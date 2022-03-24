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Как только она откроется – она взорвется

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В копилку к "разорванной вклочья экономике"

11 марта Байден заявил:

«Московская фондовая биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают, почему она закрыта последние две недели? Потому что в тот момент, когда она откроется, она развалится. Слышите? Она взорвётся». (видео с заявлением тут https://t.me/boris_rozhin/36085)

Сегодня российский рынок акций по итогу первого для торгов после длительного простоя закрылся ростом на 4,37%.

Джо, как так?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7515972.html
Метки: байден, Россия, США, экономики, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11818 10884
    Stelm 26 мин. назад

      Конечно, “Российская экономика разорвана в клочья”. Где – то раньше это уже было. ЛЕТ 8 – 10 назад. Обама вроде говорил такое. А Байден тогда сидевший рядом согласно кивал. Ну- ну…
      Англосаксы живут вообще в каком-то параллельном Мире. Ну да. Мир людей и упырей разный. И ценности разные. Но мы взаимосвязаны. Иначе никак, это для нашего же развития и придумано.

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