Меня любезно попросили стать 9 апреля спикером Тотального диктанта-2022 в Белгороде. Дескать, «нужен известный деятель культуры со внятной дикцией и громким голосом, мы сразу подумали о вас». Лестно, конечно. Сказали, что новой столицей Тотального диктанта стал город Ярославль, а новым автором — Марина Степнова.

Я поблагодарил за оказанную честь и стал вникать в суть вопроса.

На сайте мероприятия сообщается, что «Тотальный диктант является ежегодной просветительской акцией в форме добровольного диктанта для всех желающих. Организатор акции — фонд “Тотальный диктант” (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов».

Первая акция «Тотальный диктант» прошла в Новосибирском государственном университете 11 марта 2004 года. Его задумали и провели студенты и ныне здравствующего творческого объединения со странным названием «Глум-клуб», я нашел его страничку ВКонтакте.

Праздник русского языка должен быть в первую очередь веселым, поэтому риторика акции остается шутливой, несмотря на всю серьезность подхода к проверке работ и любви к родному языку ее участников и организаторов, — сообщается на сайте проекта. — Люди, диктующие для аудитории текст Тотального диктанта, в продолжение этой риторики называются «диктаторами». Первыми «диктаторами» — с 2004 по 2008 год — были преподаватели НГУ. В 2011 году диктант написали больше 4000 человек в России, и впервые он прошел за пределами нашей страны — в США. В том же году был учрежден фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Добавлю, что за все годы акции в диктанте приняло участие по всей Российской Федерации и даже за ее пределами чуть ли не четверть миллиона человек. Немало.

Зачем же был создан Тотальный диктант? «Чтобы показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Это праздник грамотности для тех, кто хочет, умеет и любит писать по-русски грамотно. Тотальный диктант — это воплощение искренней любви к языку и грамотности, легкая ностальгия по школьным диктантам и, конечно, огромный энтузиазм каждого, кто принимает участие в акции как в качестве организатора или проверяющего, так и в качестве пишущего».

Прекрасные намерения!

И всё в «Тотальном диктанте» начиналось с классики — русской и советской. Вот авторы первых лет проекта: Лев Толстой, Александр Бек, Иван Соколов-Микитов, Василь Быков, Николай Гоголь. Даже Редьярд Киплинг.

Смена вектора произошла в 2010 г., когда написать текст для диктования попросили Бориса Натановича Стругацкого.

Начиная с 2011-го авторами диктанта стали Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский, Павел Басинский.

А ну-ка, сколько в списке, говоря словами Пушкина, «клеветников России»?

И чем так хороша автор нынешнего предлагаемого диктанта Мария Степнова (Ровнер)?

Вот что пишет о романе М. Степновой «Сад» (М., «Редакция Елены Шубиной», 2020) прозаик и критик Александр Кузьменков (Нижний Тагил) в статье «Все в сад!»:

«Высоковольтная ненависть к русским — это у Степновой распивочно и навынос, оптом и в розницу: “Держись от московитов подальше, сынок, дикий народишко, дикий и трусливый” и проч. Я уже спрашивал однажды, откуда что взялось: чай, “Большую книгу” М.С. не в Лондоне вручали и не в Париже… Не дает ответа. Зато тема прописана четко. В отличие от всего остального». И еще: «Сырьем для “Сада” послужила не русская, но антирусская мифология».

О качестве письма прозаика Степновой критик тоже высказывается: «Авторские игры в стилистику хочется без промедления отправить в сад — не надейтесь, не получится. Будет вам по три прилагательных на одно существительное, будет вам мертворожденный авторский маньеризм: “Москва гомонила, визжала санями и девками, ухала, колыхалась внутри Кремля темной веселой жижей и то закручивала люд гулким водоворотом, то застывала, вылупив нахальные глаза и раззявив рот”. Кто б объяснил, что такое “визжать девками”? И почему визжат сани? — не иначе, тормозные колодки износились. Будет и алмазная россыпь анекдотических эпитетов: “мозглые ноги”, “сытная грязь”, и даже “черносливовые тараканы”. Станет Марина Львовна вареньем потчевать — держите ухо востро: мало ли что… Особенно впечатляет “бесстыдно задравшая оглобли телега”, — доктор, да вы прямо маньяк какой-то! И это итог десятилетней работы над текстом? Да уж».

Качество и содержание письма прозаика, безусловно, имеют для нас значение, но обратим в данном случае внимание на тенденционность списка современных авторов, отбираемых устроителями Тотального диктанта.

Создается устойчивое впечатление об осуществляемой подмене, если угодно, узлов русской литературной кристаллической решетки. Вроде — других авторов во всей русской прозе нет.

Справочники сообщают, что в настоящий момент главный организатор русскоязычного диктанта — Ольга Ребковец, выпускница Гуманитарного факультета НГУ, живущая в Новосибирске. Главный штаб ТД находится в новосибирском Академгородке. В разные годы в новосибирском (основном) штабе Диктанта были различные соорганизаторы. В качестве экспертов организаторы привлекали филологов НГУ. Руководителем группы экспертов вот уже несколько лет является доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного университета (НГУ) Наталья Борисовна Кошкарёва.

Уже не раз писалось о феномене непотопляемости псевдолиберальной тусовки, о ее засилье в культуре, образовании и других сферах нашей общественной жизни. В частности, о недавнем скандале с поэтессой Линор Горалик — в московской внеклассной литературной олимпиаде для школьников.

Об этой же тенденции писал и сетевой журнал «Камертон» (к слову, недавно запрещенный на Украине), неоднократно обращавший внимание читателей на происходящее, скажем, в той же «Редакции Елены Шубиной». «Дело в том, — пишет редакция «Камертона», — что издаваемые под этой маркой книги отличает какая-то убежденная и целенаправленная русофобия, не говоря уже об откровенно низком качестве значительного числа текстов (это может подтвердить любая профессиональная экспертиза). Искажение истории России, оскорбления русского народа, клевета на события Великой Отечественной войны и т.д. — создается впечатление, что всё это не просто проскочившие по редакторскому недосмотру авторские оплошности, но проявления вполне осознанной издательской политики. Между тем разжигание межнациональной розни и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны — довольно серьезные преступления. Но почему-то в нашей стране законы пишутся не для всех.

Стоит ли потом удивляться появлению Коли из Уренгоя и Ко, когда одно из самых влиятельных издательств, диктующее моду на литературу и назначающее писателей, распространяет русофобию.

И не просто распространяет, но и продвигает, способствует премированию сговорчивых авторов, имея для этого все возможности. Елена Чижова, Марина Степнова, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Гузель Яхина — список известных, продвигаемых “Редакцией Елены Шубиной” убежденных русофобов можно продолжить. Но гораздо интереснее другое: почему в нашей стране клевета на историю и оскорбления народа — необходимые условия для того, чтобы стать широко и активно издаваемым писателем? Кому это нужно и зачем?..».

Тем же вопросом, кому это всё нужно и зачем, зададимся и мы. Учтя недавнее высказывание Владимира Путина о «культуре отмены» (и, повторимся, подмены), которую насаждают нам уже три десятилетия.





