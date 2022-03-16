Эти дети знают, что такое война и что такое смерть. Но, приехавшие из ДНР и ЛНР, они рисуют и мир, о котором так мечтают. На выставках их рисунков – весна, цветы, мамы… Дети рисуют во время мастер-классов и занятий, которые проводят местные педагоги в пунктах временного размещения беженцев.

Авторы работ совсем недавно засыпали и просыпались под визг разрывающихся поблизости снарядов, прятались по подвалам домов.

– У нас в Горловке у каждой семьи есть укромное место – в случае чего мы тикали туда и сидели там. Все восемь лет громыхало – то сильнее, то с передышкой. В тиши мы не привыкли жить, – рассказывает мама семилетнего Артема.

Но на портрете мальчик изобразил ее с улыбкой на лице. Увидев рисунок сына, она почему-то плачет…

– Мой сын родился в день независимости ДНР, 11 мая. На его день рождения мы обычно ждали не салют, а выстрелы с украинской стороны, – рассказывает жительница Донецка Татьяна Чернышенко. – В роддоме врач предупредил меня, что будет обстрел. И велел, как только рожу, хватать младенца на руки и бежать в подвал. К счастью, все обошлось. Для нас сегодняшние действия – это не начало войны, а ее завершение. За эти годы мы привыкли рожать, работать и жить под обстрелами. Разве это нормально?

У Татьяны два сына и две дочери. Все они разместились в санатории имени Володарского под Пензой, дети, коих больше половины, ходят в школу в селе Алферьевка. Регион обеспечил учеников всем необходимым.

– Для нас сегодня – это самые ценные авторы. В их работах есть огромная надежда жить и радоваться весне, желание выразить свой душевный порыв, – говорит директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Вскоре рисунки детей Донбасса займут свое место в залах галереи, там, где находятся картины российских и европейских классиков живописи.

Российские же дети, видя рисунки своих сверстников из Донбасса, пишут письма воинам, проводящим на Украине военную спецоперацию, а взрослые помогают организовать их отправку в расположение российских войск Например, ученики школы деревни Костяево Большое Юрьевецкого района Ивановской области. Школа в Костяеве очень маленькая, в ней учатся всего 25 человек. Письма писали в основном младшеклассники, но есть среди авторов и дети постарше.

«Здравствуй, дяденька солдат! Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты рискуешь своей жизнью за нас всех! Я хочу, чтобы поскорее закончилась война на Донбассе! Возвращайся скорее…» – пишет автор одного из писем Яша.

«Я никогда не видел войны. И не увижу, потому что ты сможешь меня защитить от нее. Я не хочу, чтобы ты умер, защищая нас. Мы все поддерживаем Россию и нашего президента. Еще раз хочу сказать тебе спасибо!..» – написал Ваня.

«Я боюсь за всех вас. Будьте аккуратнее! Мы вас ждем домой…» – просит Варя. К письмам школьников педагоги приложили общее фото и подготовили посылку. Помимо детских посланий и рисунков в ней печенье, вафли, чай, конфеты, шоколад – все, что, по их мнению, может порадовать бойцов, когда они будут на привале. Посылка ушла в военный комиссариат Ивановской области и затем отправится к нашим солдатам на Украину…







P.S. ВСУ начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине весной 2014 года. Обстрелы Донбасса не прекращались все эти годы. За это время на территории ДНР и ЛНР уничтожены тысячи жилых домов и социальных объектов, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, ранено около 30 тысяч. Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли.





