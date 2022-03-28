Жители разных стран обсуждают видеозапись зверских пыток пленных российских военнослужащих на Украине. Видео с издевательствами над военнопленными вызвало бурю комментариев в китайской социальной сети Weibo, пользователи которой назвали такие действия «поведением нацистов».

На видео нескольким российским солдатам простреливают ноги. Отмечается, что события происходят на одной из баз националистов под Харьковом. На головах некоторых пленных солдат пакеты, у одного сломана нога. Один военный теряет сознание или умирает во время записи.

Пользователи китайских соцсетей пишут, что Вооруженные силы Украины действуют, «как японцы в Нанкине». Большинство китайских интернет-пользователей резко осудили действия украинских военных на видео, отметив, что их поведение «нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», а их действия являются военными преступлениями. «Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?» — написал один из пользователей.

Немецкое издание Bild тоже показало шокирующие кадры, назвав происходящее военным преступлением. В ВСУ заявили, что видео постановочное. Однако позднее Украина обещала расследовать видеозапись, на которой предположительно украинские военные издеваются над российскими военнопленными. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, происходящее на видео «имеет признаки военного преступления, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии». «Будет самое серьезное расследование», – сказал Арестович.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести сбор доказательств и установить всех причастных к этому преступлению. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

По его словам, «фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами».

«Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными», — заявил Конашенков.

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя видео, назвал его и другие подобные публикации «показателем животного бешенства». «Получать удовольствие от мучений противника — это не доблесть и не воинская слава. Это мерзость, присущая бешеному зверю. Их не разубедить и не задобрить хорошим отношением. У них нет разума, только ненависть», — заявил Бальбек.

По материалам РИА Новости, Sputnik, Газеты.ру, RT