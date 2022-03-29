Невежды рушат планы глобалистов. Андрей Фурсов
С чем связана истерика западных СМИ вокруг “вторжения” России на Украину? Почему западная политическая элита деградирует?
01:50 Какая тенденция, берущая своё начало в 2021 году будет влиять на весь 2022 год?
04:54 Обострившаяся ситуация на границе России и Украины является дымовой завесой, прикрывающий политико-экономические манёвры или кризисные тенденции на западе?
07:26 Вся поспешность, с которой организованно это “новое” обострение показывает, что запад словно исчерпал свободные карты на руках, где еще можно активировать горячие точки. И эта попытка выглядит кандово и малорезультативно.
11:20 Как же так получилось, что настоящие хозяева ситуации в мире, “глубинное государство” дало волю всем эти недоучкам и дилетантам и отдало в их руки внешнее управление, тем самым доводя ситуацию до катарсиса? Это символ борьбы внутри элитарной верхушки?
14:06 Стабилизировалась ли ситуация в США или там сохраняется потенциал для внутреннего конфликта?
19:08 Какие внешние факторы оказали наибольшее влияние на нынешнюю ситуацию в РФ?
23:48 Какова роль кампании добровольно-принудительной вакцинации во внутрисоциальной и внутриполитической жизни РФ?
27:40 Грядёт смена риторики. В Англии смягчили ограничения, отменили самоизоляцию. В Америке врачи поднимают вопрос, что меры предпринятые ВОЗ не эффективны, потому что статистика по заболеванию идёт вверх. Означает ли этот тренд, что “организаторы” перейдут к новому этапу?
32:24 Каковы основные противоречия современного российского общества? Каковы наиболее опасные угрозы РФ?
36:02 Как будет проходит транзит власти в России? Являются ли ситуации в Казахстане и Белоруссии следствиями плохих сценариев транзитов?
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