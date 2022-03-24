Разминирование сельхозугодий в Херсонской области
Разминирование сельхозугодий в Херсонской области
◽️ На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов.
◽️ На картах ВСУ, которые были изьяты российскими военнослужащими в брошенных штабах, были обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.
◽️ Действия сапёров осложняются тем, что ВСУ, минируя объекты, не всегда отмечали на картах, созданные ими минные ловушки.
◽️ Работой российских инженеров в этом регионе руководит командир отдельной инженерной бригады Южного военного округа полковник Дмитрий Марков.
◽️ Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.