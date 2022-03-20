Главная » Новости Украины и Новороссии

Запрещенные партии

145 1


На Украине запретили деятельность целого ряда партий на время действия военного положения.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"
Партия Шария
"Наши"
"Оппозиционный блок"
"Левая оппозиция"
"Союз левых сил"
"Держава"
Прогрессивная социалистическая партия Украины
Социалистическая партия Украины
"Социалисты"
"Блок Владимира Сальдо"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7504757.html
Метки: война на украине, Зеленский, Нацизм, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему доходы народа не могут быть выше прожиточного минимума ? Подсказка из антиутопии «1984»
Читая Уголовный кодекс
2005. Северная Корея: Путешествие Патрика Авентюрье в страну запрещенных фотографий.Часть 1. Пхеньян
Партия «Яблоко» не признает влиятельность России на Ближнем Востоке
Новые ракетные пуски ВМФ: Россия переводит сирийскую партию в эндшпиль
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16497 14967
    Руса 24 мин. назад

      Теперь многие из этих запрещенных партий могут исправиться,
      на деле показать своё служение народу, объединиться и примкнуть к
      партизанскому движению по демилитаризации и денацификации Украины.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru