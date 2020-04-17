“Архиереи Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут” – пророчество прп. Серафима Саровского.

О нечестии, которое поразит Церковь Христову уже написано в Святом Писании, это будет признаком конца времени, сам Господь Иисус Христос Говорит: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).

В истории Православной Церкви были духоносные мужи, для которых Бог открывал будущее, они изрекали пророчества, которые касались жизни Церкви Христовой. То, что Церковь Свята это очевидно, но в каждом веке были нечестивые иерархи показывает сама история. Иудством не опорочилось ни апостольство, ни христианское вероучение, но именно на пастырей направлено общественное внимание и об этом очевидном факте говорит народная пословица «рыба гниет с головы».

История показывает нам, что при жесточайших гонениях на Церковь, при изощренных подлых и лукавых испытаниях были люди, которые как светила небесные отстаивали чистоту православной веры Христовой ценой своей жизни, так и те, которые по призванию должны быть образцом, «правилом веры и образом кротости» не смогли достойно понести этот крест. И дело не в осуждении начальствующих, у каждого своих грехов хватает, а в том, действительно ли пророчества святых относятся к нашему времени, появились ли признаки того, что сбываются их пророчества. Это важно потому, что они оставили нам на такой случай «инструкцию», дали надежду в своей помощи.

Такой интерес для нас представляют пророчества боговдохновенного и весьма глубоко почитаемого святого старца преподобного Серафима Саровского, безупречного авторитета в Православной Церкви. Вот некоторые из них я приведу в пример.

Пророчества.

1) Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет. Всякое желание внести изменения в правила и учения Святой Церкви есть ересь... хула на Духа Святого, которая не простится вовек. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь ответил "Не помилую их: ибо они учат учениям человеческим, и языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня".

2) Потом настанет время, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего, будут изменять и извращать догматы (учение) и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от Самого Господа Иисуса Христа…

3) Горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в Богослужение и уставы той Церкви, которая есть «Столп и утверждение Истины» и о которой Сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее; т. е., что она пребудет неизменно до конца — до второго пришествия».

Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменения в правила и учение Св. Церкви, есть ересь, желание создать свою особую Церковь по измышлению разума человеческого, отступление от постановления духа Святого и есть хула на Духа Святого, которая не простится во век. Так поступали и будут поступать все отпавшие от единения со Святой Апостольской Церковью…

По этому пути пойдут архиереи Русской земли и духовенство последних времён и гнев Божий поразит их…

4) Но так как к тому времени русские архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так, что даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея преждевременный жизни взять и затем во утверждение догмата Воскресения воскресить, и воскрешение мое будет яко воскрешение семи отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние.

Начну общий анализ.

Во всех четырех пророчествах однозначно речь идет о высшем духовенстве Русской Православной Церкви, которые по слову преподобного «онечестивятся» хуже такого показателя, чем греческие архиереи, и далее говорится признак притворной веры: «языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня». Т.е. внешняя благоговейность, правильность и длительность служб, совершенство устава, красивость проповедей, это все очень нужно и правильно «устами чтут Меня», но это не показатель спасительного благочестия.

Но так как благочестие, это в первую очередь вопрос личной нравственности, мы не имеем некий прибор измеряющий уровень благочестия и святости, наши человеческие суждения в большинстве случаев субъективны, здесь Бог судья им и нам, ведь у нас своих грехов личных хватает.

В таком случае при видимых соблазнах нужно избежать греха осуждения, но нужно при этом себя уберечь от подражания.

Это еще, братья и сестры, не апостасия.

Пророчества наших дней.

Вторая важная деталь, на которую стоит обратить внимание, на мой взгляд ключевая: «под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего, будут изменять и извращать догматы (учение) и уставы Святой Церкви».

Стоит сказать, что как богослужения, устав, традиции, форма, обряды на протяжении веков изменялись, но это все происходило в духе соборности и соответствовало потребности Церкви, т.е. в основе изменений лежала нравственная мотивация спасения человека и унификация (объединение под один образец) различных обрядов и это экклезиологически (церковно) нормативно и оправдано. Взять хотя бы то, что менялось совершение крестного знамения, раньше крестили только чело, т.е. рисовали по челу пальцем или крестились только одним пальцем, или двумя и т.д. Или, например, появление новых гимнографических церковных форм, как каноны или акафисты, которых раньше в первые века не было…

Но вот преподобный дает признаки отступления от чистоты Церкви, мотивация реформ «улучшить», «под предлогом прогресса, в угоду требованиям мира сего». Т.е. не в угоду ради спасения человека, а в угоду «требованиям мира сего». Источником требований и принуждений изменений служб, молитв, крестных ходов, храмового благочестия, сути самой веры и т.д. будет исходить от «мира сего», а не от соборного церковного побуждения ради спасения человека. И далее говорит преподобный, что произойдет от таких требований властей: «По этому пути пойдут архиереи Русской земли и духовенство последних времён».

