «расплывчатые», как и человеческое мышление вообще.
По имеющимся оценкам развитые русский и английский языки имеют каждый около половины млрд слов.
При этом по мнению А. Вежбицкой полный набор предполагаемых простейших понятий, входящих в словари всех языков мира, состоит лишь из 52-х первичных смыслов (семантических примитивов):
«Последние эмпирические данные дают основание полагать, что, включает следующие элементы:
[субстантивы] Я, ТЫ, НЕКТО, НЕЧТО, ЛЮДИ;
[детерминаторы, кванторы] ЭТО, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ, ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ, МАЛО, ВЕСЬ/ВСЕ;
[ментальные предикаты] ДУМАТЬ, ХОТЕТЬ, ЗНАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ; [речь] СКАЗАТЬ;
[действия, события, движение] ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ;
[существование, жизнь] ЕСТЬ (ИМЕЕТСЯ), ЖИТЬ;
[оценки] ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ;
[дескрипторы] БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ;
[интенсификатор] ОЧЕНЬ, БОЛЬШЕ;
[пространство] ГДЕ, СТОРОНА, ВНУТРИ, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, ВЫШЕ/ НАД, НИЖЕ/ПОД;
[время] КОГДА, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ;
[таксономия, партономия] ВИД/РАЗНОВИДНОСТЬ, ЧАСТЬ; [сходство] ВРОДЕ/КАК;
[связки между частями сложного предложения] ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ, ПОТОМУ ЧТО/ИЗ-ЗА;
[метапредикат] МОЧЬ» [3].
Но ещё более значимыми и определяющими сознание народов, чем различия на нижних субсистемных уровнях состава, являются различия языков на высших уровнях строения, получившие строгие чёткие определения в сравнительной типологической классификации Вильгельма фон Гумбольдта.
В отличие от звукового (фонематического) и словарного (лексического) состава они являются устойчивой сущностной и формообразующей основой, определяющей возможные пределы (парадигму), область применения (функционал), правила и характеристики мышления (логические алгоритмы).
Строй языка выражает отношения и связи языковых значений, образующих мысль, а потому определяет логические характеристики сознания народа, его понимания причинно-следственных связей, сущностных, бытийных и познавательных основ действительности.
Д-р филос. наук Е.П. Борзова указывает на три основные формы или ступени мышления [4].
1. Низший первый уровень составляет опытный рассудок (эмпирическая рефлексия), не способный к отвлечённому познанию и потому отрицающий существование весьма распространённых многих общих понятий ввиду их непостижимости опытным путём.
Данный вид науки мышления (логики) описан в трудах Ф. Бэкона, Д. Локка и Д. Юма. Отражён и закреплён в грамматическом строе значительного числа языков первобытных народностей.
2. Второй уровень отвлечённого рассудка (метафизической рефлексии), отражающий логику противопоставлений и борьбы (антиномий и конфликта), составления косного целого путём поглощения и подавления деятельной творческой воли (субъектности) его частей.
С помощью отвлечённых познавательных действий разделения и составления (абстрактных операций анализа и синтеза) способен к выработке на основе обобщения опытно наблюдаемых вещей и явлений единых отвлечённых понятий косной природы, в которых части целого не имеют субъектности.
Сущностно разделяет носителя действия (субъект) и предмет, на который действие направлено (объект), противопоставляет мышление и бытие, причину и следствие.
В социально-политическом бытии реализует модель диалога «я» — «оно» как нечто, что надо покорить, изменить или переделать.
Данная логика описана Р. Декартом, Б. Спинозой и Г.В. Лейбницом. Отражёна и закреплена в языках, где связь расчленённых (изолированных) языковых значений для построения мысли осуществляется внешним жёстким порядком и служебными словами.
На основе языков этого уровня уже становится возможным и сравнительно успешным научное исследование косной стороны природных явлений преимущественно в области естествознания.
3. Третий уровень преодоления рассудка живым разумом (триалектическая, триадологическая рефлексия). Раскрыт Г.В.Ф. Гегелем в «Науке логики».
Здесь разум снимает противоположности отвлечённого рассудка путём их согласования (диалектики, триалектики) в нераздельно-неслиянном всеобщем единстве живого целого (организма).
Результатом чего устанавливается сущностное единство, родство источника и предмета действия (субъекта и объекта), мышления и бытия, причины и следствия.
Определён и отражён в индоевропейских языках небольшой устойчивой группы, сохранивших гибкое целостное сплавленное (флективное синтетическое фузионное) строение, где мысль-предложение выстраивается путём предельно развитого внутреннего согласования языковых значений.
Многозначные и точные словоизменительные характеристики (грамматические морфологические категории) отношений между языковыми значениями (словами) в флективно-фузионных языках с развитой морфологией — это по существу системно высший уровень значений (3-я сигнальная суперсистема), надстраивающихся над уровнем словарных (лексических) значений (2-я сигнальная система), что позволяет языкам живого разума производить не только исследования в естествознании, но и успешно решать наиболее сложные задачи, связанные с живыми сущностями и их общностями в области социальных и гуманитарных наук.
По замечанию Э. Сепира, «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [5].
В своё время А.А. Потебня также подчеркивал, что «Язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» [6], а известный советский психолингвист Л.С. Выготский очень метко указал: «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове» [7].
Таким образом, грамматическое строение естественных языков определяет устойчивые характеристики и границы мышления народов.
Имеющийся словарь (тезаурус) родного языка, упорядоченный синтаксическим строем, формирующий раз и навсегда в раннем детстве речевые структуры мозга, образует парадигмальный кокон и характеристики национального сознания человека и общественных форм сознания народа.
Установленное единство и различие языков характеризует сущностное единство и различие народов как многообразных социальных видов (социумов), составляющих единство социального царства человеческого рода.
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