Ложь не мелочится в посулах

Я думаю, трудно найти человека, который утвердительно ответил бы на вопрос – хочет ли он, чтобы жизнь становилась хуже? Найти, конечно, можно, особенно среди либералов, у которых какие только типажи не попадаются, но трудно. Подавляющее большинство людей (так, что можно говорить о "консенсусе") – ответят – нет, не хотим обнищания! Не хотим, чтобы жизнь портилась и ухудшалась! Беда вся в том, что когда мы говорим "жизнь не должна стать хуже", одни имеют в виду, по умолчанию, жизнь страны, всего народа. А другие – исключительно собственную жизнь… Человек хочет поставить то, что в науке называется "фиксаторы неухудшения". Дверь, стена и замок – самые простейшие из них, как и забор с воротами. Если я пользуюсь телевизором или кофемолкой, то я хочу и завтра, и послезавтра продолжать ими пользоваться.



А вдруг их воры вынесут? Чтобы их воры не вынесли, мы ставим сохраняющие уровень жизни фиксаторы – дверь, замок, охранную сигнализацию, заводим такого фиксатора, как сторожевой пёс и т.п.

Весь смысл замков и цепных собак – в том, чтобы принадлежащее нам сегодня принадлежало бы нам и завтра. А это и есть вековечная человеческая мечта о ФИКСАЦИИ УРОВНЯ, препятствующей сползанию вниз. В рамках государства такими же дверями, запорами и охранными сигнализациями должны быть законы. Они не всегда с этим справляются, но теоретически – они должны предотвратить расхищение вчерашнего уровня.

В рамках прогресса это усложняется необходимостью двигаться вперёд. Система должна быть динамичной, развиваться – но при этом не разваливаться.

Сделать сложно, но понять просто: должна появиться односторонняя фиксация достижений по принципу «лучше можно, хуже нельзя».

Можно (и нужно) добавлять к имеющемуся, но нельзя убавлять. Если ты к бесплатному образованию добавил бесплатное жильё – это хорошо. Если бесплатное жильё сделал за счёт ликвидации бесплатного образования – спорно и нужно разбираться, почему так получилось. А если убрал бесплатное образование, ничего не добавив – однозначный регресс системы.

Таким образом, динамизм не исключает односторонней фиксации модели отношений по принципу «несползания вниз».

Это в теории. Бумажки всё это. Жизнь пошла другим путём.

Нам предлагается, и всё более откровенно, ситуация перманентной капитуляции, которую и системой-то назвать невозможно.

В этой модели отношений победитель делает, что хочет и получает всё.

Формирование общества с неустойчивыми долями распределения – само по себе уже катастрофа и мать всех катастроф.

Если живут 100 человек и каждый получает по 100 рублей – это одно.



А если живут 100 тех же человек, и для них имеется "вообще" сумма в 100 000 рублей – это совсем другое.

Я говорю не об «уравнивловке», а о СТАБИЛИЗАЦИИ ДОЛЕЙ дележа.

- Если доли стабильны, то один богат, другой беден, но жизнь в целом устойчива.

- А если толпе в 100 человек бросить сверху 100 000 рублей, и сказать – «делите сами, как хотите» – начнётся драка и резня.

У каждого есть права получать больше, больше, а раз такое право есть – зачем отказываться? И вот одни забирают всё больше, с запасом, с «козырьком», с навесом – а другим остаётся всё меньше и меньше…

Нужно ли говорить, что такое общество мира знать не будет в принципе, а спокойным быть не может.



Амбициозные его члены всех изведут своей агрессией, а более склонные к миролюбию, не стремящиеся к бесконечному обогащению – будут вынуждены огрызаться перед угрозой полного лишения всех благ, несовместимого с жизнью?

Человек ведь не просто так берёт материальные ценности. Он их у кого-то берёт. И тут важно – на каких условиях. Даже если человек сам создаёт блага – он их не из воздуха создаёт.

Скажем, сам вырастил урожай, своими руками – но землю-то не сам сделал. Один имеет участок земли – другому не досталось. Так можно говорить и о любом благе: даже если своими руками делал – возможность сделать была предоставлена обществом, властью. Одному предоставлена, а другому – нет, подвинься…

Потому-то так остро лежит в основании государства, права, цивилизации вопрос о СТАБИЛИЗАЦИИ ДОЛЕЙ получки всех видов.

Справедливость, конечно, здорово, но даже и несправедливость должна иметь какую-то стабильную форму.

Одно дело, если человек просто обделён, и живёт бедно. И совсем другое – если его с каждым месяцем всё сильнее обделяют, и живёт он с каждым днём всё беднее и беднее…

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О чём вы говорим? О том, что нет "просто" доходов и нет "просто" прав.

Бывают реальные доходы. И реальные права.