И третий важный показатель нечестия: «что даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут».

Но что входит в понятие догмата Воскресения Христова?

Это конечно же самое главное и центр Христианского вероучения – празднование Пасхи Господней – это празднование самого события и проповедь догмата Воскресения Христова! Что значит веровать в данный момент? Богу веровать, учению Церкви верить или властям верить в вопросах веры?

То, что мы призваны быть законопослушными гражданами и социально ответственными, это даже не оспаривается. Но то, как нам верить в Бога, как исполнять веру – «догмат Воскресения Христова» – Пасху Господню в государстве, где религия отделена от государства, не есть ли это измена веры по пророчеству Серафима Саровского «в угоду требованиям мира сего», ведь не соборное побуждение верующих это произвело отлучение от храмов? Мы можем сказать себе в оправдание, что это так сложились обстоятельства, в которых нужно проявить любовь к ближним, не заражать и поэтому не исповедовать и не праздновать демонстративно догмат Воскресения – Пасху.

Можно сказать, что вера может быть и в затворе, согласен, но когда происходит очевидное и явное кощунство над таинством Причастия, когда верят, что вирус передается через Причастие, когда ложечку окунают в спирт (после Причастия – Тела и Крови Святого Господа), когда за неисполнение этого кощунства архиереи отправляют священников в запрет, то о какой вере Богу и в Бога идет речь? «Не помилую их: ибо они учат учениям человеческим, и языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня».

(Причастие совершается одноразовыми ложечками)

Это кощунство и есть по слову святого Серафима Саровского: «даже и важнейшему догмату Христовой Веры - Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут»,

ведь Причастие – это постоянная Пасха. Наша Пасха – Христос. Каждый раз после Причастия дьякона, священники, архиереи, читают благодарственные молитвы, стихиры Пасхи: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу… ». Святые отцы, а где это оно делось у нас «Воскресение Христов видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу…»? Или у нас уже другой Христос не Воскресший? Вдумаемся – Воскресший, тот кто мертвую плоть воскрешал! Верим ли мы в это? Как так, то, что мы ежедневно читаем на службе, причащаемся, можно предать – догмат о Воскресении??? Чем мы заражены?

Неверие во что-то, говорит о вере совсем в другое! Если мы стоим перед выбором верить в Бога или верить, что отберут деньги, какое-либо солидное имущество, привилегированное положение в обществе, зарплату и т.д., из-за того, что я буду открыто исповедовать догмат Воскресения, то данные обстоятельства показательно оголяют суть нашей веры в какого, по-настоящему, мы верим Бога. Вспоминаем Евангельские слова: «дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4, 4).

Каждая православная страна и в ней поместная Церковь по-своему испытывается, но мы видим, что при тех же обстоятельствах власти и церковь смогли договориться об открытом праздновании Пасхи в Грузии, Болгарии и Белоруссии.

О том, какие гонения будут иметь православные христиане в последние времена рассказывает преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым:

«И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы, избранных ради, не сократились оные дни, — в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал Себя Своим Божеством настолько оставленным, что возопил к Нему: Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф. 28, 46)».

Ну а теперь представьте, все то, чему мы научены, все то, что нам было передано от прародителей и наших священнослужителей, вдруг единым хором тоже самое духовенство начнет говорить, что все нужно делать по-другому, а если вы по-старому все соблюдаете, то вы еретики и на вас ваши пастыри начинают устраивать гонения и облаву, да еще с помощью неверующих властей! Дожились!

Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?

Вот как после таких обстоятельств простому рядовому верующему человеку не впасть в глубокое недоумение: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?». Оставили те, у которых раньше исповедовался, оставили те, которым раньше доверял всей своей душой. Разве не о таковом состоянии души пишет преподобный Серафим Саровский? «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?».

Наша молитва будет иметь большую силу если мы будем молиться даже за заблудших, Господь видя нашу любовь простит многие грехи за это.

Братья и сестры, если нас Бог испытывает, то и любит. Все будет происходить очень быстро, это я говорю о будущих разворачиваемых обстоятельствах, нам осталось еще немного потерпеть, Господь Воскресший говорит нам «мужайтесь Я победил мир»!

доктор богословия, писатель-публицист, протоиерей Олег Трофимов для Стеба

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/581808-arhierei-voskreseniyu-hristovu-i-vseobschemu-voskreseniyu-verovat-ne-budut-prorochestvo-prp-serafima-sarovskogo.html