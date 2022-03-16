Почему не упали российские банки? Детали санкций. Сергей Ануреев
Заморозка $300 млрд. российских золотовалютных резервов – что это значит, и могла ли Россия этого избежать? Какая судьба ожидает оставшиеся резервы?
К чему привело отключение российских банков от SWIFT и закрытие корреспондентских счетов? Приостановка деятельности крупных западных компаний в России – политика или экономика? Запрет США и Великобритании на ввоз российской нефти – почему на самом деле в США в два раза выросла цена на бензин? Что ожидает экономику ЕС? А также, стоит ли сейчас покупать золото? Об этом говорим с доктором экономических наук, профессором Департамента общественных финансов Финансового университета Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.
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Кто “прошляпил” золотовалютные резервы России:
https://www.mk.ru/economics/2022/03/15/kto-proshlyapil-zolotovalyutnye-rezervy-rossii.html