Главная » Мировоззрение, Творчество

Потерянное детство: рисунки детей Донбасса

100 0
Потерянное детство: рисунки детей Донбасса

Эти дети знают, что такое война и что такое смерть. Но, приехавшие из ДНР и ЛНР, они рисуют и мир, о котором так мечтают. На выставках их рисунков – весна, цветы, мамы… Дети рисуют во время мастер-классов и занятий, которые проводят местные педагоги в пунктах временного размещения беженцев.

Авторы работ совсем недавно засыпали и просыпались под визг разрывающихся поблизости снарядов, прятались по подвалам домов.

– У нас в Горловке у каждой семьи есть укромное место – в случае чего мы тикали туда и сидели там. Все восемь лет громыхало – то сильнее, то с передышкой. В тиши мы не привыкли жить, – рассказывает мама семилетнего Артема.

Но на портрете мальчик изобразил ее с улыбкой на лице. Увидев рисунок сына, она почему-то плачет…

– Мой сын родился в день независимости ДНР, 11 мая. На его день рождения мы обычно ждали не салют, а выстрелы с украинской стороны, – рассказывает жительница Донецка Татьяна Чернышенко. – В роддоме врач предупредил меня, что будет обстрел. И велел, как только рожу, хватать младенца на руки и бежать в подвал. К счастью, все обошлось. Для нас сегодняшние действия – это не начало войны, а ее завершение. За эти годы мы привыкли рожать, работать и жить под обстрелами. Разве это нормально?

У Татьяны два сына и две дочери. Все они разместились в санатории имени Володарского под Пензой, дети, коих больше половины, ходят в школу в селе Алферьевка. Регион обеспечил учеников всем необходимым.

– Для нас сегодня – это самые ценные авторы. В их работах есть огромная надежда жить и радоваться весне, желание выразить свой душевный порыв, – говорит директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Вскоре рисунки детей Донбасса займут свое место в залах галереи, там, где находятся картины российских и европейских классиков живописи.

Российские же дети, видя рисунки своих сверстников из Донбасса, пишут письма воинам, проводящим на Украине военную спецоперацию, а взрослые помогают организовать их отправку в расположение российских войск Например, ученики школы деревни Костяево Большое Юрьевецкого района Ивановской области. Школа в Костяеве очень маленькая, в ней учатся всего 25 человек. Письма писали в основном младшеклассники, но есть среди авторов и дети постарше.

«Здравствуй, дяденька солдат! Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты рискуешь своей жизнью за нас всех! Я хочу, чтобы поскорее закончилась война на Донбассе! Возвращайся скорее…» – пишет автор одного из писем Яша.

«Я никогда не видел войны. И не увижу, потому что ты сможешь меня защитить от нее. Я не хочу, чтобы ты умер, защищая нас. Мы все поддерживаем Россию и нашего президента. Еще раз хочу сказать тебе спасибо!..» – написал Ваня.

«Я боюсь за всех вас. Будьте аккуратнее! Мы вас ждем домой…» – просит Варя. К письмам школьников педагоги приложили общее фото и подготовили посылку. Помимо детских посланий и рисунков в ней печенье, вафли, чай, конфеты, шоколад – все, что, по их мнению, может порадовать бойцов, когда они будут на привале. Посылка ушла в военный комиссариат Ивановской области и затем отправится к нашим солдатам на Украину…


P.S. ВСУ начали военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине весной 2014 года. Обстрелы Донбасса не прекращались все эти годы. За это время на территории ДНР и ЛНР уничтожены тысячи жилых домов и социальных объектов, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, ранено около 30 тысяч. Многие жители были вынуждены бежать со своей родной земли. 


Источник: http://stoletie.ru/fotoreportazh/poterannoje_detstvo_risunki_detej_donbassa_236.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
На что способны современные бесы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru