Покидая западный мир
Достаточно символическое фото. Спуск флага РФ у Совета Европы.
Такая себе точка в 30-летнем походе на Запад.
Российское западничество в нынешних условиях окончательно будет маргинализироваться в публичной сфере, балансируя на грани обвинений к принадлежности к пятой колонне.
Интересно, сколько денег РФ уплатила за членство в Совете Европы
и ПАСЕ за 30 лет?
Ну всё.
Ктo на oпеле или в джинсах предатель.
Давнo пoра.
1. Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!
2. Сегодня ты играешь “thrash”, а завтра Родину проешь!
3. Сегодня он пошел вприсядку, а завтра сядет он за взятку!