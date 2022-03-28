Циничный билборд появился у стен Свято-Успенской Почаевской Лавры. На нем фотография Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента России Владимира Владимировича Путина, и надпись: «Россия убивает православных на Украине чтобы победить фашизм».

А мне вспомнился другой рекламный щит, бесстыже появившийся в Донецке, в 2011 году. Там изображалась зловещая стопа, сметающая всё живое на своём пути. Угроза была выражена и в виде текста, исходила она с западной Окраины, превращённой в АНТИРОССИЮ — Украину.

Как известно, на политической карте до конца 1917 года такого государства не существовало. Политически оно появилось в результате Универсала Центральной Рады. Большевики проводили повальную украинизацию, которая, по сути, не прекращалась, при сменах власти.

«В конце XX начале XXI века, в качестве основной матрицы в формировании украинской национальной идентичности была выбрана “галицийская” модель, которая не просто преуспела, а продвинулась (этнокультурно и географически) с запада Украины, далеко на Восточные территории» — объясняет военный историк Олег Айрапетов.— Оттуда, с 2014 года, все громче зазвучали лозунги с призывом убивать Русских: “Москаляку на гиляку”, “Смерть москалям!!!”,”Украинец! Каждая копейка, оставленная в церкви московского патриархата — это пуля для украинского солдата! Украинка! Каждая свечка, поставленная в московской церкви — это заживо спаленный твой муж, брат или жених! Смерть московским попам!”»

Факт налицо — в наши дни это государство стало оплотом фашизма мирового масштаба! Хотя, для многих это стало открытием лишь в 2022 году, а иные, всё еще не верят…

Святой Лаврентий Черниговский не благословлял употреблять современное название Окраины.

«Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить, и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае…

Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа — это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию — это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь «самосвятской» украинской группы (церкви) и Унии».

Наместник Киево-Печерской лавры о. Кронид возражал батюшке, говоря о том, что уже «самосвяты» и униаты на Украине исчезли. Но батюшка отвечал: «Бес в них войдёт, и они с сатанинской злобой ополчатся против Православной веры и Церкви, но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа Царя и Сил». И предупреждал: «Чтобы верны были мы Московской Патриархии и ни в коем случае не входили ни в какой раскол… Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными (католики, униаты, украинцы-”самосвяты” и другие) и сильно на Украине ополчатся против канонической Православной церкви, ее единства и соборности. Этих еретиков будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать…».

Это всё, как раз и происходит сейчас, процесс длится уже довольно долгое время.

Только по официальным данным, начиная от 2015 года «захвачено или незаконно перерегистрировано» около 500 храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Схема рейдерского захвата происходит как путем прямого захвата без всякого документального прикрытия, так и путем незаконной перерегистрации общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ, новая неканоническая религиозная организация на Украине) на основании распоряжений областных государственных администраций.

Упомяну лишь о нескольких случаях этих дней…

8 марта 2022 года неизвестные вооруженные люди похитили архимандрита Тита (Драчука) – наместника Троицкого Дуконского мужского монастыря Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви и послушника Трофима. Обитель расположена в Карпатах на высоте 1534 метров (если я не ошибаюсь, оставалась единственной православной церковью в регионе). Наместника с послушником принудительно доставили в Верховину, где допрашивали… Дело завершилось тем, что спустя несколько дней священнослужитель добровольно переписал храм, колокольню, технические помещения, монастырский автомобиль, в придачу: ноутбук и телефон, во владение Верховинский администрации. Монахов вынудили покинуть пределы епархии.

После освобождения Архимандрит Тит передаёт всем Божье благословение, и просит, если кто-нибудь окажется на горе Дуконя, покормить его кота. Животина сбежала в подвал, испугавшись вооружённых головорезов. Монаху не позволили отыскать питомца, чтобы забрать с собою.

14 марта 2022 года. Богородицкий Горбаневский женский монастырь Полтавской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Расположен в селе Горбаневка. Во время совершения Божественной Литургии в храм ворвались вооруженные неонацисты, называющие себя «Теробороной», прямиком зашли в алтарь, сложили свои автоматы на Божий Престол и потребовали прекратить Литургию, угрожая расправой священнослужителям…

16 марта 2022 года. Село Томашевка Фастовского района Киевской области. Неизвестные вооруженные люди ворвались в дом священника Украинской Православной Церкви протоиерея Геннадия Батенко и насильно вывели его во двор, после чего увезли в неизвестном направлении.

В этот же день, в Житомирской области (с. Ивановка), вооруженные люди избили настоятеля Богородичного храма архимандрита Лавра (Березовского). Истязали, называя «московским попом-диверсантом». Пастыря уволокли в лес. Архимандрита Лавра больше никто не видел. «Истинный пастырь, молитвенник, исповедник, ревнитель единства Святой Руси» – сказал о нём протоиерей Игорь Кучерук.

Очередная попытка запугивания и давления на Предстоятеля Украинской православной церкви, епископа Русской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Фамилия Митрополита – Березовский, такая же как у исчезнувшего архимандрита. Совпадение?

Многие беззакония фашиствующих киевских властей и их прислужников откроются позже.

А пока, вплотную у стен лавры размещаются циничные билборды, монахам обители приходят повестки в армию, сотрудники СБУ* допрашивают священников, вся их переписка становится достоянием спецслужб. На подконтрольной киевскому режиму территории происходят аресты всех инакомыслящих.

«Мужайся, Христова Церковь, / и державствуй над всуе борющими! / Христови бо друзи о тебе пекутся / и, предстояще и обстояще, / ихже общий праздник / ныне совершаеши светло…» — Творение святителя Афанасия Ковровскаго из Службы Новомученикам и Исповедникам Русским.





