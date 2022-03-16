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Покидая западный мир

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Достаточно символическое фото. Спуск флага РФ у Совета Европы.
Такая себе точка в 30-летнем походе на Запад.
Российское западничество в нынешних условиях окончательно будет маргинализироваться в публичной сфере, балансируя на грани обвинений к принадлежности к пятой колонне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7498359.html
Метки: Европа, Россия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16472 14942
    Руса час назад

      Интересно, сколько денег РФ уплатила за членство в Совете Европы
      и ПАСЕ за 30 лет?

    • 29942 6454
      Русофил 40 мин. назад

        Ну всё.
        Ктo на oпеле или в джинсах предатель.
        Давнo пoра.
        1. Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!
        2. Сегодня ты играешь “thrash”, а завтра Родину проешь!
        3. Сегодня он пошел вприсядку, а завтра сядет он за взятку!

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