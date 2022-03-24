Как только она откроется – она взорвется
В копилку к "разорванной вклочья экономике"
11 марта Байден заявил:
«Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают, почему она закрыта последние две недели? Потому что в тот момент, когда она откроется, она развалится. Слышите? Она взорвётся». (видео с заявлением тут https://t.me/boris_rozhin/36085)
Сегодня российский рынок акций по итогу первого для торгов после длительного простоя закрылся ростом на 4,37%.
Джо, как так?
Конечно, “Российская экономика разорвана в клочья”. Где – то раньше это уже было. ЛЕТ 8 – 10 назад. Обама вроде говорил такое. А Байден тогда сидевший рядом согласно кивал. Ну- ну…
Англосаксы живут вообще в каком-то параллельном Мире. Ну да. Мир людей и упырей разный. И ценности разные. Но мы взаимосвязаны. Иначе никак, это для нашего же развития и придумано.