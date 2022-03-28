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Комментарий для Global Times

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Покоряем потихоньку и китайские медиа.
В середине марта давал интервью китайскому изданию Global Times.
Тогда же статья была опубликована в Китае с моим комментарием.

Российский военный комментатор Борис Александрович заявил журналистам Global Times, что конфликт на Донбассе стал следствием помощи США и западных стран в свержении президента Виктора Януковича. У Украины было семь лет, чтобы закончить войну, но Украина использовала Минские соглашения как прикрытие для сбора сил с намерением вернуть Донбасс, и США способствовали этому долгосрочному конфликту. Для США этот конфликт выгоден тем, что ослабляет Россию и Евросоюз за счет Украины, закладывая постоянные скрытые опасности для российского заднего двора, а Украина стала инструментом агрессии в руках США. Соединенные Штаты намеренно поощряют Украину избегать достижения истинного мира, чтобы она могла манипулировать прокси-войнами в Украине в течение длительного времени.

Борис рассказал корреспонденту the Global Times, что на Донбассе многие люди потеряли свои дома и были вынуждены стать беженцами, а международное сообщество закрывает на это глаза. Россия уже много лет предупреждает Украину прекратить свои действия, но безрезультатно, что и привело к нынешней ситуации. Для жителей Донбасса военные действия России на Украине могут означать, что восьмилетний ужас войны наконец-то закончился.

https://world.huanqiu.com/article/47BIDIPbWlr – цинк

Для тех, кто давно читает этот блог, конечно никаких откровений тут нет. Просто пересказал китайским товарищам то, о чем пишу уже далеко не первый год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7523712.html
Метки: война на украине, Китай, кнр, личное, США, Украина
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