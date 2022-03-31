С какой-то остервенелой упертостью, несмотря на одну неудачу за другой, в том числе во время видео-переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с главой Белого дома Джо Байденом, США продолжают попытки по принуждению Китая присоединиться к антироссийским санкциям в связи с ситуацией на Украине.

Столкнувшись с тем, что «санкции из ада» против Москвы в должной мере не работают, Вашингтон, как всегда, не признающий свои просчеты, в очередной раз ищет, кого назначить «крайним. И ответственным за провал «санкционного блицкрига» Белый дом уже сейчас назначает Китай.

Однако надежды американцев переломить позицию Пекина лишь свидетельствуют об их недальновидности и короткой исторической памяти. Когда западные политики упрекают китайцев в том, что они якобы не замечают разрушений на Украине, последние их спрашивают: «А где были вы 7 мая 1999 года в момент преднамеренного разрушения натовскими ракетами посольства КНР в Белграде?». Тогда почти полностью погибли или были ранены сотрудники китайского военного атташата, который до этого американцы упрекали в оказании помощи сербам, а заявления об ошибке звучали как форменное издевательство.

Кто-нибудь из нынешних моралистов выразил в то время сочувствие китайцам или осудил действия НАТО? Никто! Им просто давали понять: «И что вы нам можете сделать? Хотим и бомбим». Китайцы тогда, помнится, прореагировали так: «Настанет день, и вы узнаете, что мы можем». Прошло 22 года. День настал. Когда генсек НАТО призвал Пекин осудить действия России на Украине, китайское постпредство при ЕС в Брюсселе (при НАТО его благоразумно не было и нет) ответило: «Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права».

А 25 марта представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, как «начиная с 24 марта 1999 года натовские силы во главе с США, грубо нарушив соответствующие международные договорённости и нормы, в обход Совета Безопасности ООН нагло начали бомбардировки суверенной Союзной республики Югославия, которые продлились 78 дней».

По словам китайского дипломата, силы НАТО не щадили ни медучреждения, ни памятники культуры, ни жилые дома или школы, бомбардировки унесли жизни тысяч невинных людей. Ван Вэньбинь добавил, что в ходе своей операции НАТО использовали запрещённые международными соглашениями снаряды с обеднённым ураном, что повлекло за собой негативные последствия для здоровья сербского народа и местной экологии.

«Такой акт агрессии со стороны НАТО не смогут забыть сербы, не смогут забыть китайцы, не сможет забыть весь мир. Ровно в 23-ю годовщину натовских бомбардировок Югославии альянс созвал экстренный саммит для обсуждения украинского вопроса, но поразмыслили ли США и другие страны блока о том, из чего в действительности произрастает украинский кризис? Какую ответственность в связи с этим должны взять на себя США и НАТО?», — отметил Ван Вэньбинь.

«Не раскаявшись в своих злодеяниях, совершённых в отношении народов Сербии, Ирака, Афганистана и других стран, США и НАТО не имеют ни права, ни статуса назначать себя судьями. Будучи порождением холодной войны, НАТО ради войны и существует и никогда не сможет способствовать укреплению безопасности и спокойствия в мире. Люди, по-настоящему любящие мир и всеми силами способствующие ему, будут во весь голос кричать “нет” дальнейшему расширению НАТО», — заключил дипломат.

Возникает, однако, вопрос, а смогут ли китайцы и сами успешно противостоять экономическому давлению США, с учетом деловой взаимозависимости двух стран и постоянных угроз подвергнуть их «всем карам небесным», если только они посмеют помогать России. С достаточной степенью уверенности, можно сказать, что и с этим американцы «заблудились во времени».

Китай и в военно-политическом, а тем более, в экономическом отношении за последние 22 года ушел очень далеко вперед.

И если Запад уже трясет от широкомасштабных санкций против России, то можно представить, что будет ждать его экономику, вздумай он принять подобные меры и против Пекина. Неслучайно громко провозглашаемые и, наконец, объявленные недавно госсекретарем США Блинкеном санкции против Китая, вопреки обещаниям, вообще никак не привязаны ни к России, ни к Украине. Они целиком обусловлены положением уйгуров в Синьцзяне и правами человека в КНР, а их объем гораздо меньше пресловутой дробины в теле слона. Спровоцировать китайцев на поступки и заявления по Украине такого толка, которые позволили бы американцам развернуть широкую санкционную войну против Пекина им по-прежнему не удается. Легче руками вычерпать Янцзы, чем сбить китайцев с выбранных ими стратагем поведения. Они за суверенитет и целостность всех государств, но экономика — это другое.

28 марта представитель МИД КНР Ван Вэньбинь вновь подтвердил: Китай всегда считал, что санкции не являются фундаментальным и эффективным способом решения украинской проблемы. Китай решительно выступает против односторонних санкций и юрисдикции «длинных рук», которые не основаны на международном праве. По его словам, проблема не в том, что кто-то помогает России обойти санкции, а в том, что «нормальный экономический и торговый обмен между странами, включая Китай и Россию, был без необходимости подорван».

Ван Вэньбинь подчеркнул, что «Китай призывает американскую сторону серьезно отнестись к его опасениям и никоим образом не ущемлять законные права и интересы КНР при решении украинского вопроса и ее отношений с Россией. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и частных лиц».

Китайский дипломат легко опроверг часто употребляемые американской стороной тезисы о том, что Пекин вместе с Москвой ставят себя в изоляцию от «мирового сообщества». Согласно приведенной им информации, 140 из более чем 190 государств — членов ООН не присоединились к односторонним санкциям против РФ. «Это означает, что большинство стран в мире занимают осторожную и ответственную позицию по данному вопросу», — констатировал Ван Вэньбинь. И это более двух третей населения планеты.