Доходы в широком смысле: то, что доходит до человека. Не то, что ему направлено, но по дороге «потерялось» (15 тыс зарплата – 5 тыс квартплаты = 10 тыс доходов, без учёта других принудительных платежей), а то, что до него дошло и им потрачено по собственной воле, на себя и по собственному выбору.



Права – нормы, имеющие прямое действие, которыми можно воспользоваться безусловно и незамедлительно, и тем отличающиеся от деклараций.

А бывают и номинальные доходы. И номинальные права.

Если определять их одним словом, то это слово – «Ничто». Номинал денежной купюры «100 рублей». Вопрос: какого года эта купюра? 1891? 1981? 1998? Узнав, что человек получил «100 рублей» – мы не узнаем ничего.

Но точно так же мы ничего не узнаем о правах человека по его номинальным правам. Это как 100 рублей неизвестного года – то ли две коровы, то ли пол-пирожка.

Оттого система, выстраивающая себя на учёте номинальных доходов и номинальных прав – лживая система, которая, как вампир – в зеркале отражается совершенно другой, чем есть на самом деле.

Некоторые говорят: «ну пусть сперва введут номинальные права, а потом к ним привыкнут и они станут реальными». Это не так, причём от слова «наоборот». Лучше не иметь вообще никаких формальных прав, чем иметь номинальные права. Когда прав нет – то их отсутствие заметно и в обществе учитывается. А когда они формально есть, но нет механизма их запуска – человек попадает в зазеркалье, в мир Кафки, в театр абсурда.

Царский избирательный закон, при жесточайшем цензе и «куриях» для высших сословий – всё же провёл в Государственную Думу некоторое количество и рабочих, и крестьян. Абсолютно демократический избирательный закон РФ, декларирующий полное равенство, всеобщее право избираться и быть избранным, отсутствие сословных перегородок – сформировал в итоге Госдуму из одних миллионеров и миллиардеров.



То же самое, только в ещё большей степени, свойственно американскому и европейским парламентам.

Как же так получилось, спросите вы? Ограничивая избирательные права, царь не врал по главному вопросу: о том, что выборы ВООБЩЕ ПРОВОДЯТСЯ. Они у царя действительно проводились – несправедливо, с искажением представительства, эксплуатируя неграмотность масс, но ПРОВОДИЛИСЬ.

Если бы царь встал на путь тотальной лжи, как современные «демократы», то ему не потребовались бы обидные для бедных «курии» и прочие ограничения. Царь просто объявил бы (как это делают сегодня), что выборы прошли, и вот эти 300 молодцов – избраны всеобщим равным тайным голосованием народа.



Правда, все они, как один – царские камергеры. Ну, так что же делать – «так народ решил». Куды ж нам супротив народной воли?! В следующий раз народ поймёт, что маху дал, и выберет других… 300 камергеров его императорского величества…

Это показывает (и доказывает – посмотрите декларации о доходах у депутатов), что царь давал ограниченные, но реальные права представительства.

Современная «демократия» даёт неограниченные, но совершенно номинальные права народного представительства. Они потому и неограниченные, что номинальные.

Отличительное свойство лжи – она при вранье не мелочится. Зачем какие-то досадные ограничения в правах избирателей тем, кто все выборы понимает только как показушный, постановочный спектакль?

То же самое свойство гиперинфляции свойственно и номинальным доходам – таким же пустым и дутым, как номинальные права. Если помните, в самые страшные годы ельцинщины все мы номинально были «миллионерами» – зарплаты измерялись сотнями тысяч, миллионами рублей… Правда, на эти «миллионы» ничего нельзя было купить. Но и от них польза: они ярко иллюстрируют, что такое номинальное повышение зарплаты.

Оно совершенно ничем не ограничено, потому что оно никакого значения не имеет. Сегодня аферист Навальный обещает гражданам МРОТ по 25 тыс рублей. Люди малограмотные обманываются, считая по действующим ценам… А ведь при Ельцине МРОТ был не только 25 тыс рублей, но даже и «83 490 рубля», в жутком, голодном и холодном 1997 году!

Что доказывает: номинальная величина МРОТ не имеет никакого значения, и не в рублях паевая доля гражданина должна рассчитываться, не в скользящей условной единице, не имеющей за собой никакого устойчивого содержания.

-Я тебе ничего не дам, но ты сам возьмёшь то, что тебе нужно…

-Что значит, «сам возьмёшь»? Откуда возьмёшь?

Понимаете, есть «шведский стол» – когда продукты уже сервированы, и человек действительно может взять, чего хочет… А есть пустыня, в которой не имеется даже воды, не то что бутербродов с икрой…

Поэтому предложение насчёт самообслуживания в сервированной столовой вполне понятно, а в пустыне не только непонятно, но и звучит крайне цинично.

Либералы же разницы не понимают! Им «что санаторий, что крематорий – всё едино»…





А. Леонидов





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