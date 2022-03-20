Запрещенные партии
На Украине запретили деятельность целого ряда партий на время действия военного положения.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Партия Шария
"Наши"
"Оппозиционный блок"
"Левая оппозиция"
"Союз левых сил"
"Держава"
Прогрессивная социалистическая партия Украины
Социалистическая партия Украины
"Социалисты"
"Блок Владимира Сальдо"
Теперь многие из этих запрещенных партий могут исправиться,
на деле показать своё служение народу, объединиться и примкнуть к
партизанскому движению по демилитаризации и денацификации Украины.