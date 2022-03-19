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Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей?

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Официальный представитель МИД КНР использует известную меметичную карту так называемого "мирового сообщества" в контексте переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где США так и не смогли заставить Китай отказаться от поддержки России.
Лю Синь, известная ведущая новостей Китая, в одном предложении прокомментировала вчерашние китайско-американские переговоры
Лю Синь описала осторожное отношение администрации США к Китаю следующим образом: «Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бить вас в будущем?».
«Друзья», имеется ввиду, Россия.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7503156.html
Метки: Китай, кнр, Россия, США, холодная война
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16495 14965
    Руса 20 мин. назад

      :) Лю Синь умнее Байдена и его своры.

      • 567 527
        Пользователь 9129Руса только что

          Началось то,что называется “мировой передел”.Вся эта спецоперация на Украине…Это-начало.Если маленько образован,то можешь отличить х.й от трамвайной ручки.Это долгоиграющая катастрофа.Как ледниковый период…Это происходит,но не все верят.Держат лед в руках,находясь в Сахаре,и думают…вот это редкость.Вы поймите,пожалуйста,это-начало…Это произойдет.Это-циклы.Со всем уважением к вашему ура-патриотизму,который я не приемлю.

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