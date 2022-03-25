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Охранная сигнализация, 1962

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Фильм рассказывает об устройстве и применении новейших средств охранных сигнализаций.

Киностудия НИИМ МВД РСФСР, 1962 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q9X_hHOtppc
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