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Почему не упали российские банки? Детали санкций. Сергей Ануреев

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Заморозка $300 млрд. российских золотовалютных резервов – что это значит, и могла ли Россия этого избежать? Какая судьба ожидает оставшиеся резервы?
К чему привело отключение российских банков от SWIFT и закрытие корреспондентских счетов? Приостановка деятельности крупных западных компаний в России – политика или экономика? Запрет США и Великобритании на ввоз российской нефти – почему на самом деле в США в два раза выросла цена на бензин? Что ожидает экономику ЕС? А также, стоит ли сейчас покупать золото? Об этом говорим с доктором экономических наук, профессором Департамента общественных финансов Финансового университета Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.

#ДеньТВ #золото #золотовалютныерезервы #США #SWIFT #банки #санкции #финансы #экономика #инфляция #кризис #аналитика #СергейАнуреев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZMLGu67fRr4
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