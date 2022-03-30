Уникальные возможности для Украины. Алексей Орлов
Это видео не для упёртых людей, а для тех, кто способен понимать происходящее, и даже сегодняшнее плохое разворачивать так, чтобы создавать хорошее будущее.
Чем больше здравомыслящих людей осознают то, о чём здесь сказано, тем больше вероятности того, что очень скоро Мир изменится в лучшую сторону.
Можно бесконечно долго рассуждать о том, что собой являет эта военная операция, можно ли было её избежать, кто кем в ней является…
Однако сегодня я буду говорить о другом.
Для начала я предлагаю принять тот факт, что военные действия уже идут.
В них гибнут люди и разрушаются города…
Это неоспоримо.
Однако, война скоро закончится и всем нам придётся восстанавливать мирную жизнь.
От того, с каким настроем мы это будем делать, какие цели перед собой поставим, то у нас и получится в итоге.
Напомню – это видео для разумных людей.
Для будущей хорошей жизни нужно сейчас произвести несколько простых мозговых действий:
…Продолжение в видео…
Быть ДОБРУ!
#УникальныеВозможностиДляУкраины #СпециальнаяОперацияНаУкраине #Алексей Орлов #ВойнаНаУкраине #Война РоссииИУкраине
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