Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

Уникальные возможности для Украины. Алексей Орлов

82 0

Это видео не для упёртых людей, а для тех, кто способен понимать происходящее, и даже сегодняшнее плохое разворачивать так, чтобы создавать хорошее будущее.

Чем больше здравомыслящих людей осознают то, о чём здесь сказано, тем больше вероятности того, что очень скоро Мир изменится в лучшую сторону.

Можно бесконечно долго рассуждать о том, что собой являет эта военная операция, можно ли было её избежать, кто кем в ней является…

Однако сегодня я буду говорить о другом.

Для начала я предлагаю принять тот факт, что военные действия уже идут.
В них гибнут люди и разрушаются города…
Это неоспоримо.

Однако, война скоро закончится и всем нам придётся восстанавливать мирную жизнь.
От того, с каким настроем мы это будем делать, какие цели перед собой поставим, то у нас и получится в итоге.

Напомню – это видео для разумных людей.

Для будущей хорошей жизни нужно сейчас произвести несколько простых мозговых действий:

…Продолжение в видео…

Быть ДОБРУ!

#УникальныеВозможностиДляУкраины #СпециальнаяОперацияНаУкраине #Алексей Орлов #ВойнаНаУкраине #Война РоссииИУкраине

—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/narslavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9uPZVFjqK8g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2020
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2017
Новости Украины и Новороссии 20 августа 2017
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru