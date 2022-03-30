Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении России.

На минувшей неделе лидеры всех 27 стран ЕС утвердили первую в истории общую оборонную стратегию. Документ назвали «Стратегическим компасом», он рассчитан на ближайшие пять-десять лет.

«Он пал жертвой антироссийской аномалии, которая присутствует сейчас на пространстве Евросоюза. На выходе получился конъюнктурный и во многом пропагандистский документ. Стрелка этого компаса безнадёжно сбита. Попытка ориентироваться по нему в будущем не приведёт ЕС к миру и стабильности, уже сейчас это очевидно», – сказала Захарова на брифинге.

«Принятая ЕС общая стратегия по безопасности и обороне подтверждает тенденцию к сращиванию Евросоюза с США и НАТО. Мы призываем Евросоюз отказать от заведомо обречённого на провал конфронтационного подхода в отношении нашей страны и наших союзников, вернуться к соблюдению принципов Устава ООН и хельсинского заключительного акта 1975 года», – заявила дипломат.

Она выразила надежду на то, что «США не подложат под стратегический компас Брюсселя свой топор войны, чтобы ЕС окончательно не сбился с пути», а эмоциональные высказывания американского президента Джо Байдена не приведут к непоправимым последствиям.

«Я бы хотела выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме и Госдепартаменте заявления Байдена, не приведут к тому, что под их воздействием президент США совершит что-нибудь непоправимое и опасное для всего мира», – заключила представитель МИД.

По материалам ТАСС, НТВ, РИА Новости