Драмтеатр
Все что нужно знать про "разбомбленный театр в Мариуполе".
Еще 13 марта вышло предупреждение https://twitter.com/elenaevdokimov7/status/1502875319170387968, что в Мариуполе готовится подрыв драмтеатра нацистами из "Азова" с целью последующего обвинения России. 16-го числа "внезапно" подорвали театр в Мариуполе и в этом обвинили Россию. Никогда такого не было и вот опять. "Белые каски Style".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7498565.html
Минобороны России опровергает обвинения киевского режима в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек. С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан, и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось. #Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
Источник: https://t.me/mod_russia/13273