Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью RT по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседа шла на английском языке с синхронным переводом на русский.

Говоря об Украине, министр подчеркнул, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.

«Мы очень чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ, которые исходят с украинской территории», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.

«Обсуждается противоракетная оборона. И исходя из прагматических причин они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют системами ПРО ещё советского производства, чтобы они защитили, – отметил он. – Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею [передачи С-300 Украине], что советские системы и системы российского производства, системы противоракетной обороны там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И это соглашение о пользовании не разрешает направлять их в третьи страны. Это вполне законное требование». Он подчеркнул, что Россия «не позволит подобным рискам материализоваться».

В ходе беседы глава МИД высказался и по поводу американских биолабораторий на территории Украины. Материалы, свидетельствующие об этом, оказались в распоряжении российских военных и сейчас изучаются.

«Это документы с подписями украинских официальных лиц, американцев. И эти лаборатории развивались по всему миру американцами, более чем 300 лабораторий в разных странах. Многие из этих лабораторий находились по периметру РФ, в бывших республиках СССР, в том числе на территории Украины. И, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который как раз и распоряжался деятельностью этих лабораторий. Они разрабатывали опасные патогены, такие как бруцеллёз, чума, сибирская язва и многие другие патогены, это крайне опасные возбудители. Нам известно, что они экспериментировали с потенциальными инфекциями, которые могут быть направлены на этнические группы, проживающие на востоке Украины и в близлежащих российских регионах», – рассказал он.

Происходящие сегодня события в постсоветской республике Лавров назвал «квинтэссенцией западного стратегического курса»: «А именно, маргинализировать Россию, её сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги».

По его словам, Штаты пытаются восстановить однополярный мир – «американскую деревню, может быть, американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего». Европа же практически оставила попытки сохранять стратегическую автономию: «США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы».

Говоря о перспективах отношений с западными странами, глава МИД отметил: «Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами… Когда они опомнятся, когда эта дверь вновь будет открыта, мы посмотрим на предлагаемые проекты сотрудничества, однако мы будем смотреть на них, помня об одном: мы будем сотрудничать с ними, памятуя прекрасно о том, что мы не можем думать, что они надёжны, что они являются надёжными долгосрочными союзниками».

«Сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами», — добавил дипломат, уточнив, что это, по его словам, является самым главным выводом Москвы в вопросе геополитики.

Министр подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к сотрудничеству «со всеми, кто готов делать это на основе равенства, на основе взаимоуважения, поиска баланса интересов», прежде всего странами, не примкнувшими к США.

«Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием “глобальной деревни” под руководством “шерифа” из Америки — это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе “не возьмут под козырёк”, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы “взять под козырёк”».

Лавров также обратился к азиатским партнёрам, которые не отказались от своей независимой позиции, и отметил готовность Москвы к сотрудничеству на основе взаимоуважения.

Глава МИД выразил уверенность, что санкционное давление против России продолжится. «Они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть ещё одна волна санкций. Мы к этому привыкли. Москва переживёт и эти ограничительные меры… Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении России. Более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введённых против КНДР и Ирана. Но нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас», — констатировал он.

Лавров заявил, что Запад также ведёт против РФ информационную войну, используя «методы информационного терроризма» и вовлекая издания, которые называют себя свободными: «Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ».

Пытаясь устроить антироссийскую кампанию в соцсети TikTok, Вашингтон, по сути, ведёт свою информационную войну среди детей: «Это намерение промыть им мозги на всю жизнь, мне кажется, что это нечестно и недостойно. Если вы хотите участвовать в информационной конкуренции, <…> то должны существовать какие-то правила».

Что касается будущих отношений с Киевом, Лавров сказал: «У нас [России и Украины] общая культура, история, подход к жизни, мировоззрение, традиции в семьях и обществе. Я надеюсь, что когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно всё вернётся в прежнее русло. Но всё это будет постепенно, это не может быть быстро».

В частности, необходимо время, чтобы избавиться от последствий влияния Запада на Украину. «Усилия наших западных коллег, их попытки сделать из Украины “анти-Россию” предпринимаются уже давно, и они глубоко укоренились в украинском менталитете, особенно у молодого поколения, которое родилось после распада Советского Союза <…> Потребуется время, чтобы избавиться от этого отрицательного наследия», – заключил министр.

К слову, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал сегодня российского коллегу опытным дипломатом и подтвердил, что готов к продолжению переговоров с ним с целью прекращения конфликта.

«Лавров чрезвычайно опытный дипломат, я думаю, что по состоянию на сегодняшний день он дольше всех в мире находится на своей должности, имеет просто безумный опыт, – сказал он в интервью изданию «Украинская правда». – Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьёзный, предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата».

Кулеба напомнил, что «у любой войны есть два финала». Первый финал – поражение одной из сторон, второй – это сделка. «Я думаю, что второй вариант всё-таки реалистичен, – считает он. – Поэтому мы должны понимать как общество, как государство, чтобы прекратить войну, нам нужно соглашение. И украинская дипломатия работает над тем, чтобы это соглашение было максимально выгодным для Украины».

По материалам RT, Regnum, «Интерфакса», Ленты.ру, ТАСС, Первого канала